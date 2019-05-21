Rüyada kavun görmek ne demek? Rüyada Kavun görmekle ilgili rüya tabirleri

Havalar ısınıp da yaz ayları geldikçe rüyalarımızda da bazı değişimler yaşanabilir. Örneğin rüyada yaza özgü şeyleri daha çok görmeye başlayabiliriz. Bunlardan biri de kavun meyvesidir. Peki rüyada kavun görmek nasıl bir anlama gelmektedir. Gördüğü rüyaları anlamak için rüya tabirlerine başvuranlara yönelik olarak kavun ile ilgil çeşitli rüya tabirleri derledik. Bunların içinde rüyada kavun görmek dışında avun kestiğini, kavun tarlası, kavun çekirdeği, kavun yediğini, bozulmuş kavun vb. görmek gibi rüyalarında yorumlarını listeledik.
Temel olarak bu rüya değişim hem de büyük değişimlerin habercisi olarak yorumlanır. Rüyada kavun gören kişinin hayatında taşlar yerinden oynayacak denilebilir. Bu değişiklik olumlu da olabilir olumsuz da ve işle ilgili, sağlıkla ilgili, aşk hayatıyla ilgili olabilir. Rüyada görülen kavunun durumuna göre de farklı yorumlar yapılmaktadır.
Rüyada kavun kesmek kişi için pek hayırlı değildir. Kişi yakın zamanda yapmaya çalıştığı bir iş yüzünden büyük bir sıkıntı ile karşılaşmak zorunda kalabilir. Bu kimsenin var olan işlerinde bazı pürüzler çıkabilir.
Rüyada kavun tarlası görmek sapkın düşünceleri olan saplantılı kişilere delalet eder. Bu yüzden rüyayı gören kişi ekstra dikkatli olmalıdır.
Rüyada kavun çekirdeği, kız evlada veya bol mal elde etmeye işarettir. Çok yakında beklenmedik müjdeli bir misafire veya habere delalettir.
Rüyada yazın yenilen tadı bal gibi olan kavun çok hayırlıdır, rüya sahibi bu kavundan kaç parça ya da kaç tabak yerse eğer o kadar sağlıklı, mutlu ve huzurlu olacak demektir. Eğer rüya sahibi kavunun hepsini bitirmez ve kavundan arta kalan dilimler ya da parçalar olduğunu görürse o zaman kavunun miktarı kadar borca ve zorluğa düşecek demektir.
Rüyada bozuk kavun görmek, sizin için mide bulandırıcı bir durum yaşanacağına delalet eder. Yaşayacağınız bu olayın sizi son derece yoracağını, bitap düşüreceği düşünülür.
Rüyada Kavun Toplamak
Rüyada kavun toplamak makam sahibi olmaya ve insanları yönetmeye de işaret eder. Rüyada kavun topladığınızı görmek, o kimseyi kıskanan ve kin güden haset sahibi bir insana delalettir.
Rüyada sarı renk kavun görmek
Rüyada sarı renk kavun görmek, sağlık problemleri yaşamaya işaret eder. Rüyada sarı olmayan kavun görmek, şansa ve rızka işaret eder.
Rüyada kelek kavun yemek
Rüyada kelek kavun yemek, sizi ve başarılarınızı çekemeyenlerin size zararının dokunacağına işaret eder.
Rüyada Kavun İkram Edilmesi
Rüyada kavun ikram edilmesi hayırlı ve güzle bir hayata, korkularınız yenmeye ve hayatın değişmesine, mantıklı bir iş yaparak takdir edilmeye ve şöhretin artmasına delalet eder. Rüyada kavun ikram edilmesi ve yememek ise bazı konularda tereddütte kalmaya, mutsuz olmaya tabir edilir.
Rüyada Kavun Satmak
Rüyada kavun satmak rüya sahibinin maddi açıdan yardıma muhtaç ya da sağlık sorunları yaşayan bir insana çok büyük yardımı dokunacağına delalettir. Rüyada kavun satmaya çalışıp satamadığını görmek rüya sahibinin yapmak istediği bir işte başarısız olacağına yorumlanır.
Rüyada Kavun Taşımak
Rüyada kavun taşımak zorlukların ardından gelecek güzel günlere ve dolu doku huzurlu sorunsuz hayata, maddi manevi kendini iyi hissetmeye ve hayata anlam katmaya delalet eder. Rüyada kavun satmak zengin bir insan olmaya, lüks içinde hayırlı hayata ve mutluluğu yakalamaya yorumlanır.
Rüyada Kavun Satın Almak
Rüyada satın alınan kavun yeni ve başarılı bir projeye rüya sahibinin iş hayatında mevki atlamasına yorumlanır. Rüyada kavun satın almak aynı zamanda yeni kararlara yeni girişimlere delalettir. Rüyada bir şey satın almak çoğu zaman başarıya, galibiyete yorumlanır.
Rüyada Kavun İkram Etmek
Rüyada kavun ikram etmek yakın zamanda uzaktan gelecek bir kişiye yorumlanır. Rüyada ikram edilen kavun sevilen bir kişiye, bu kişiyle yakın zamanda geçilecek iletişime yorumlanır.
Rüyada Kavun Çalmak
Rüyada çalınan kavun büyük bir olaya rahatsız edici bir duruma, kişinin son zamanlarda aklından geçen bazı planları tekrar gözden geçirmesi gerektiğine yorumlanır.
Rüyada Kavun Yedirmek
Rüyada kavun yedirmek, mutlu olmaya, şükretmeye, hayatı severek yaşamaya, hayata güzle bakmaya ve kendinizi güvende hissetmeye, huzur bulmaya, şükretmeye delalet eder.
Rüyada Dilimlenmiş Kavun Görmek
Rüyada dilimlenmiş kavun görmek hoş sohbet içinde bulunacağına ve güzel vakit geçireceğine işaret eder. Rüyayı gören özel çalışan ise maneviyatının güçleneceğine ve hayırlı işlerle meşgul olacağına, hayırlı bir kısmetinin çıkacağına ve çok mutlu olacağına işarettir.
Rüyada Kavun Karpuz Görmek
Rüyada kavun karpuz görmek kimi rüya tabircisine göre hayırlı bir habere yorumlansa da bazı rüya tabircileri tarafından şerre yorumlanır. Rüyada görülen kavun karpuz görüldüğü şekle ve duruma göre çok farklı şekillerde yorumlanabilir.
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