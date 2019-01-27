Rüyada erik görmek ne demek? Rüyada erik görmek ile ilgili rüya tabirleri

İnanlar rüyalarda pek çok farklı şey görürler. Hayata dair her şeyi rüyalarda görmek mümkündür. Örneğin pek çok kişi rüyasına giren meyvelerle ilgili rüya tabirlerini merak edip okuyor. Bu meyvelerden biri de eriktir. Özellikle de mevsimi değilken rüyasında erik gören kişiler bu nereden çıktı diye meraklanıyor ve bu rüyanın anlamını öğrenmek için rüya tabirlerine başvuruyor. Peki rüyada erik görmek ne demektir? Sizin için rüyada erik görmek ve onunla yakından alakalı rüyada erik ağacı, can erik, erik çekirdeği vb. görmek veya rüyada erik yemek gibi rüyaların tabirlerini listeledik. RÜYADA ERİK GÖRMEK Rüyada erik görmek ile ilgili rüya tabiri rüyanın ne zaman görüldüğü ile yakından ilgilidir. Erik mevsiminde veya erik mevsimi dışında görülen bu rüya, gören kişi için farklı anlamlar taşır. Şöyle ki, rüyanızda erik gördüğünüz zaman erik mevsimi değilse bu sağlık sorunlarına ve buna bağlı olarak güçlüklere, üzüntüye işaret eder. Mevsimindeyken rüyada erik görmek ise kazanca ve kaybedilen bir şeyin yeniden bulunmasına, kazanılmasına yorumlanır.

RÜYADA ERİK BAHÇESİ GÖRMEK Rüyada erik bahçesi görmek, hayırlara ve mutluluklara tekabül edilir. Mutlu bir hayata adım atmanın habercisidir. Bekar kimsenin erik bahçesi görmesi, yakın zamanda evlenmeye ve bir erkek evlat sahibi olmaya işarettir. Evli birinin erik bahçesi görmesi, hanesine yeni katılacak erkek üyeye yorumlanır. RÜYADA ERİK AĞACI GÖRMEK Evinin bahçesinde erik ağacı görmek çok çocuklu, kalabalık bir aileye sahip olmak, evinde sürekli misafirler ağırlamak, herkese gönlü bol şekilde ikramlarda bulunmak demektir. Rüya sahibinin elinin açıklığına ve iyilik konusunda yüce gönüllü olduğuna, sevaplarının çoğaldığına haber verir. Erik ağacı aile birliği ve aile üyeleri arasında her zaman sevgi dolu bağlar olacağı anlamına da gelir. RÜYADA ERİK YEMEK Rüyada erik yemek, şifa ve kurtuluş olarak kabul edilir. Rüya sahibinin kötü günlerinin biteceğine, dertlerinin sonunun geleceğine, korkularının, endişelerinin, hastalıklarının son bulacağına, yüzünün gülmeye başlayacağına ve artık güzel bir hayatının olacağına alamet eder. Rüyada erik yemek aynı zamanda kısmet anlamına gelir ve kazancın artacağı, kişinin rızkının çoğalacağı ve yaşamının daha rahat ve kolay olacağı şeklinde tabir edilir.

RÜYADA CAN ERİK GÖRMEK Rüyada can eriği görmek ve yemek özlediğiniz bir durumun tekrar hayatınıza özlediğiniz şekliyle gireceğine işaret eder. RÜYADA ERİK ÇEKİRDEĞİ GÖRMEK Rüyada erik çekirdeği görmek, işlerinin rayına oturacağına ve sıkıntılarından kurtularak feraha ermeye, bahtının açılmasına, kaliteli bir hayat sürdürmeye tekabül eder. RÜYADA YEŞİL ERİK YEMEK Rüyada yeşil erik yemek; mutluluğun, ferahlığın, huzurun ve bol maddi kazancın işaretidir. Bunun dışında da daha birçok olumlu hadise, bu rüyayı gören kişinin başına gelecektir. Kişiyi, hayırdan ve iyilikten başka hiçbir şey beklememektedir. Hayatın güzelliklerini tanıma fırsatı bulacak olan bu kimse, bunun tadına çıkarmaya bakacaktır. Çok başarılı ve güzel bir geleceğin de kişiyi beklediği söylenebilir. RÜYADA ERİK TOPLAMAK Rüyada erik toplamak, rüya sahibinin, çok çalışıp çabalamasına ve sürekli bu düşüncelerle yatıp kalkmasına rağmen hayallerine ve istediklerine ulaşamayacağına ve bu yüzden içinde büyük bir ukde kalacağına tabir eder. Ayrıca, bazı rüya tabirleri tam aksini söyler. Rüyayı gören kişinin, hayal ettiği ve gerçekleştirmek istediği şeyler konusunda atılımlar yaptığına, çok hayırlı ve olumlu işlere girdiğine, istediklerine kısa zamanda ve iç kaybetmemecesine sahip olacağına ve çok huzurlu ve rahat bir hayat süreceğine işaret eder.