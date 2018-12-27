Rüyada eşek görmek ne demek? Rüyada eşek görmek ile ilgili rüya tabirleri

Uzun kulakları, büyük gözleri, komik anırması ile eşekler dikkat çekici hayvanlardır. Atların gördüğü saygıyı görmezler ama özellikle kırsal kesimde insanların pek çok işini yaparlar. Komik, inatçı bir hayvan olarak görülen, cahillikle ilgili sözlere konu olan eşekler rüyalarımıza da giren hayvanlardandır. Bu nedenle sık sık rüyada eşek görmek ne demek araştırılmaktadır. Biz de sizin için rüyada eşek görmek ve onunla ilgili eşek ölüsü, eşek pisliği, eşek yavrusu, eşek sütü ve eşeğe bindiğini görmek gibi detayların rüya tabirlerini listeledik. RÜYADA EŞEK GÖRMEK Rüyada eşek görmek genel olarak olumlu bir rüyadır. Her ne kadar pek çok şakanın, kötü esprinin kurbanı da olsa eşek güzel bir hayvandır ve rüyayı gören kişinin hayatına da güzellikler getireceğine inanılır. Rüyada eşek görmek şansınızın iyi gideceği, girişeceğiniz işlerde başarılı olacağınıza delalettir. Tabii rüyada eşeğin görülme biçimine göre yorumlar değişmektedir. Aşağıda bu farklı durumlarla ilgili rüya tabirlerini bulabilirsiniz. RÜYADA EŞEK YAVRUSU (SIPA) GÖRMEK Rüyada eşek yavrusu yani sıpa görmek, müjdeli haberler almaya, mutluluktan gözyaşı dökmeye, aileye yeni bireylerin katılacağına ve bu sayede nüfusun artacağına tabir edilir. Soyun devamını sağlayacak bebeklerin dünyaya geleceğine, kişinin sülalesindeki erkek birey sayısının artacağına ve bu haberle birlikte insanların sevinçle kucaklaşacaklarına delalet eder. Çok hayırlı bir rüyadır, yaşamdaki güzelliklere yorulur ve rüyayı gören kişinin hayatında yaşanacak olumlu olaylarla açıklanır.

RÜYADA EŞEK ETİ GÖRMEK Rüyada eşek eti görmek, hayra alamet değildir. Zira eşek şehvet alameti, eşeğin eti ise nefsin şehvetinin getirdiği zararlardır. Rüyada eşeğin kesildiğini ve etlerinin ayrıldığını görmek, hizmetinizde çalışan bir kimsenin işine son vereceğinize işaret eder. Bu rüya nefis mücadelesi veren kimseler için nefislerinin şehvet ahlakından kaçtıklarına, ancak bazen eski günahlarıyla yüzleşmek zorunda kalmalarına işaret eder. RÜYADA EŞEK ÖLÜSÜ GÖRMEK Rüyada eşek ölüsü görmek, alınacak kara bir habere, iş hayatınızda karşılaşacağınız aksiliklere ve yaşayacağınız moral bozukluğuna tekabül eder. Bir diğer yoruma göre de ölmüş eşek görmek her işinde engel ve sorun çıkacağına delalet etmektedir. Çocuksuz birisi için bu rüya maddi anlamda çöküntü yaşayacağına ve keyfinin kaçacağına, işindeki olumsuzlukların evine yansıyacağına alamettir. RÜYADA EŞEK SÜTÜ GÖRMEK Rüyada Eşek Sütü Görmek, farklı deneyimlere odaklanacağınızın göstergesi olarak yorumlanır. Özellikle damak zevki ve yaşam tarzı konusunda daha öne deneyimlemediğiniz değişik şeyler deneyimlemeye özen gösterecek, farklılık arayışına gireceksinizdir. Rüyada eşek sütü görmek, aynı zamanda sosyal hayatınızda farklı çevrelerden insanlara yer vereceğinizin göstergesi olarak da yorumlanır.

RÜYADA EŞEĞE BİNDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada eşeğe bindiğini gören kimse için, hayırlı ve güzel günler yakındır. İşlerinin zamanla daha iyiye gideceği ve zenginliğe yorumlanır. Bazen rüyada eşeğe binmek seyahat olarak da yorumlanır. Rüyada eşekten inmek sıkıntılı ve zor zamanlara delalet der. Maddi olarak zor duruma düşeceğinize ve paranızı har vurup harman savurmamanız gerektiğine işaret eder. Eşekten düşmekte eşekten inmekle yanı şekilde yorumlanmıştır ancak sıkıntılı ve zor zamanlar, maddi açıdan gelecek zorluk aniden olacaktır ve elinizden gelen hiçbir şey olmayacaktır. Rüyada dişi eşeğe binmek iş ve ey hayatınızın iyiye gideceğine, hayra ve berekete işaret eder. Bindiğiniz eşeğin öldüğünü görmek, ecelinizin yaklaştığına delalet eder. RÜYADA EŞEK PİSLİĞİ GÖRMEK Rüyada eşek pisliği görmek ayağına kadar büyük kısmetlerin geleceğine, nefsine hakim olamamasından dolayı zor anlar yaşayacağına delalet eder. Kimi durumlarda da işlerinin yolunda gitmesine engel olan birilerinin olduğuna, yolculuk esnasında tanıştığı kimseyle dünya evine gireceğine alamet eder. Rüyayı eğitim personeli görmüşse kişinin bir müddet kafasını toplamaya ihtiyaç duyacağına, içinde kalan her şeyi yakın zamanda yaşayacağına ve gözünde hiçbir şeyin kalmayacağına delalet etmektedir.

RÜYADA EŞEK GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Eşek Sevmek

Rüyada eşek sevmek düşmanları ile arasındaki husumetin son bulacağına ve hayatının güzelleşeceğine, eline güzel paralar geçeceğine ve şansının her anlamda yaver gideceğine işarettir. en hayırlı işleri yapacağına doğru bildiği yoldan ayrılmayacağına işaret eder. Rüyada Eşekten Kaçtığını Görmek

Rüyada eşekten kaçtığını görmek ikinci balayını yapacağına ve yüzünün güleceğine, hayatında olan kötü olayları unutarak önüne bakacağına ve geçmişe takılı kalamayacağına alamet eder. Rüyada Eşek Anırması

Rüyada anıran bir eşek görmek, sizden alt kademedeki insan ya da insanlar tarafından hakarete uğrayacağınıza, iftiraya kurban gidebileceğinize işaret eder. Rüyada Eşek Kesmek

Rüyada eşek kesmek, rüya sahibi için malını ve parasını harcayıp, zor duruma düşeceğine ve ilerde geçim sıkıntısı çekeceğine işarettir. Eğer rüyada eşek kesilip etinden yenildiyse yapacağınız büyük bir ticaretten güzel kazanç sağlayacağınız şeklinde yorumlanır. Rüyada Eşek Aldığını Görmek

Rüyada eşek aldığını görmek, hayıra işarettir. Bolluğa ve bereketi ifade etmektedir.