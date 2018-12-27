Rüyada incir görmek ne demektir? İncir ile ilgili görülen rüyaların tabirleri

Normal hayatta bereket, bolluk anlamına gelen ve Kuran-ı Kerim’de üzerine yemin edilen iki meyveden biri olan incirin rüyada görülmesi genel anlamda olumlu olarak yorumlanmıştır. İncir ile birlikte incir ağacı, incir reçeli, incir tatlısı şeklinde görülmesi de farklı manalar çıksa bile olumlu yöndedir. Fakat bazı rüya tabircileri tarafından incir yediğini görmek pişmanlık olarak yorumlanmıştır. Diğer yandan incirin kurtlu çıkması da yine kötü haber olarak sayılmıştır. Rüyada incir görmek; incir yediğini görmek, incir reçeli görmek, incir ağacı görmek, incir yediğini görmek, incir tatlısı görmek, incir ağacının kesildiğini görmek, incir bahçesi görmek veya incir ağacına çıktığını görmek gibi farklı şekillerde görülen rüyaların tabirlerini haberimizde bulabilirsiniz. RÜYADA İNCİR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada incir görmek; mal, rızık ve menfaat elde etme olayları üzerine yorumlanmıştır. Bereket ve bolluğun sembolü olarak söylenen incirin rüyada görülmesi de yine aynı şekilde bolluk, bereket, yüksek kazanç gibi anlamlara gelmektedir. Rüya sahibinin zahmetsiz bir şekilde bolluğa erişeceğine işaret sayılmaktadır. Bunun yanı sıra rüyada incir görülmesi, uğursuzluk, sıkıntı, dert, tasa ve mevki kaybı gibi olaylara da delalet ettiğini belirtilir.

Bazı rüya tabircileri, rüyada görülen inciri altın olarak görmekte ve rüyada yenilen ve alınan her incirin bir altına tekabül ettiğini kabul etmektedirler. Mevsiminde yenilen incir kötüye yorulmamış ve mutluluk, evlilik olarak tabir edilmiştir. Mevsimsiz görülen incir ise rüya sahibinin kıskançlığına işaret etmektedir. İncirin rengine göre de sembol ettiği olay değişmektedir. Yani İncir, sarıysa hastalık, siyahsa üzüntü ve pişmanlık ve yeşil incir ise borçtur. Tamamen çürümüş bir incir görmek yine rüya sahibinin kısmetine yorulur. Ancak aynı zamanda etrafta bulunan bir düşmana da işaret eder. Rüyada kurtlu incir görmek, bu kısmet, dedikoduya ve kıskançlığa sebep olacaktır. Rüyada Kuru İncir Görmek Rüyada kuru incir görmek çok hayırlıdır. Rüyasında kuru incir gören kişinin mal varlığı artar ve zengin olur. Kazancı artar evindeki rızkı çoğalır, işleri açılır ve müşterileri artar. Rüyada Tatlı İncir Görmek Rüyada olgun, tatlı ve güzel incir görmek zenginliğin git gide artacağına ve çoğalacağına delalet eder.

Rüyada Sarı İncir Görmek Rüyada sarı incir görmek, soluk ve sarı benizli birine işaret eder. Sarı incir görmek iyi değildir, sağlık sorunlarının baş göstereceğine ve rüya sahibinin sağlığının bozulacağına delalet eder. Rüyada Siyah İncir Görmek Rüyada siyah incir görmek, kişinin çektiği vicdan azabına işaret eder. Rüyasında siyah incir gören kişi, yaptığı bir iş sonrasında çok pişman olup vicdan azabı çekecek demektir. RÜYADA İNCİR YEDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada incir yediğini görmek, kişinin çok kalabalık bir aileye ve çok sayıda evlada sahip olacağını gösterir. Rüyasında incir yiyen kişi hayatını zorlanmadan kazanır ve kolay lokma yer. Harama el uzatıldığının ve rızkın yasa dışı yollardan kazanıldığının da işaretçisi olan rüya aynı zamanda kişinin yediği incir tanesi kadar altına veya değerli taşa sahip olacağı anlamına da gelir. Genellikle çok zengin ve kalabalık, eğlence ve sefahat içinde geçecek bir yaşamı işaret eder. Rüyada incir yedirdiğini görmek büyük bir rahatlığa erilecek bir çalışma gerçekleştirileceğine, ilahiyat alanında çalışmalar yaparak insanların aydınlanmalarına yardımcı olunacağına rivayet eder.

