Uyku esnasında insan zihni, daha önce karşılaştığı durum ya da nesneleri yeni baştan ele alır. Rüya ismi verilen bu zihinsel işlem sırasında, bilhassa gündelik hayat içerisinde sıklıkla karşılaşılan nesnelerin yeri büyüktür. Bu nedenle, çeşitli işleri halletmek için gün içerisinde kullanılan araçlar ile gece uykudayken de karşılaşmak sıklıkla başımıza gelen bir durumdur. Rüyada hortum görmek de bu tür rüyalara örnek olarak verilebilecek imgelerden biridir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada hortum görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı giderebilirsiniz. Rüyada Hortum Görmek Rüyada hortum görmek, insanların zaman zaman karşılaştığı imgelerden biridir. Buna paralel olarak rüya tabiri kaynaklarında da rüyada hortum görmek ile ilgili çeşitli bilgilere rast gelmek mümkündür. Genellikle rüya yorumcuları hortum imgesini kişinin evi ve ailesi ile ilgili bir biçimde ele almıştır. Nitekim rüya hakkında yapılan yorumların, rüya içerisindeki diğer imgelere bağlı olarak farklılıklar gösterse de genellikle olumlu yönde olduğunu söylemek mümkündür.

Pek çok rüya tabiri alimine göre rüyada hortum görmek, rüya sahibinin son derece bereketli ve kazanç dolu bir iş hayatına sahip olduğunun alametidir. Nitekim kişinin bu iş hayatı sayesinde aile içerisindeki huzuru da büyük ölçüde yerindedir. Bu nedenle rüya yorumcuları, bu tür bir rüya gören kimselerin hem kariyer hem de aile hayatını bir arada sürdürmekte son derece başarılı olacağını ifade eder. Rüya sahibinin henüz ergenliğinin başlarında ya da genç bir kimse olması halinde ise yapılan yorumlar farklılık gösterir. Böyle durumlarda rüyada hortum genellikle rüya sahibinin baba mesleğini devam ettireceği yönündedir. Bu tür bir rüya gören genç bir kimse iseniz babanızın yıllarca çabalayıp bıraktığı mesleğini çok daha iyi yerlere taşıyarak büyük kazançlar elde etmeniz muhtemeldir. Bekar kimselerin rüyasında hortum görmesi halinde yapılan yorumlardan biri de hayırlı bir kısmet şeklindedir. Rüya sahibinin erken denebilecek yaşlarda son derece seveceği bir hayat arkadaşı bulacağı ve ömrünün geri kalanını onunla birlikte geçireceği varsayılır. Tüm bu yorumlara bakarak rüyada hortum görmenin son derece hayra alamet bir imge olduğu söylenebilir.

Rüyada Hortumla Sulamak Rüyada hortumla sulamak, özellikle sulanan yerin yeşil bir bahçe olduğu durumlarda oldukça olumlu biçimlerde tabir edilir. Genel olarak rüya sahibinin, kendisini çok fazla yormasına gerek kalmadan emeklerinin karşılığını alacağını ve büyük kazançlar elde edeceğini ifade etmek mümkündür. Bu tür bir rüya gördüyseniz iş hayatınızda bir fırsatı iyi değerlendirerek kısa sürede öne çıkmanız muhtemeldir. Rüyada Mavi Renk Hortum Görmek Rüyada mavi renk hortum görmek, pek çok rüya yorumcusu tarafından helal kazanç olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda rüya sahibinin iş hayatında büyük kazançlar elde edeceği ve bu kazancın içerisine asla haram sokmamak konusunda oldukça titiz davranacağı varsayılır. Ayrıca rüya, kişinin iş hayatında elde ettiği kazançları hayır işleri için kullanacağı şeklinde de yorumlanmaya açıktır. Rüyada Yeşil Renk Hortum Görmek Rüyada yeşil renk hortum görmek, mavi renk hortum görmek ile tabir bakımından büyük benzerlikler gösterir. Özellikle rüya sahibinin elde ettiği kazancın büyük kısmını hayır işlerinde kullanacağına dair ifadeler her iki rüya için de geçerlidir. Dolayısıyla rüya sahibinin insanlar tarafından son derece sevilen ve pek çok kişinin hayır duasını alan bir kimse haline gelmesi söz konusu olabilir.

Rüyada Kırmızı Hortum Görmek Rüyada kırmızı hortum görmek, kısmen olumlu kısmen ise olumsuz bir imgedir. Rüya sahibinin iş hayatında büyük kazançlar elde edeceği şeklindeki yorum bu imge için de geçerlidir. Ancak kişinin elde ettiği bu kazancı dünyevi zevkler peşinde koşarken har vurup harman savuracağını söylemek gerekir. Yine de rüya maddi bir sıkıntıdan çok, bu tavırdan dolayı ortaya çıkacak ailevi sıkıntılara işaret eder. Rüyada Kalın Hortum Görmek Rüyada kalın hortum görmek, kısa bir zaman içerisinde kazancınızın artacağına delalet eder. Özellikle rüya sahibinin dar gelirli bir kimse olması halinde rüya, kişinin kazancının bereketleneceği şeklinde tabir edilir. Bu doğrultuda kısa bir zaman içerisinde maddi sıkıntılardan kurtulmanız olasıdır. Rüyada 2 Tane Hortum Görmek Rüyada 2 tane hortum görmek, rüya sahibinin kazanç kapılarına artacağına işaret eder. Bu tür bir rüya gördüyseniz elde edeceğiniz bir ek gelir sayesinde ekonomik anlamda rahatlatmanız ancak daha yoğun bir çalışma temposunda yıpratıcı bir dönem geçirmeniz söz konusu olabilir. Rüyada Hortumun Delik Olduğunu Görmek Rüyada hortumun delik olduğunu görmek, genellikle olumsuz bir biçimde ele alınır. Rüya sahibinin iş hayatı sayesinde elde edeceği büyük kazançları beklenmedik sebeplerle harcamak zorunda kalacağı varsayılır. Ayrıca kimi yorumcular bu rüyayı, israf alameti olarak da değerlendirir.