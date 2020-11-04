Rüyada fırtına görmek, hayırlı bir kısmete, şansa, güzel bir yaşama ve başarıya tabir edilir. Rüyada fırtına görmek genelde hayra yorulur fakat fırtınanın nasıl görüldüğüne bağlı olarak tabirde farklılıklar olabilir. İşte "Rüyada fırtına görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların yanıtları... Rüyada Fırtına Görmek Rüyada fırtına görmek rüya sahibinin bir yakınından destek göreceğine, hayırlı bir kısmetle tanışacağına, şansının açılacağına, yakınında bulunan insanların başarılarına şahit olacağına ve güzelliklerle dolu bir gelecek yaşayacağına delalet eder. Rüyada fırtına gören kimse, bir yakınının derdine çözüm bulabilir ve hayatında köklü değişiklikler meydana gelebilir. Rüyada fırtına görmek, rüya sahibinin para sıkıntısı çekmeyeceği, düşmanlarını kıskandıracak kadar mutlu olacağı, başarılı adımlar atacağı anlamına gelir. Rüyada fırtına görmek genelde iyiye yorulur fakat rüyada ortalığı karıştıran bir fırtına görülmesi rüya sahibinin hayatında meydana gelecek değişimlerin iyi bir yönde olmayacağına tabir edilir. Rüyada ortalığı darmadağın eden bir fırtına görmek, rüya sahibinin hayatında sıkıntılı bir dönem olacağına, ilişkisinde sorunlar yaşayacağına ve ayrılığa yorulur.

Rüyada fırtına çıktığını gören kimsenin dikkatli hareket etmesi gerekir, fevri hareketlerden kaçınmaz ise pişman olacağı şeyler yaşayabilir. Rüyasında aniden fırtına çıktığını gören kişi, beklemediği bir anda incinmesine neden olacak sözler duyabilir. Rüyada Fırtına Hortum Görmek Rüyada fırtına hortum görmek, rüya sahibinin herkesten hayır duası alacağına, bir yakınından destek alacağına ve zenginlik elde edeceğine işaret eder. Rüyada fırtına hortum gören kişinin işlerinde büyük bir sorun yaşanabilir ve rüya sahibi yaşadığı sıkıntılardan dolayı hastalanabilir. Rüyada hortum ve fırtına çıktığını görmek, zor günlerin geride kalacağına ve feraha çıkılacağına yorulur. Rüyada fırtına ve yağmur gören kimsenin kazancının her gün giderek artacağına inanılır. Rüyada hortum fırtınasından kaçmak, rüya sahibinin isteksizce bir yere gideceği ve başarılı olacağı anlamına gelir. Rüyada hortum fırtınasına kapılan kimsenin her daim haklının yanında bulunacağı ve dertlerinin çaresini bulacağı düşünülür. Rüyada Fırtına ve Şimşek Görmek Rüyada fırtına ve şimşek görmek rüya sahibinin hayallerinin peşinden koşacağına, fakirlik yaşamayacağına, hayırlı bir kısmetle karşılaşacağına ve daha mutlu olacağına delalet eder. Rüya sahibinin ailesinden her daim sevgi ve saygı göreceği, imkanlarını doğru şekillerde kullanacağı ve kazancının artacağı, zarar veren insanları hayatından uzaklaştıracağı anlamına gelir.

Rüyada fırtına ve şimşek gören kimsenin borçlarını ödeyebileceği, sorunlarından kurtulacağı, üzüldüğü günlerin geride kalacağı ve makam sahibi olacağı şeklinde yorumlanabilir. Rüya sahibinin emeklerinin heba olacağı, aile içinde büyük tartışmalar ve hatta ayrılıklar yaşanacağı, dost sandığı kişilerin artık yanında olmayacağı şeklinde de yorumlar mevcuttur. Rüyada Fırtına ve Kar Görmek Rüyada fırtına ve kar görmek rüya sahibinin hayatında bazı sorunlar olacağı, kazancının azalacağı ve iş sahibi olmak için uğraşacağı anlamına gelir. Rüyada fırtınalı kar yağdığını gören kimsenin kazancı artar ve olumlu insanlarla karşılaşır. Rüyada fırtınalı kar yağması, rüya sahibinin hem kendinin hem de çevresindeki insanların zarar görmesine neden olacağına ve sıkıntılı zamanlar yaşayacağına yorulur. Rüyada kar fırtınası izlemek ise rüya sahibinin ticaret hayatına atılacağı, zararlarını telafi etmeye çalışacağı ve hiçbir zaman gelecekle ilgili umutsuzluğa kapılmayacağı anlamına gelir. Rüyada kar fırtınasında kalmak, rüya sahibinin malının ve parasının azalmayacağına ve kendini hayır işlerine adayacağına işarettir.

Rüyada Tozlu Fırtına Görmek Rüyada tozlu fırtına görmek rüya sahibinin her zaman başarılı olacağına, hastalıklarına şifa bulacağına, rahata kavuşacağına, uzun süredir dertli olan bir arkadaşına yardım edeceğine ve iş sahibi olacağına delalet eder. Rüyada tozlu fırtına görmek, hayırlı ve iyi bir insanla evlenme kararı alınacağı ve duaların kabul olacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin büyük bir tartışma yaşayacağı da söylenir. Rüyada beyaz toz fırtınası görülmesi, rüya sahibinin dedikodular nedeniyle sıkıntılı durumlar yaşayacağı, hayırlı işlerde bulunacağı, mutlu bir evlilik hayatı olacağı ve başarıya giden yollarda hiçbir engelle karşılaşılmayacağı anlamına gelir. Rüyada Fırtına İzlemek Rüyada fırtına izlemek rüya sahibinin kazancının artacağına, tüm dikkatini işine vereceğine, maddi olarak sıkıntı yaşamayacağına yorulur. Rüyada fırtına izleyen kimsenin bahtı açık olur, başarılı işlerde bulunur ve maddi manevi anlamda çok iyi bir noktaya ulaşır. Rüyada evden fırtına izlemek ise rüya sahibinin eskiden yaptığı hataları tekrarlamayacağına ve güzel haberler alacağına işaret eder.