Rüyada birine incir yedirmek birden fazla işyeri sahibi olacağına ve çalışmalarını kusursuz şekilde başarıyla sürdüreceğine, Allah’ın kendisine tabiri caizse yürü ya kulum demesi ile alıp yürüyeceğine delalettir. Rüyada kuru incir yediğini görmek iş dünyasında sahip olunan ünün lekeleneceğine, işlerinin gitgide daha sıkıntılı bir hale geleceğine rivayet eder. Rüyada siyah incir yediğini görmek elinin bolluğa kavuşacağına, iş hayatını baltalayacak bir kişi yüzünden iş hayatının sona ereceğine, bazı borçlar yüzünden prestij kaybı yaşanacağına yorulmaktadır. RÜYADA İNCİR REÇELİ GÖRMEK Rüyada incir reçeli görmek genellikle hayra ve güzel bir kısmete işarettir. İncir ile ilgili görülen rüyalar eğer incir tatlı ise hayra yorumlanmaktadır. Rüyada incir reçelini kaşıkla yemek hemen ulaşacak güzel bir habere, ekmeğe sürüp yemek ise, dünya nimetlerini tatmaya ve dünyada mutlu olmaya işarettir. Rüyada kırmızı incir reçeli, yakın zamanda başınıza gelecek bir gönül ilişkisi anlamındadır. Bu rüyayı gören kişi, bekarsa evlenir. Zira böyle bir rüya alimlere göre evlilik, nikah ve nişan gibi olaylara işarettir. Rüyada yeşil bir incir reçeli görmek ve bunu yemek, dünya ve ahiret mutluluğuna delalet eder. Yeşil incir reçeli iç huzuruna, aile yaşantınızda problemsiz geçecek ve bolluk bereket içinde olacak bir seneye işarettir.

RÜYADA İNCİR AĞACI GÖRMEK VE YEMEK Rüyada incir ağacı görmek, servete ve zenginliğe kavuşmaya fakat geldiği yeri de hiçbir zaman unutmamaya ve inkâr etmemeye işaret eder. Rüya sahibi, yıllarca emek harcayarak, sabırla ve tırnakları ile kazıya kazıya geleceği patron koltuğunda fakirlik günlerini unutmadan, hayatı boyunca yokluk içinde olan düşkün kişilere hayır yapacaktır. Rüyada incir ağacı görmek, rüya sahibi için aynı zamanda da dualarını ve iyi dileklerini eksik etmeyen bir kişiye işaret eder. Rüya sahibinin yaptığı hayrı hatırlayan ve ona vefa borcunu ödemek için her gün iyi dualar eden bir kişinin varlığına yorulur. Rüyada İncir Ağacından İncir Yemek Bol rızık ve hayır görmek ile tabir edilir. Rüya sahibi işlerinde başarıya ulaşacak ve iyi paralar kazanacak demektir. Bu rüya hastalar için sağlık bulmaya, dertliler için esenliğe kavuşmaya delalet eder. Rüyada İncir Ağacı Dikmek Rüyada incir ağacı dikmek sıkıntı getiren bir durumu düzelteceğine, sorunlarının en kısa zamanda çözüm bulacağına alamet etmektedir. Rüyada İncir Fidanı Dikmek

