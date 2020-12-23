Rüyada değerli taşlardan birini görmek, genellikle olumlu anlamlara gelir. İnci de bunlardan biridir. Rüya sahibinin rüyasında inci küpe görmesi farklı bir anlam taşırken inci yüzük görmesi daha farklı yorumlanır. Rüyada inci görmek çoğunlukla iyiliğe, güzelliğe, bolluk ve berekete işaret eder. İşte "Rüyada inci görmek ne demek, ne anlama gelir?" sorusunun detaylı cevabı... Rüyada İnci Görmek Kişinin rüyasında inci görmesi, şansının, bahtının açılacağına işaret eder. Rüya sahibinin çevresindeki insanlardan güzel, nazik davranışlar göreceğini gösterir. Rüya sahibinin sevdiği kişiden romantik davranışlar görüp mutlu olacağını gösterir. Rüyada inci görmek, kişinin görünümüne dikkat edeceği, güzellik ve bakımına önem vereceği bir döneme gireceğine işaret eder. Öte yandan inciyi kabuğunun içinde görmek; bazı sırların saklandığına, bunlar açığa çıktığında kişinin çevresi tarafından hor görülebileceğine delalettir. Bu sırlar, aile mahremiyeti ile ilgili olabilir. Rüyada inci görmek, rüya sahibinin aile veya yakın arkadaşıyla yaşadığı bazı olayları başkalarına anlatmamasına işarettir. Kişinin, aile içinde konuşulan önemli konuları sır gibi saklamasının gerektiğine delalettir.

Rüyada İnci Toplamak Rüyada inci toplamak, kişinin çevresindeki kişilerden sevgi saygı göreceğine işarettir. Kişi sıkıntılar içindeyse birden fazla dostunun bu sıkıntıları aşması için ona destek olacağını gösterir. Rüya sahibinin topladığı inciler, onun müjdeli haberler alacağının belirtisidir. Bu rüya, rüya sahibinin neşe verici haberler alıp sevinç gözyaşı dökmesi şeklinde de yorumlanır. Rüya sahibi alacaklıysa bu rüya, kısa süre sonra borçluların aldıkları miktarı geri göndereceklerini gösterir. Rüyada inci toplamak, rüya sahibi evliyse birden fazla çocuk sahibi olacağına işaret eder. Topladığı inciler farklı büyüklükteyse, hem erkek hem de kız evlat dünyaya getireceği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin evlatlarının hayırlı olacağını gösterir. Rüyayı gören bekarsa, kısa bir zaman sonra beğendiği kişiden yakınlık göreceğine ve evliliğe doğru adım atacağına delalettir. İnci Küpe Görmek Rüyada inci küpe görmek ya da rüyada inci küpe takmak, çok hayırlı olarak yorumlanır. Kişinin sevdiklerinden çok güzel sözler işiteceğini ve varsa sıkıntılarının akıp gideceğini gösterir. Rüya sahibi evliyse ya da aşık olduğu bir kişi varsa, ondan iltifatlar duyacağını gösterir. Rüyasında inci küpe gören kişinin kısa sürede kendisine uygun bir kısmet bulup nişanlanacağı düşünülür.

Rüya, eğer altın veya gümüş gibi bir madenin üstünde inci küpe görmek şeklindeyse bazen olumsuz yorumlanır. Rüya sahibinin dünyevi olana, mala mülke çok önem verdiğini, bunun sonucu duygusal boşluğa düşebileceğini, mutsuz ve huzursuz olabileceğini gösterir. Altın ve gümüş gibi alınıp satılan madenler genellikle ticarete yorulur. Rüyada İnci Yüzük Görmek

Rüyada inci yüzük görmek, rüya sahibinin çok mutlu bir evlilik hayatı olacağını gösterir. İnci ziynetler; alındığında hayat boyu kullanılan, elden çıkarılmayan takılar olduğundan rüyada görüldüğünde uzun süreli ilişkileri temsil eder. Rüya sahibinin eşiyle bir ömür mutlu olacağını gösterir. Rüya sahibinin eşinin kendisine hep sadık kalacağına işaret eder. Rüyada inci yüzük görmek, rüya sahibi iş arayan bir gençse, pek yakında sağlam bir iş yerinde kendine uygun bir iş bulacağına işarettir. Kişinin kariyer yolculuğunda söz ve makam sahibi olacağını gösterir. Rüyada inci yüzük görmek, rüya sahibi ev kadını ise yemekli bir davet vereceğine delalet edebilir.

Rüyada İnci Boncuk Görmek Rüyada inci boncuk görmek, rüya sahibinin herhangi bir konuda tercihini kullanırken; seçenekler arasında kalıp karar vermekte zorlandığını gösterir. Bu konu, eş seçimi ile ilgili olabilir. Kişi, birden fazla cazip eş adayları arasında kararsız kalabilir. Rüya sahibi iş arıyorsa bu rüya, karşısına birkaç cazip iş fırsatı çıkacağını müjdeler. Rüya sahibi ev, arsa veya araba almak istiyor ve seçenekler arasında karar veremiyor olabilir. Rüyada inci boncuk görmek, kişinin yakın zamanda kalabalık bir ortama gireceğini ve neşeli vakit geçireceğini gösterir. Kişi aile arasında bir yemeğe katılabilir veya arkadaşlarıyla bir gösteriye gidebilir. Rüyada İnci Bileklik Görmek Rüyada inci bileklik gören kişinin hayırlı bir kısmetinin çıkacağı ve evleneceği şeklinde yorumlar yapılır. Rüya sahibi çalışan biriyse işleri açılır, bol kazanç sahibi olur. Kişi öğrenciyse gördüğü rüya; derslerde başarısının yükseleceği, sınıfını geçeceği diplomasını eline alacağı ve kariyerinde daha fazla ilerleyeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada İnci Tesbih Görmek Rüyada inci tesbih görmek, rüya sahibinin hayır yapacağını ve bu hayırlarından sonra mükafatlandırılacağını gösterir. Çevresindeki insanlara yaptığı iyilikler sonucunda, kişinin de iyilik göreceği şeklinde yorumlanır. Dünyada ve ahirette kısmetlerinin inci taneleri gibi önüne serileceğini gösterir. Rüyada inci tesbih gören kişi sevinçli haberler alır, mutlu ve huzurlu günlere erişir. Hanesinde ferahlık olur. Kişinin güzel amelleri kendisine iç huzuru olarak geri döner.