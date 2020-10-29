Rüyada dans etmek ile ilgili çok sayıda tabir bulunuyor. Rüya tabircileri, rüyada bulunan diğer ayrıntıları göz önüne alarak buna göre çeşitli yorumlar yapıyor. Rüyada dans etmek ne demek, ne anlama gelir? Bu rüyaya ilişkin bütün tabirleri sizler için bir araya getirdik. Rüyada Dans Etmek Rüyada dans etmek, haneye girecek bol paraya ve saadete işaret eder. Rüyada dans ederken kendini tamamen müziğe kaptırdığını gören rüya sahibinin bir hayaline kısa zamanda kavuşacağı söylenir. Rüyada dans ederken ağlayan birinin sevdiğine kavuşacağı, kahkaha atan birininse sevdiğinden ayrılacağı yönünde yorum yapılır. Rüyasında dans ederken müziğe ritim tutan birinin ise ailesi ile alakalı olumlu bir gelişme yaşanacağı ifade edilir. Rüyada farklı figürlerle beraber dans etmek, rüya sahibinin gerçekleşmesi imkansız olarak gördüğü bir şeyi gerçekleştireceğinin sinyallerini verir. Rüyada Sevgiliyle Dans Etmek Rüyada sevgiliyle dans etmek, rüya sahibinin bir yerden iyi bir haber alacağına işaret eder. Eğer dans edilen sevgili, gerçekte hiç görülmemiş biriyse kişinin şansının açılacağı söylenir. Rüyada sevgiliyle dans ederken ağladığını gören birinin başına talih kuşu konacağı yönünde yorum yapılır. Sevgilisiyle dans ederken kahkahalar attığını gören rüya sahibinin, uzun zamandır aradığı işi bulacağı söylenir.

Rüyada sevgiliyle dans ederken bayılmak, kişinin eksikliğini hissettiği bir şeye yeniden kavuşacağına yorulur. Rüyada sevgili ile dans ederken içeri kardeşlerin girmesi ve dansın bitmesi ise kişinin bir konuda büyük bir heves edip bundan sonuç alamayacağı manasına gelir. Rüyada Eşinle Dans Etmek Rüyada eşinle dans etmek, büyük bir derdin son bulacağı şeklinde yorumlanır. Eğer rüyada eş ile dans edilirken bol bol kahkaha atılıyorsa kişinin tez zamanda iş bulacağı söylenir. Rüyada eşi ile dans ederken yere düşüp kafasını yaran birinin ise hayalini kurduğu bir şeye asla ulaşamayacağı şeklinde yorum yapılır. Rüyada eşiyle dans ederken denize düşüp ölen birinin bir derdinden kurtulup kendine yeni bir yaşam kuracağı söylenir. Rüyada eşiyle dans ederken içeri kaynanası giren birinin gördüğü bu rüya, güzel günlerin biteceğine işaret eder. Fakat kötü günlerin de fazla uzun sürmeyeceğinin haberini verir. Rüyada Oryantal Dans Etmek Rüyada oryantal dans etmek, rüya sahibinin kararsızlık yaşadığı bir konuda sevdiği birinden yardım alacağına delalet eder. Oryantal dans ederken bir şeyler içmek ise kişinin hayatına renk katan biri ile tanışacağı manasına gelir. Rüyada oryantal dans ederken etnik kıyafetler giyen birinin ise sevdiğine kavuşacağı yönünde yorumlar yapılır.

Rüyada oryantal dans ederken yerlerde yuvarlanan birinin kafa karışıklığı yaşayacağı bir durumun içine gireceği söylenir. Oryantal dans ederken ortamı polisin basması ve herkesi içeri atması ise rüya sahibinin yanlış yaptığı bir şeyi düzelteceğine delalet eder. Rüyada Köpekle Dans Etmek Rüyada köpekle dans etmek, rüya sahibinin bilmediği bir işe girişerek büyük bir başarı elde edeceğine yorulur. Rüyada dans edilen köpek engelliyse, kişinin yardıma muhtaç bir çocuğa maddi ve manevi şekilde yardım edeceği yönünde yorum yapılır. Rüyada dans edilen köpek erkekse, rüya sahibinin tez zamanda para bulacağı söylenir. Şayet köpek dişi bir köpekse, kişinin yüklü bir borca gireceği şeklinde yorum getirilir. Rüyada dans edilen köpek eğer insan gibi konuşuyorsa, rüya sahibinin çok istediği bir hayaline kavuşacağı söylenir. Rüyada Balerin Gibi Dans Etmek Rüyada balerin gibi dans etmek, rüya sahibinin bir işte çok büyük başarılar elde edeceğine yorulur. Eğer balerin gibi dans ederken balet kıyafetleri giyiliyorsa kişinin kısa zamanda iyi bir iş bulacağı söylenir. Normal kıyafetlerle bale yapmak ise rüya sahibinin maddi anlamda büyük bir rahatlama yaşayacağına delalet eder. Rüyada balerin gibi dans ederken bir anda yere düşmek ise kişinin itibarını zedeleyecek bir şey yaşayacağı yönünde yorumlanır. Balerin gibi dans ederken içeri gerçek bir baletin girmesi ise kişinin bir konuda bir hocasına danışacağına işaret eder.

Rüyada Ölüyle Dans Etmek Rüyada ölüyle dans etmek, rüya sahibinin tez zamanda hayırlı bir iş kapısı bularak kendisini çok iyi hissedeceği yönünde yorumlanır. Rüyada ölü biri ile dans ederken kendini kaybedip o kişiyle kavga etmek ise kişinin bir dostundan büyük bir darbe alacağına delalet eder. Eğer rüyada dans edilen ölü kişi gerçekte yaşayan biriyse, rüya sahibinin bol bereketli bir iş bularak kendi ayaklarının üzerinde duracağı şeklinde yorum yapılır. Rüyada dans edilen ölü kişi, rüya sahibinin gerçek yaşamında asla görmemiş olduğu biriyse eğer bu rüya, kişinin olmazsa olmazım dediği biriyle arasının bozulacağına işaret eder. Rüyada Yabancı Erkekle Dans Etmek Rüyada yabancı erkekle dans etmek, rüya sahibinin hanesine bereketin geleceğine delalet eder. Rüyayı gören kişi erkekse, talihsiz durumlar yaşayarak bu durumlardan iyi bir ders çıkaracağı yönünde yorum yapılır. Fakat rüya sahibi bir kadınsa, hayatta istenen her şeyin bir anda teker teker gerçekleşerek kişiyi mutlu edeceği söylenir. Yabancı bir erkekle samimi şekilde dans ettiğini gören birinin ailesi ile ilgili iyi bir gelişme yaşayacağı yönünde yorum yapılır. Eğer samimiyetsiz bir şekilde yabancı bir erkekle dans ediliyorsa rüya sahibinin haber beklediği bir işten kötü haber alacağı söylenir.