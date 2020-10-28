Rüyada biriyle kavga etmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada biriyle kavga etmenin anlamını kesin olarak olumluya ya da olumsuza yoramıyoruz. Çünkü rüyanın içindeki bazı ayrıntılar büyük önem taşıyor. Örnek vermek gerekirse, rüyada sözlü kavga etmek ile yumruk yumruğa kavga etmek farklı anlamlar taşıyor. Bu tip rüyaların tüm anlamlarını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin! Rüyada Biriyle Kavga Etmek Kavga kavramı, insana gerçek hayatında rahatsızlık hissettirdiği gibi rüyalarda da olumsuz şeyler çağrıştırır. Ancak söz konusu rüyada kavga görmek olduğunda, getireceğimiz yorum değişkenlik gösterir. Örnek vermek gerekirse, rüyada birini dövüyor, saçlarını yoluyor, ona sopayla vuruyor ya da tokat atıyorsanız bu, gerçek hayatta o kişiye yardım edeceğiniz anlamı taşır. Şayet tam tersi olursa, yani siz ondan dayak yiyorsanız, gerçek hayatta siz ondan yardım alacaksınız demektir. Bazı alimlerse rüyada biriyle kavga etmeyi, gerçek hayatta da o kişiyle de bir kavga yaşanacağına yorar. Bir başka yorum da, rüyada kavga ettiğiniz kişiye karşı bir kin besliyor olmanız şeklindedir. Eğer rüyada elinizde bir kesici alet varsa bu, sizin kutsal bir yolda savaşacağınız ve zafer kazanacağınız anlamına geliyor olabilir. Kavga ettiğiniz kişi, bir yönetici ya da hükümdar ise bu, alım gücünün artacağına işarettir. Elinizde bir silahla kavga etmek ise evliliğe vesile olmaya alamet eder. Rüyanızda bir topluluk olarak kavga etmek ise o toplulukta açlık, yoksulluk ve kıtlık olacağı anlamına gelir.

Rüyada Biriyle Sözlü Kavga Etmek Rüyada biriyle sözlü kavga etmek, kişinin iş ve aile hayatında karşısına aşmakta zorlanacağı engeller çıkacağına ancak azmi ve sabrı sayesinde bu zorlukları atlatacağına alamettir. Ayrıca geçmişte kaybedilmiş ticari ve maddi şeylerin geri alınacağına, kişinin bereketli ve kazançlı bir dönemden geçeceğine, şansının yaver gideceğine işaret eder. Kişinin bunca zaman verdiği yaşam mücadelesinde yorgunluğuna değeceğine yorulur. Artık kötü zamanlar arkada kalmış, uzun zamandır hayalini kurduğu şeylere kavuşacaktır. Ayrıca rüyayı gören kişi sivil biri ise, artık sürekli bir gelirinin olacağına ve helal yoldan para kazanacağına işarettir. Rüyada Ölmüş Olan Biriyle Kavga Etmek Rüyada ölmüş biriyle kavga etmek, rüya sahibi eğer ölüyü tanıyorsa, onunla aralarında çözülmemiş bir mesele olduğu anlamına gelir. Hatta ölünün rüya sahibinden istekleri olabilir. Gerçek hayatta, bu kişiye söz vermiş ya da bu kişiden borç almış ve geri vermemiş olabilirsiniz. Çünkü rüyada ölmüş olan biriyle kavga etmek, tutulmamış sözleri ifade eder. Başka bir yorum da, rüyada ölmüş bir kimseyi görmenin, rüya sahibi ile bir kimsenin anlaşmazlık yaşayabileceği yönündedir. Bu konuyla ilgili ileride pişmanlık hissedebilirsiniz.

Rüyada Özürlü Biriyle Kavga Etmek Rüyada özürlü biriyle kavga etmek, kişinin yokluğunun son bulacağına, hastalığının iyileşeceğine ve hiç beklemediği bir anda maddi bir kazanç ya da hayırlı bir kısmet ile karşılaşacağına yorulur. Rüyada Yakın Olduğun Biriyle Kavga Etmek Rüyada yakın olduğun biriyle kavga etmek, aşk ve dostluk gibi güzel duyguları simgeler. Rüyayı gören kişinin aşık olacağına, hakiki dostlar edineceğine ve güzel haberler alacağına işarettir. Rüyada kavga ettiğiniz kişi anneniz ise, gerçek hayatta annenizin olumlu bakmayacağı birtakım işler yapmış olabilirsiniz. Bu tip rüyalar annenin arkasından iş çevrildiği manası taşır. Eğer babanızla kavga ettiyseniz, aile içinde anlaşmazlıklar olacak şeklinde yorumlanır. Rüyada Biriyle Para Yüzünden Kavga Etmek Rüyada biriyle para yüzünden kavga etmek, rüya tabirlerinde olumluya yorulur. Eğer böyle bir rüya gördüyseniz aldığınız bir söz yerine getirilecek, çektiğiniz problemler çözüme kavuşacak ve rahatınız yerinde olacak. Rüyada Sevdiğin Biriye Kavga Etmek Rüyada sevdiğin biriyle kavga etmek, kişinin bir yardım alacağına işarettir. Eğer bu kişi eşinizse, maddi açıdan refaha ulaşacak, sosyal yaşamda parlak bir geleceğe sahip olacak ve hayatında olumlu gelişmeler yaşanır. Sevgiliyle kavga ediyorsanız, tüm sıkıntılarınız son bulacak. Çocuğunuzla kavga ediyorsanız da kişi hem işinde söz sahibi olacak hem de evlatlarıyla gurur duyacaktır.