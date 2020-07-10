Rüyada karpuz görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada karpuz görmek, duruma göre değişiklik gösteren anlamlara işaret eder. Öyle ki, bazı durumlarda karpuz görmek iyi ve güzel haberlerin işaretçisi olup mala, mülke, zenginliğe işaret ederken bazı durumlarda ise kötü olayların yaşanacağına dair haberler verebilir.
Rüya tabircileri tarafından zaman zaman kötülük ve şer simgesi zaman zaman da hayır, menfaat ve beden sağlığı anlamına gelen karpuzu hangi şekilde gördüğünüz de elbette çok önemli. Rüyada karpuz görmek, hüzünleneceğinizin, gam ve kederlerinizin kat be kat artacağının bir göstergesi olarak kabul edilir ve kötü haberler almaya hazır olmanız gerektiğini gösterir.
Rüyada karpuz görmek sevdikleriniz, yakınlarınıza dair olumsuz gelişmeler ya da kötü haberler anlamına gelebilir. Öte yandan, rüyada karpuz görmek sizin gam ve kederden kurtulacağınızın, hatta zengin ve birçok açıdan yararlı ve hayırlı bir zevceyle tanışacağınızın habercisi de olabilir. Değinildiği gibi, detaylar koşullara göre rüyanızın farklı şekillerde yorumlanması mümkündür. Örneğin, rüyanızda karpuz satın alıyorsanız bu yeni bir işe yatırım yapacağınıza, karpuz kesiyorsanız bu kötü bir haber alacağınıza, karpuz yiyorsanız bir dedikodunuzun yapılacağına, bir tarladan karpuz alıyorsanız akrabalarınız, yakınlarınız ya da arkadaşlarınızla aranızın bozulacağına işaret eder. Yine de rüyanızla ilgili en doğru yorumu yapabilmek için aşağıda yapacağımız gibi rüyanızın ayrıntılarına girmek gerekir.
Rüyada tek bir karpuz görmekten farklı olarak bir karpuz tarlası görmek farklı anlamlara gelmektedir. Rüyada karpuz tarlası ile ilgili detaylı yorumlara ilgili yazımızdan erişebilirsiniz.
Rüyanızda mevsimsiz karpuz görmek sağlamlık ve sağlığa işarettir. Olmamış, içi boş olmayan ama aynı zamanda bozulmamış ham karpuz görüp yediyseniz bilin ki sağlıklı bir dönem sizi bekliyor. Rüyanızda mevsimsiz ve acı karpuz görmüşseniz bir şeylerin sizin keyfinizi kaçıracağını düşünebilirsiniz. İşleriniz bir süre yolunda gitmeyecektir.
Kötü ve tadı olmayan bir karpuz, olumsuz bir haberle üzüleceğinize işarettir. Karpuzun tadı acıysa bu pek hayra alamet değildir. Mevsiminde karpuz görmek ise tüm dertlerinizden kurtulacağınızın göstergesidir.
Rüyada yeşil karpuz görmek, kazancınızda belirgin bir artış anlamına gelir. Eğer karpuz yeşil ama büyükse bu aynı zamanda bir olumsuzluğa işaret edebilir; yeşil ve küçük karpuz ise bolluk anlamına gelir. Eğer sapı üzerinde yeşil bir karpuz gördüyseniz bu ucuzluğa, bolluğa ve berekete işarettir. Bir başka bakışa göre ise yeşil karpuz çocuk, eş ya da hizmetçi anlamlarına gelir.
Rüyanızda sarı karpuz görmeniz sağlık açısından bir rahatsızlığı, sarı ve tatlı bir karpuz görmeniz ve onu yemeniz ise eğer hastaysanız iyileşeceğinizi anlatır. Sarı ve tatlı karpuz aynı zamanda hayatınızda iz bırakacak kadar değerli kadın ve erkeklerle ilgili haber verir. Kırmızı karpuz görmek ise her türden ziynet anlamına gelir.
Rüyanızda büyük karpuz görmek olumlu bir anlam içermez. Küçük karpuz görmek her zaman daha hayırlı anlamlara gelir. Eğer rüyanızda pek çok büyük karpuz gördüyseniz mal mülk edineceğinize işarettir. Bir başka yoruma göre ise büyük ve çok sayıda karpuz görmek büyük belaların sizi çağırdığı anlamına gelir.
Bir başka bakışa göre ise büyük karpuz bereketin simgesidir. Zengin ve ferah bir döneme gireceğinizin işareti olan büyük karpuz, diğer insanlara da faydalı olacağınızı, gönlünüzün de zengin olduğunu gösterir.
Eğer rüyada karpuz dilimi gördüyseniz ve bir rahatsızlığınız varsa bu rahatsızlığınızdan kurtulmanıza çok az bir zaman kaldı demektir. Rüyanızda dilimler halinde karpuz kesmek ise bir başka bakışa göre kötü bir habere işarettir. Bu çok önemli bir fırsatın tepilmesi, paranızın bereketinin kaçması anlamlarına gelebilir.
Eğer karpuzu siz kesmemişseniz ve rüyanızda bir başkasının kestiği karpuz dilimlerini gördüyseniz bu olumlu haberler alacağınıza işarettir. Birden fazla kişiden, yakınlarınız, dostlarınız ve akrabalarınızdan birçok iyilik göreceğiniz anlamına gelir.
Rüyanızda karpuz görüp yemeniz, eğer varsa, sıkıntılarınızdan kurtulacağınız anlamına gelir. Bu yakınlarınız için de geçerlidir. Eğer yediğiniz karpuz bozulmamışsa sağlığınız yerinde demektir. Eğer yediğiniz karpuz tatlıysa bu hayırlı bir işe işarettir.
Bir başka bakışa göre ise rüyanızda karpuz yediğinizi görürseniz bu bazı kişilerle küs kalacağınıza işarettir. Aynı zamanda bazı haksızlıklara uğrayacağınız ve üzüleceğiniz manasına gelir. Ancak tatlı bir karpuz yediğinizi gördüyseniz bu pek hayırlı bir rüyadır ve iyilik ve güzellikle donanacağınızın göstergesidir.
Rüyada çürük karpuz görülmesi hayırlı anlamlar içermez. Böyle bir rüya gördüyseniz başınıza gelecek bir olaydan ya da alacağınız bir haberden dolayı keyfiniz kaçacak demektir. Beklediğiniz bir iş varsa olumsuz şekilde sonuçlanacaktır. Yakın zamanda sizi mutsuz edecek bir haber alacağınız anlamına gelen çürük karpuz, üzüntü demektir.
Rüyada çürük karpuz gördüyseniz bu, cimrilik ve malını başkalarından sakınma anlamına da gelir. Bozuk ve çürük karpuz, ekonomik durumunuzdaki bozulmayı başkalarından gizleme arzunuza, bir başka bakışa göre ise dedikoduya işarettir.
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