Rüyada incir fidanı dikmek üzüntülerin ferahlığa, karanlıkların aydınlığa ve sıkıntıların umuda dönüşeceğine, aradaki tatsızlığın kısa sürede halledileceğine, hayırlı bir haber alınacağına delalet eder. Rüyada İncir Dalı Dikmek Rüyada incir dalı dikmek enerjisini de sermayesini de bu doğrultuda kullanacağına, tam yerinde verilecek kararlarla çalışmaların sürpriz başarılar getireceğine ve yeni iş kollarına adım atılacağına delalet eder. RÜYADA İNCİR TOPLAMAK VE YEMEK Rüyada incir toplamak, yapmış ya da yapacak olduğunuz bir yatırımın karşılığını almanız anlamına gelmektedir. Bunu sadece maddi bir konu olarak düşünmemelisiniz. Bir başarı için yapılan çalışmaların karşılığı da bu şekilde ifade edilebilir. Makam sahibi olmak ve buna benzer manevi konularda verilen emek göz önüne alınarak, bir çeşit yatırım olarak algılanmalıdır. Bazı yorumlarda ise konuyla ilgili olarak miras yorumu da dikkat çekmektedir. Size ya da yakınlarınıza kalacak olan miras, bu rüyanın sonuçları arasında yer alır. Rüyanın bir anlamı da yapılan iyiliklerin karşılığının alınması şeklindedir. Hayra yorulmaya uygun olan rüyalar arasında gösterilir.

Rüyada İncir Ağacından İncir Toplamak Ağaç üzerinden toplanan incir hem siz hem de aileniz için maddi ve manevi açıdan güzel günleri müjdelemektedir. Girişilen bir işte zamanla elde edilen gelirin artması, manevi anlamda huzurlu günler ve başarı da yine ailenizle beraber yaşayacak olduğunuz güzel duygular olarak karşımıza çıkmaktadır. RÜYADA İNCİR TATLISI GÖRMEK Rüyada incir tatlısı görmek üzüldüğü konularda sevdiği kişilerden yardım alacağına, çok büyük mutluluk yaşayacağına, sevdiği kişiler ile mutlu olacağına, eline geçen fırsatları çok hayırlı bir şekilde değerlendireceğine, sağlık sorunlarının ortaya çıkacağına, kazancın düşeceğine, huzurun, keyfin ve ağız tadının kaçacağına, ağır olmayan şartlarda çalışarak örneğin; yönetici koltuğunda oturarak para kazanacağına, endişelerin kısa süre içinde sona ereceğine, sevilen kişilerle bir seyahate çıkılacağına, hayır işleri yapmayı da ihmal etmeyeceğine, girdiği birçok iş ve aldığı başarılar ile adından sıkça söz ettireceğine, büyük kazançlar elde edeceğine, yakın bir zaman içinde karşısına çıkacak ve işlerini sıkıntıya sokacak olan bir durumu ortadan kaldırmak için sahip olduğu bilgileri kullanacağına delalet eder.

RÜYADAN İNCİR AĞACININ KESİLDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada incir ağacının kesildiğini görmek çıkış yolları bulacağına, rahatlayacağına, hafifleyeceğine, maddi imkânlarının azalacağına, yapılan çalışmaların heba olacağına, eş, dost ya da akrabalarından bazılarının vereceği destek sayesinde çok büyük bir atılım yapacağına ve iş için oluşturduğu projeler ile büyük çok kazanç elde edeceğine, rahatın ve konforun yerine geleceğine, adım atarken çok zorlanacağına, büyük kazançlar elde edeceğine, sıkıntılarını ve sorunlarını kısa süre içinde ortadan kaldıracağına, uzun zaman olumlu haber beklediği bir yerden olumsuz ve kötü bir cevap alacağına işarettir. RÜYADA İNCİR BAHÇESİ GÖRMEK Rüyada incir bahçesi görmek geçiminin çok daha kolay hale geleceğine, çok istediği ve hayal ettiği şeylere büyük bir azim göstermesi sayesinde kavuşacağına, gün geçtikçe hayat içerisinde çok daha zor durumlar ile karşılaşacağına ve eline geçen bir miktar para ile de çok zor bir şekilde geçinebileceğine, her türlü kazadan ve beladan uzak olacağına, başarılarının devamı için kendisini sürekli yenileyeceğine, hayatı boyunca geçim derdi nedir bilmeyeceğine, evinde maddi konular nedeni ile sorunların ve anlaşmazlıkların çıkmayacağına, aile hayatını derinden etkileyen bir derdin elbirliği ile çözüme kavuşturulacağına, sorunlarını çözüme kavuşturacağına, üzüntülerinden kurtulacağına, ailesi içinde yaşanan tartışmaların, kavgaların ve huzursuzlukların son bulacağına, mutluluğun aileye geri döneceğine inanılır.