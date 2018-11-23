Rüyada elma görmek ne demek? Yeşil, kırmızı elma görmek ne anlama gelir?

Rüyalarda görülen şeylerin, olayların vb. En anlama geldiğini öğrenmek için insanlar rüya tabirlerine başvururlar. Rüyada görülen şeyin görüldüğü biçime göre çok farklı yorumları olabilir. Örneğin rüyada elma görmek ne demek sorusunun, elmayı nasıl gördüğünüze bağlı olarak farklı cevapları vardır. Biz de sizin için rüyada elma görmek ile ilgili elma ağacı görmek, kırmızı veya yeşil elma görmek, elma bahçesi görmek, elma kurdu görmek gibi farklı rüya tabirlerini sizin için derledik. RÜYADA ELMA GÖRMEK Rüyada elma görmek genellikle iyiye yorulur ve mutluluk verici olayların habercisi olduğu düşünülür. Rüyada elma görmek iyiye yorumlanmaktadır. Mutluluk verici durumların yaşanacağına yorulmaktadır. Bereket ve kutsiyet atfedilen elmanın size hayırlı kısmetler, kazanç ve bereket getireceğine inanılır. Rüyada elma görmek (Diyanet) : Rüyada yeşil bir elma görülmesi evlâda, kırmızı renkte bir elma görülmesi büyük bir kimseden gelecek menfaate, beyaz renkte bir elma görülmesi ticarî işlerden gelecek kazanca, sarı renkte ve ekşi bir elma görülmesi hastalığı ve dermansızlığa işaret şeklinde tabir olunur. Kişinin rüyasında bir elmayı ikiye böldüğünü görmesi; iki ortak veya karı ile koca arasında ayrılık olacağına delalet eder. Kişinin rüyasında ağacından kırmızı bir elma koparıp yediğini görmesi; o kimsenin bir kız evlâdı olmasının muhtemel olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisine ekşi bir elmanın verildiğini görmesi; düşmanlık ile, tatlı bir elmanın verildiğini görmesi; dostluk ile tabir edilir. Tatlı olması şartı ile rüyada elma görmek veya yemek bütün rüya tabircilerinin ittifakıyla hayra ve mala yorumlanır. Rüyada elma ağacı görülmesi toplumla iyi geçinmeye ve ibâdeti seven bir kişiye delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir elma ağacı diktiğini ve büyüttüğünü görmesi hayra yorumlanır. Bazı yorumculara göre rüyada elma ağacı görülmesi; insanın çalışkanlığına işaret eder. Kişinin rüyasında bir elma ağacına sahip olduğunu görmesi; o kimsenin elde etmeye çalıştığı şeye nail olacağına, bir kimsenin rüyasında bir elma ağacına çıktığını görmesi; o kimsenin menfaat göreceğine, indiğini görmesi ise; o menfaatten mahrum olacağına işaret şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ELMA AĞACI GÖRMEK Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında elma ağacı gören kişinin insanlara karsı her zaman samimi olacağına, yardım sever olacağına, bir yetimi büyütebileceğine rivayet etmektedir. RÜYADA ELMA YEDİĞİNİ GÖRMEK Hayırlı kısmete işarettir. Rüyayı gören kişinin hayırlı evlatları olacağına yorumlanır. Çevresinde iyi, temiz ve nur yüzlü insanların yer alacağını ifade eder. RÜYADA ELMA BAHÇESİ GÖRMEK evlada ve güzel yüzlülere işaret eder. Rüyada elma bahçesinde dolaşmak, çok hayırlı bir rüya olup, mutluluk ve refahla dolu bir geleceğe delalettir. Dolaşmak çok hayırlı olup, iyi bir geleceğe götürecek anlamındadır. Meyve toplamak ise, iyi ve güzel işler yaparak paraya gelecek artışa işarettir. Meyve bahçesinde dolaşmak, olgunlaşmış meyve görmek bolluğun ve bereketin işaretidir. Daha olgunlaşmamış meyve görmek, alacağınız kararlarda çok acele davranmamanızın gereğince uyarıdır. RÜYADA ELMA KURDU GÖRMEK Rüyada elma kurdu görmek, genellikle kişinin malının ve parasının erimesine veya çekeceği bazı sıkıntılara işarettir. Güzel ve tam bir elma menfaate, kişinin elde edeceği mala, mesleğinde ilerlemesine ve maddi açıdan sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Elma kurdunun elmanın içinde olması ve onu çürütmesi, hayatınızda yolunda giden bazı işlerinizin bozulacağına ve mesleki hayatınızda bazı problemler yaşamanıza işaret eder. Rüyada elma kurdunu elmanın içinde görmek, bazen de haram mala, gayri meşru yollardan elde edilecek kazanca, kişinin yapacağı girişimlerden olumlu sonuçlar alamamasına delalet eder. Rüyada elmayla birlikte kurdu da yediğini gören kişi, çeşitli menfaatlerin yanında zararlarla da karşılaşır.

RÜYADA KIRMIZI ELMA GÖRMEK Hayırlı işlerin olacağını anlatmaktadır. Kırmızı elmayı yemek ise hayırlı kazancı olacağına ve bu kazancı huzurla tüketeceğine işarettir. Yeşil elma görmek iyiye yorumlanmamaktadır. Yeşil elma yemek ise sorunlara ve kargaşaya yorumlanır. RÜYADA ELMA TOPLAMAK Kısmet ve şans demektir. Rüyayı gören kişinin sahip olduğu rızkın ve kazancın çok daha fazlasına sahip olacağına ve işlerini ilerleteceğine rivayet edilir. Rüya sahibinin çevresinde kendisi için uğurlu olacak ve hayır getirecek kimselerin olacağına, bu kişilerin kendisine iş öğretmesi ve maddi anlamda destek olmaları sureti ile elinin bolluğa ve berekete kavuşacağına alamet eder. Kimi yorumlara göre de kuvvet anlamına gelir. Rüya gören kişinin büyük bir kuvvet alacağına, mal, mülk sahibi olacağına yorumlanır. Gösterişli ve soylu biriyle tanışacağına işarettir. RÜYADA YEŞİL ELMA GÖRMEK Rüya sahibinin yeşil elma görmesi kişinin durumunun iyiye gideceğine, eğer bekar ise yakın zamanda evleneceğine, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştireceğine rivayet eder. RÜYADA SİYAH ELMA GÖRMEK Yenilenmeye işarettir. Rüyasında siyah elma gören kişi büyük farklar yaratacağına yorumlanır. Eğer kişi siyah elma yer ise sorun yaşadığı kişiyle arasının düzeleceğine, eğer kişi siyah elma topluyor ise başarısız oldukları bir konuda çabaları sonucunda başarılı olacağına yorumlanmaktadır.