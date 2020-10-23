Rüyada gülmek, birçok farklı manaya sahip olabilir. Rüya tabircileri, rüyada yer alan bütün ayrıntıları ortak paydada değerlendirerek farklı yorumlar yapar. Rüyada gülmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu yazıda sizler için derledik ve uzman isimlerin rüya tabirlerini sizler için sıraladık. Rüyada Gülmek Rüyada gülmek, rüya sahibinin hayırlı bir işe gireceğine yorulur. Kişi eğer tanımadığı biri ya da birileriyle beraber gülüyorsa sosyal bir ortama girip iyi vakit geçirir. Rüyada gülerken kişinin bir yeri kanıyorsa bu rüya, cefa çektiği yolda hedefine ulaşacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada kaynanayla gülmek ise dertlerin artacağına işaret eder. Kişi, rüyasında kardeşleriyle beraber gülüyorsa bu rüya, huzurlu zamanlara artık çok daha yakın olunduğuna delalet eder. Rüyada Çok Gülmek Rüyada çok gülmek, rüya sahibinin bir acısını içinde sakladığına yorulur. Eğer kişi, rüyasında çok gülerken gözlerinden yaşlar gelmeye başlıyorsa bu rüya, sevdiği biriyle arasının bozulacağına işaret eder. Rüyada çok gülmek ve bunun sonucunda biriyle tartışmak ise güzel günleri mahveden bir durumla karşılaşılacağı manasına gelir.

Rüyada Gülerek Uyanmak Rüyada gülerek uyanmak, kötü günlerin tez zamanda biteceğine yorulur. Rüya sahibi, kötü bir rüyadan gülerek uyandıysa bu rüya, baş edemeyeceği dertlerle karşılaşacağı şeklinde yorumlanır. Gülerek uyanıp ağlamaya başlamak, kişinin her şeyin gelip geçici olduğunun farkına varıp iyi bir yola gireceğine delalet eder. Rüyada eşle gülerek uyanmak ise büyütülen sorunların aslında küçücük olacağının haberini verir. Rüyada Sesli Gülmek Rüyada sesli gülmek, herkes tarafından ayıp olarak anılan bir şeyin gerçekleşeceğine işaret eder. Eğer kişi, rüyasında tek başına sesli gülüyorsa bu rüya, bir düşmanın varlığına yorulur. Rüyada kulakları acıtacak kadar sesli gülmek ise kişinin yaratıcı yönünü ortaya koyacağı bir işte başarısız olacağı manasına gelir. Rüyada Kahkahayla Gülmek Rüyada kahkahayla gülmek, dertlerin bitip gideceğine yorulur. Bu rüya, hayırlı bir kısmetle rüya sahibinin yollarının kesişeceğine işaret eder. Rüyada bol kahkaha atmak, aile içi huzurun daim olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada arkadaşlarla kahkahayla gülmek ise uzun süredir amaçlanan bir işin yapılacağına delalet eder.

Rüyada Sessiz Gülmek Rüyada sessiz gülmek, rüya sahibinin kimseye söylemeyeceği hayırlı bir iş yapacağına yorulur. Rüyada birileriyle sessiz şekilde gülmek ise rüya sahibinin arkasından konuşanın çok olduğuna delalet eder. Rüyada sessiz gülerken öksürmeye başlamak, yardım isteyen birinin yardımına koşulacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada sessiz gülerken birine yakalanmak, kişinin kaçtığı bir şeyle karşılaşıp kendini huzursuz hissedeceğine dair ipuçları verir. Rüyada Gülme Krizine Girmek Rüyada gülme krizine girmek, sağlık sorunlarının hızla yok olacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin ciddi bir sağlık sorunu varsa bu sorundan kurtulup kendisini eskisinden daha iyi hissedeceği şeklinde yorum yapılır. Rüyada gülme krizine girip boğulmak ise kişinin devlet makamında bir işe gireceğine işaret eder. Rüyada gülme krizine girip trafik kazasında öldüğünü görmek ise haber beklenen bir yerden iyi haber alınacağına yorulur. Rüyada Birisine Gülmek Rüyada birisine gülmek, rüya sahibinin güvenebileceği biriyle tanışacağına delalet eder. Rüyada birisine gülerken iyi hissetmek ise kişinin bunalım döneminden çıkıp kendini harika hissedeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada birisine alay eder gibi gülünüyorsa bu rüya, kişinin manevi bir boşluğa düşüp depresyona gireceğine işaret eder. Rüyada birisine içten bir şekilde gülmek ve o kişiye maddi anlamda yardım etmek ise kişinin dertlerinden kurtulacağı biçiminde yorumlanır.

Rüyada Sevdiğinle Gülmek Rüyada sevdiğinle gülmek, rüya sahibinin kafaya taktığı her bir derdinden kendi gücüyle kurtulup yaşamına huzurlu şekilde devam edeceğine yorulur. Rüyada ailesi ile gülen birinin görmüş olduğu bu rüya ise hayırlı bir iş için kalabalık bir ortamda yer alacağına işaret eder. Rüyada sevgili ile gülünüyorsa bol maaş alınacak bir işe girileceğine delalet eder. Eğer anne ile gülünüyorsa manevi anlamda rahatlanan bir döneme girileceği şeklinde yorum yapılır. Rüyada Gıdıklanarak Gülmek Rüyada gıdıklanarak gülmek, rüya sahibinin moralini bozan bir durumdan ailesinin desteği ile kurtulacağına yorulur. Rüyada gıdıklanarak gülerken ağlamaya başlayan birinin yardım istemesi gereken bir durum yaşayacağı şeklinde yorum yapılır. Rüyada gıdıklanarak güldürülen kişinin yanında bir de bebek varsa ve bebek gülmüyorsa bu rüya, bir sağlık sorunu yaşanacağına işaret eder. Anne tarafından gıdıklanarak güldürülmek ise cefa çekilen bir durumun sonunda huzura kavuşulacağı manasına gelir. Rüyada Gülerek Ölmek Rüyada gülerek ölmek, rüya sahibinin iş hayatının kötü bir noktaya doğru gideceği şeklinde yorumlanır. Kişi, rüyasında tanıdığı birinin güldürmesi sonucu ölüyorsa bu rüya, manevi anlamda iyi günler geçireceğine yorulur. Tanımadığı birinin güldürmesi sonucu kişi vefat ediyorsa bu rüya, kötü günlerin yakın olduğuna delalet eder. Rüyada gülerek ölürken uçurumdan düştüğünü görmek ise hayırsız biriyle tanışılacağı biçiminde ifade edilir.