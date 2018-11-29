Rüyada inek görmek ne demek? Rüyada inek veya inekler görmek ile ilgili rüya tabirleri

Sabah kalkınca gece gördüğünüz rüya aklınıza mı takıldı? Rüyanıza dair cevaplar ilgili rüya tabirlerinde olabilir. Bunun için rüyalarda görülen pek çşeyle ilgili rüya tabirleri bulunmaktadır. Özellikle de hayvanlarla ilgili rüyaların ne anlama geldiğine dair açıklamalar vardır. Bunlardan biri de inek ile ilgili olanlardır. Rüyada inek görmek ne anlama gelir? Bunun ineği gördüğünüz duruma göre çok farklı anlamları olabilir. Sizin için rüyada inek görmek veya inek sürüsü, inek yavrusu, inek pisliği, inek sütü, inek kesildiğini vb. görmek ne anlama gelir derledik? RÜYADA İNEK GÖRMEK Rüyada inek görmek ile ilgili rüya tabirleri rüyayı gören kişinin cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. Rüyada inek gören kişi kadın ise bu nikah anlamına gelir. Rüyayı gören kişi erkek ise bu varlığın, zenginliğin artacağı olarak yorumlanır. Bunun dışında rüyada farklı şekillerde inek görmenin farklı yorumları vardır. RÜYADA İNEK SÜRÜSÜ GÖRMEK Rüyada görülen inek sürüsü elde edilecek çok miktarda mal, para veya şan, şöhrettir. Böyle bir sürü ile karşılaşan kişinin önüne oldukça parlak imkânlar çıkar ve bu imkânları kullanarak servet sahibi olur. Bazı âlimlere göre ise inek sürüsü çok sayıda kadının sembolüdür. Kadınların bulunduğu bir ortama, topluluğa veya cemaate yorulmaktadır.

RÜYADA İNEĞİN DOĞURDUĞUNU GÖRMEK Rüyada bir ineğin doğurduğunu görmek duygusal anlamda zorluk yaşatan bir kişiden uzaklaşma, borcu olan maddi sıkıntısı olan yakın kişiden akrabadan uzak durma anlamına gelmektedir. Ayrıca yakın bir zamanda kişiyi mutlu edecek hayırlı haberler alacağına, hayatında kişiyi mutlu edecek güzel değişimlerin olacağına işaret etmektedir. Olumsuz olarak değerlendirildiğinde ise iyi gözüken bir düşmana, yakında yer alan kötü niyetli akrabaya ya da iş hayatında sıkıntıları işaret etmektedir. RÜYADA İNEK YAVRUSU GÖRMEK Rüyada görülen inek yavrusu özellikle hamileler veya eşi hamile olanlar için kız çocuğuna işarettir. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimsenin kız evladı olur. İnek yavrusu bazen de elde edilecek az bir kazançtır. Geçimini sağlayan, çalışıp çabalayan bir kimseye veya zorlukla elde edilecek mal mülke de yorulabilmektedir. RÜYADA İNEK PİSLİĞİ GÖRMEK Rüyada görülen inek pisliği çoğu âlim tarafından paraya ve mala yorulmaktadır. İnek pisliğini eline alan kişi, giderek zenginleşir ve çok büyük bir mirasa konar. Bazen de bu rüya kişinin dünyalığına işarettir. Dünyada iyi bir halde bulunmasına ve güzel bir adla anılarak, toplum içinde saygı görmesine yorulmaktadır.

RÜYADA İNEK SÜTÜ GÖRMEK Rüyada inek sütü görmek zenginlik, bolluk, sevinç ve huzurun işaretidir. Rüyasında ineğin memelerinde süt olması o kişinin rızkının artacağına ve zenginlik içinde yaşayacağına işaret eder. Bazen de bu rüya kişinin halis ve iyi niyetinin göstergesidir. Bu rüyayı gören kimse insanlar arasında saygın ve güzel bir adla anılır. RÜYADA İNEK KESİLDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada inek kesildiğini görmek, bu rüya gören kişi için hayırlı gelişmelere işaret eder. Çevresinde sürekli ona yardımda bulunan birileri olduğu zamanla kendisi iş sahibi olacaktır. Kişinin özel hayatında taşlar yerine oturacaktır, hayırlı bir kısmetin gelmesi ya da aradığını bulması anlamına gelir. Kişi bekar ise kısa zamanda evleneceği manasını da taşır. RÜYADA İNEK ETİ GÖRMEK Rüyada inek eti genellikle mal, mülk ve kadın ile yorulmaktadır. Rüyasında inek eti gören kimse hiç beklemediği bir yerden paraya veya mala kavuşur. İnek eti yemek mal elde etmek, inek eti dağıtmak ise insanlara maddi yardımda bulunmaktır. Rüyasında inek etinden yemek yaptığını gören kişi, büyük bir çalışmanın ve emeğin sonunda istediği şekilde bir hayata kavuşur.

