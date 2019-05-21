Rüyada kavun görmek ne demek? Rüyada Kavun görmekle ilgili rüya tabirleri

Havalar ısınıp da yaz ayları geldikçe rüyalarımızda da bazı değişimler yaşanabilir. Örneğin rüyada yaza özgü şeyleri daha çok görmeye başlayabiliriz. Bunlardan biri de kavun meyvesidir. Peki rüyada kavun görmek nasıl bir anlama gelmektedir. Gördüğü rüyaları anlamak için rüya tabirlerine başvuranlara yönelik olarak kavun ile ilgil çeşitli rüya tabirleri derledik. Bunların içinde rüyada kavun görmek dışında avun kestiğini, kavun tarlası, kavun çekirdeği, kavun yediğini, bozulmuş kavun vb. görmek gibi rüyalarında yorumlarını listeledik. RÜYADA KAVUN GÖRMEK Temel olarak bu rüya değişim hem de büyük değişimlerin habercisi olarak yorumlanır. Rüyada kavun gören kişinin hayatında taşlar yerinden oynayacak denilebilir. Bu değişiklik olumlu da olabilir olumsuz da ve işle ilgili, sağlıkla ilgili, aşk hayatıyla ilgili olabilir. Rüyada görülen kavunun durumuna göre de farklı yorumlar yapılmaktadır. RÜYADA KAVUN KESTİĞİNİ GÖRMEK Rüyada kavun kesmek kişi için pek hayırlı değildir. Kişi yakın zamanda yapmaya çalıştığı bir iş yüzünden büyük bir sıkıntı ile karşılaşmak zorunda kalabilir. Bu kimsenin var olan işlerinde bazı pürüzler çıkabilir.

RÜYADA KAVUN TARLASI GÖRMEK Rüyada kavun tarlası görmek sapkın düşünceleri olan saplantılı kişilere delalet eder. Bu yüzden rüyayı gören kişi ekstra dikkatli olmalıdır. RÜYADA KAVUN ÇEKİRDEĞİ GÖRMEK Rüyada kavun çekirdeği, kız evlada veya bol mal elde etmeye işarettir. Çok yakında beklenmedik müjdeli bir misafire veya habere delalettir. RÜYADA KAVUN YEDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada yazın yenilen tadı bal gibi olan kavun çok hayırlıdır, rüya sahibi bu kavundan kaç parça ya da kaç tabak yerse eğer o kadar sağlıklı, mutlu ve huzurlu olacak demektir. Eğer rüya sahibi kavunun hepsini bitirmez ve kavundan arta kalan dilimler ya da parçalar olduğunu görürse o zaman kavunun miktarı kadar borca ve zorluğa düşecek demektir. RÜYADA BOZULMUŞ KAVUN GÖRMEK Rüyada bozuk kavun görmek, sizin için mide bulandırıcı bir durum yaşanacağına delalet eder. Yaşayacağınız bu olayın sizi son derece yoracağını, bitap düşüreceği düşünülür. RÜYADA KAVUN GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Kavun Toplamak

Rüyada kavun toplamak makam sahibi olmaya ve insanları yönetmeye de işaret eder. Rüyada kavun topladığınızı görmek, o kimseyi kıskanan ve kin güden haset sahibi bir insana delalettir.

Rüyada sarı renk kavun görmek

Rüyada sarı renk kavun görmek, sağlık problemleri yaşamaya işaret eder. Rüyada sarı olmayan kavun görmek, şansa ve rızka işaret eder. Rüyada kelek kavun yemek

Rüyada kelek kavun yemek, sizi ve başarılarınızı çekemeyenlerin size zararının dokunacağına işaret eder. Rüyada Kavun İkram Edilmesi

Rüyada kavun ikram edilmesi hayırlı ve güzle bir hayata, korkularınız yenmeye ve hayatın değişmesine, mantıklı bir iş yaparak takdir edilmeye ve şöhretin artmasına delalet eder. Rüyada kavun ikram edilmesi ve yememek ise bazı konularda tereddütte kalmaya, mutsuz olmaya tabir edilir. Rüyada Kavun Satmak

Rüyada kavun satmak rüya sahibinin maddi açıdan yardıma muhtaç ya da sağlık sorunları yaşayan bir insana çok büyük yardımı dokunacağına delalettir. Rüyada kavun satmaya çalışıp satamadığını görmek rüya sahibinin yapmak istediği bir işte başarısız olacağına yorumlanır. Rüyada Kavun Taşımak

Rüyada kavun taşımak zorlukların ardından gelecek güzel günlere ve dolu doku huzurlu sorunsuz hayata, maddi manevi kendini iyi hissetmeye ve hayata anlam katmaya delalet eder. Rüyada kavun satmak zengin bir insan olmaya, lüks içinde hayırlı hayata ve mutluluğu yakalamaya yorumlanır.