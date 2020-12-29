İnsan zihni uyku esnasında, gün içerisinde olduğundan farklı frekanslarda olsa da çalışmayı sürdürür. Bu çalışma sırasında zihin, rüya ismi verilen imgeler meydana getirir. Rüyalar, genellikle gündelik hayat içerisinde sıklıkla karşılaşılan olgu ya da nesnelerle ilgilidir ancak zaman zaman zihin üzerinde daha çarpıcı etkileri olan imgelere de yönelmesi mümkündür. Bu doğrultuda gündelik hayat içerisindeki potansiyel tehlikeler de rüyaların konusunu teşkil edebilir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada elektrik çarpması ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabına farklı kaynaklardan aktardığımız açıklamalar vesilesiyle ulaşabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı giderebilirsiniz. Rüyada Elektrik Çarpması Rüyada elektrik çarpması, uyku esnasında insanların zaman zaman karşılaştığı rüya imgelerinden biridir. Zihin üzerinde çarpıcı bir etkisi olması sebebiyle son derece merak edilen ve anlamı araştırılan bir imge olan elektrik çarpması ile rüya tabiri kaynaklarında da pek çok detaylı açıklamaya rast gelebilmek mümkündür. Rüyada elektrik çarpması genellikle rüya tabiri alimleri tarafından olumsuz bir imge olarak kabul edilmiştir. Ancak rüya içerisinde yer alan diğer imgelerin de rüya tabiri bakımından önem arz ettiğini gözden kaçırmamak gerekir.

Rüyada elektrik çarpması pek çok rüya yorumcusuna göre olumlu anlamlar taşıyan bir imge değildir. Rüya sahibinin hayatında büyük tersliklerle karşılaşması muhtemeldir. Öyle ki kişinin yaşamının altüst olması ve kendisini bir çıkmazda bulması söz konusu olabilir. Bilhassa geleneksel kaynaklar, bu tür bir rüya gören kimselerin kaçak yaşamak zorunda kalacağına dair yorumlar ihtiva eder. Böyle bir rüya gördüyseniz oldukça zorlu bir süreçten geçebilirsiniz. Buna ek olarak rüyada elektrik çarpması, son derece yoğun ve yıpratıcı bir iş hayatı olarak da anlamlandırılmaya uygundur. Bu doğrultuda rüya sahibinin gece yarılarına kadar fedakar bir biçimde çalışması gerekebilir. Rüya yorumcularının büyük çoğunluğuna göre işinizden başka hayata sahip olamayacağınız bu dönemde sevdiklerinize gerektiği kadar vakit ayıramayabilirsiniz. Son olarak, rüyada elektrik çarpmasının sağlık sorunları gerekçesiyle bozulacak düzene işaret ettiği de söylenebilir. Dolayısıyla rüya sahibinin ciddi ancak ölümcül olmayan sağlık problemleri sebebiyle çalışma hayatından uzaklaşması söz konusu olabilir. Nitekim bu durum rüya sahibi için ciddi ekonomik sorunları da beraberinde getirecektir. Tüm bu yorumlara bakarak rüyada elektrik çarpmasının son derece olumsuz bir alamet olduğunu söylemek mümkündür.

Rüyada Elini Elektrik Çarpması Rüyada elini elektrik çarpması da benzer bir biçimde olumsuz yorumlara sahiptir. Ancak bu imgede daha çok ucuz atlatma ve büyük bir tehlikeden son anda kurtulma gibi alametler mevcuttur. Dolayısıyla rüya sahibinin bir tehlikeyi önceden sezerek temkinli davranacağı ve bu sayede ufak bir hasarla süreci atlatacağı düşünülür. Kişinin özellikle ortak gerçekleştirilecek bir girişimden, uçurumdan önceki son çıkışta ayrılması söz konusu olabilir. Rüyada Prizden Elektrik Çarpması Rüyada prizden elektrik çarpması da daha önce fark edilen bir tehlikeye işaret eder. Fakat rüya sahibinin bu tehlikeleri göze alarak yoluna devam edeceği düşünülür. Yine de rüya yorumcuları bu tür bir rüya gören kimselere bu kararlarını bir kez daha gözden geçirmeleri yönünde tavsiyede bulunur. Çünkü rüya sahibinin göze aldığını düşündüğü zararlardan daha fazlasıyla karşılaşmasının olasılığı son derece yüksektir. Rüyada Çocuğunu Elektrik Çarpması Rüyada çocuğunu elektrik çarpması anne babalar için büyük ölçüde korkutucu olabilecek bir rüya imgesi olsa da görüldüğü kadar olumsuz anlamlar taşımaz. Yine de bu, olumlu yönde bir alamet demek de değildir. Genelde bu imge, çocuğun yapacağı bir haylazlık sebebiyle ebeveynlerin başının ağrıyacağı şeklinde tabir edilir. Çocuğunuz özellikle maddi anlamda karşılamanız gereken bir zarara sebep olabilir.

Rüyada Bir Yakınını Elektrik Çarpması Rüyada bir yakınını elektrik çarptığını görmek, iki farklı şekilde yorumlanır. İlkine göre rüya sahibinin başkalarının mutluluğunu kıskanacak bir halde olması muhtemeldir. Rüya sahibi son derece mutsuzken etrafındaki insanların neşeli hali kişiye negatif duygular hissettirebilir. İkinci yoruma göre ise imge, alınacak kötü bir haber anlamına gelir. Rüyada Yolda Elektrik Çarpması Rüyada yolda elektrik çarpması genellikle iş hayatı ile ilgili olumsuzluklara delalet eder. Öyle ki rüya sahibinin her şeyin iyi gittiğini düşündüğü bir anda işinden ayrılması gerekebilir. Nitekim bu ayrılık, maddi sıkıntıları beraberinde getirme potansiyeline sahiptir. Rüyada Kardeşini Elektrik Çarpması Rüyada kardeşini elektrik çarptığını görmek, rüya sahibiyle kardeşi arasında yaşanacak tartışmaların göstergesidir. Bu doğrultuda kardeşlerin birbirleriyle uzun bir süre kalması muhtemeldir. Tartışmaların odağında ise maddi konulardan çok ailevi meselelerin olacağı düşünülür. Rüyada Parmağını Elektrik Çarpması Rüyada parmağını elektrik çarpması, elini elektrik çarpması ile tabir bakımından paralellikler gösterir. Buna göre, rüya sahibinin bir tehlikeyi önceden sezerek gerekli tedbirleri alacağı şeklinde yapılan bir yorum büyük ölçüde isabetli olacaktır.