RÜYADA İNEK KAFASI GÖRMEK Rüyada inek kafası görmek, rüya sahibinin istediği ve kendisi için hayırlı olacağını düşündüğü bir şey için uğraşması manasına gelir. Rüyada inek kafası görmek, genelde olumludur. Rüya sahibi için yeni yani ek bir kazanç getirecek bir işe adım atacağı anlamına gelebilir. Rüyada inek kafası görmek, kişinin hayallerine ulaşmasının yakın olduğunu hatta bir tık kalmış olarak görülür. RÜYADA İNEK ÇİFTLİĞİ GÖRMEK Rüyada inek çiftliği genellikle işle ilgili olumlu gelişmelere yorulur. Örneğin iş hayatında çok tanınan ve güvenilen biri olunacağına, sıkıntılarının sona ereceğine, üzüntülerinin tekrarlanmayacağına, bolluğa ve berekete kavuşacağına işaret eder. İşi çok üst seviyelere çıkaracağına, yüklü miktarda kazanç elde edileceğine, çok büyük adımlar atacaklarına, birlikte çeşitli işlere girip büyük kazançlar elde edeceğine yorulur. RÜYADA İNEK SAĞMAK Rüyada inek sağmak çok hayırlı ve güzel işlere işaret eder. Rüyada inekten süt sağmak yeni iş kapılarına, yeni kazançlara ve yeni kısmetlere delalet eder. Rüya sahibinin zengin olacağına delalettir. Aynı zamanda rüya sahibinin yakınlarından bir kadın tarafından eline güzel bir fırsat geçeceği anlamına gelir.

RÜYADA İNEK SÜTÜ İÇMEK Rüyada, kişi sağdığı ineğin sütünü içerse, sağlık sorunu varsa, şifa bulur, borcu varsa, borcundan kurtulur, işsizse iş sahibi olur. Yani böyle bir rüya kişinin yaşadığı hayat standardının artmasına işaret eder. Rüyada inek sütü için eğer özgür değilse yakında hürriyetine kavuşur. Bu nedenle inek sütü içmek hapishanede bulunan mahkumlar için yakında özgürlüklerine kavuşacaklarına işarettir. RÜYADA İNEK MEMESİ GÖRMEK Rüyada ineğin memesini gören kimse hiç beklemediği yerlerden ummadığı şekilde nimetler kazanır veya bereketli kazançlar elde eder. İnek memesi genellikle iş hayatında özellikle tüccar kimseler için de yaptıkları çalışmalarda alacakları karı ve kazancı simgeler. Bu nedenle ineğin memesinden dolu dolu süt geldiğini gören kimse için bu rüya çalışma hayatında oldukça büyük kazanımlara, eğer ineğin memesinde süt azsa o sene çok büyük kar elde edilmeyeceğine işaret eder. RÜYADA BİR İNEĞİN SİZE DOĞRU GELMESİ Rüyasında bir ineğin size doğru yürüdüğünüz görmeniz, o yılın oldukça bereketli, bolluk içinde geçeceğinin göstergesidir. Bu rüya kişinin her anlamda talihinin artmasına, şanslı bir dönem geçirmesine ve özellikle iş yaşamında büyük karlar elde etmesine yorulmaktadır. Eğer inek sizden yüz çevirip geri gitmişse, saydığımız tabirin tersi meydana gelir.

RÜYADA İNEĞİN SİZİ ISIRMASI Rüyasında ineğin kendisini ısırdığını, dürttüğünü veya boynuzları ile vurduğunu gören kimse ailesinden veya akrabalarından kötülük görür veya onlarla tartışarak irtibatı keser. Bu rüya akrabalarınız içinde size kin duyan veya hile ile aldatmak isteyen birtakım kişilerin olduğuna ve yakında onlar yüzünden zarara uğrayabileceğinize işarettir. RÜYADA YEŞİL İNEK GÖRMEK Rüyada görülen yeşil inek, günahlardan sakınan, takva sahibi ve namuslu bir kadına işarettir. Böyle bir rüya gören kimse bahsi edilen kadın gibi birisi ile tanışır veya arkadaş olur. Yeşil bir ineğin size doğru gelmesi sizin de kulluk görevlerinizi dosdoğru ve güzel bir şekilde ifa etmenize, yeşil bir ineğe sahip olmanız dindar bir kadınla evlenmeye; yeşil bir inekten süt sağmak da yine dindar, ahlaklı bir adamdan yardım görmeye işarettir. RÜYADA İNEĞE BİNMEK Rüyada bir ineğe binen kişinin karısı hastalanır veya hasta ise bu hastalıktan şifa bularak iyileşir. Bazı alimlere göre ise bu rüya kişinin mirasa konmasına veya ganimet elde ederek servet kazanmasına işarettir.