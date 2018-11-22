Rüyada köpek görmek ne demektir? Rüyada köpekler görmek ne anlama gelir?

Gördüğümüz rüyalar bazı günler aklımızı çok kurcalar ve birilerine anlatmak, manasını öğrenmek isteriz. Mesela rüyanızda herhangi bir durumda veya zamanda köpekle ya da köpeklerle ilgili bir rüya gördünüz ve ne anlama geliyor diye rüya tabirini merak ediyorsunuz. Rüyada köpek görmeye dair yapılan tüm tabirleri konu başlıklarına makalemizde derledik. RÜYADA KÖPEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Cafer-i Sadık, rüyada köpek görmenin; kötü bir hasım, gözü tok bir erkek, güzel olmayan bir hizmetçi ve bilgisiz bir erkek şeklinde dört farklı anlama işaret ettiğini ifade etmiştir. Rüyada köpek görmenin tabiri, ne şekilde, nerede, ne zaman gördüğünüze dair değişiklik gösterir. Rüyada köpek görmek, daha çok çevrenizdeki düşman veya dosta işaret eder. Rüyada köpek görmenin psikolojik olarak çeşitli anlamları vardır. Sezgi, sadakat, koruma ve sadakatin simgesi sayılan rüyada köpek görmek, bazı adımlar atmanız gerektiğini ifade eder. Aynı zamanda yakın çevrenizde olan eşinizi, dostunuzu kaybedeceğinizi düşünmeniz de rüyada köpek görmeye yorumlanır. Köpeğe dost ve sadık denmesi nedeniyle bilinçaltınıza attığınız bu düşünceniz rüyada köpek görmek şeklinde aksedebilir. Yine rüyada köpek görmenin farklılığına göre psikolojik olarak yansıması da farklı olacaktır.

Köpeğin yetenekleri ifade ettiğini belirtmiştik. Rüyanızda bir köpek sahibi olmanız bir yeteneğinizi geliştirmek istediğiniz anlamına gelir. Yabancı dil kursu veya hobilerinizle ilgili kurslara yazılmayı düşünebilirsiniz. Eğer köpek yavruları görürseniz, aynı şekilde bu yeteneklerinizi geliştireceğiniz anlamına gelir. Rüyanızda havlayan köpekler görmeniz etrafınızda somurtkan ve can sıkıcı kişilerin olduğunu gösterir. Belki de arkadaşlarınızdan olan hoşnutsuzluğunuz bu rüyanız ile açığa çıkmıştır. Bir köpeğin bacaklarınızı ısırdığını görmek, hayatınızın yönünü dengelemek için ihtiyacınız olan gücü kaybetmiş olduğunuzu göstermektedir. Bu rüya yeni bir durum yaklaşırken tereddüt ettiğinizi ya da hedeflerinizi ileriye taşımak için duyduğunuz arzuyu da ifade etmektedir. Rüyanızda mutlu bir şekilde havlayan köpek görmüşseniz hayatınızdan memnun olduğunuz ve sosyal aktivitelere katılmak istediğiniz anlamına gelir. Köpek vahşice havlıyorsa, çevrenizdeki insanları kontrol etmek istiyorsunuz demektir. Bu rüya ayrıca size düşmanca yaklaşan arkadaşları gösteriyor olabilir.

Eğer bir köpek satın aldığınızı görmüşseniz biraz ruhunuzu okşayacak söz duymak istiyor olabilirsiniz. Bir diğer yandan kendinizi yalnız hissediyor ve yeni dostluklar kurmaya ihtiyacınız var. Eğer rüyanızda bir köpek tarafından yönlendiriliyorsanız, seçim yapmakta ve karar almakta güçlük çekiyorsunuz demektir. Sizin için doğru olanı yapmalı ve diğer insanların bu konuda ne düşündüğüne kulak asmamalısınız. Rüyanızda bir köpeğe kıyafet giydirdiğinizi görmüşseniz, bu karakteristik kusurlarınızı ve olumsuz alışkanlıklarınızı gizlemeye çalıştığınızı ifade eder. Kendinizden bile! Bir köpeğin yılan, akrep v.s gibi tehlikeli hayvanları yediğini görmeniz yakın bir arkadaşınızın kötü bir kararınızdan sizi döndürmeye çalıştığını ifade eder. Rüyanızda gördüğünüz siyah köpek yakın bir dostunuz hakkındaki şüphelerinizi sembolize eder. Bu kişiyle ilgili aklınızı kurcalayan bazı noktalar var ve siz onun göründüğü gibi biri olmadığını düşünüyorsunuz. RÜYADA KÖPEK GÖRMEK İLE İLGİLİ TABİRLER Rüyada köpek sürüsü görmek Rüyanızda köpek sürüsü gördüyseniz, bu rüya arzuladığınız ve gerçekleşmesini dilediğiniz tüm isteklerinize yakın zamanda kavuşacağınız şeklinde tabir edilebilir.

Rüyada köpeğin saldırması Rüyanızda bir köpeğin size saldırdığını fakat ısırmadığını gördüyseniz bu çevrenizde bazı düşmanlarınız olduğu anlamına gelir. Düşmanlarınız siz kin gütmekte fakat size bir zarar vermemektedir. Rüyanızda gördüğünüz köpeğin salyalarının üzerine sıçraması, hasmınızın söyleyeceği sözler sizi üzecek demektir. Köpeğin üzerinizdeki elbiseleri yırtması ise yapmanız gereken bazı işlerde aksaklıklar yaşayacağınız anlamına gelir. Eğer birden fazla köpek saldırdı ve siz bunlardan birini alt ettiyseniz aile içindeki biri ile yanlış anlaşılma nedeniyle bir konuşma, tartışma geçecek demektir. Fakat bu konuşma ile yanlış anlaşılma giderilecek, sorun giderilecektir. Rüyada köpek ısırması Bu rüya, iş hayatınızda rekabet ettiğiniz kişilerin size zarar vereceği veya bir dostunuzun kıskançlıktan dolayı yapacağı şeyler sizi üzecek şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada hissettiğiniz korku veya acıya oranla size gelecek zarar doğru orantılıdır. Bu rüyaya dair bir farklı tabirde ise hasmınızın size karşı harekete geçeceği ve hoşunuza gitmeyeceği şeyler yapacağı şeklinde yorumlanıyor.

Rüyada köpeğin ılımlı davranışları Rüyanızda gördüğünüz köpek sizin elinizi yanlıyor ya da havlaması kısık ise bir rakibiniz, size üstün gelmeye çalışmaktan vazgeçip anlaşmaya çalışacak demektir. Rüyada dişi köpek görmek Bu rüya, çevrenizde sabit fikirli ve kötü karakterli bir kadın bulunduğu şeklinde yorumlanır. Fakat rüyanızda dişi köpek, erkek köpeği kovalıyorsa; kötü huylu bir kadın tarafından kötülüğe uğrayacağınız ve itibarınızın düşeceği yorumu yapılmaktadır. Fakat dişi köpek, erkek köpekleri ardına almış ve önden gidiyorsa, kötü yola düşmüş bir kadın ve bir erkeğin sizin tarafınızdan evlendirileceğine işaret eder. Rüyada anne köpek görmek Bu rüyada daha çok hayra yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişi bekar ise evleneceği kişinin hayırlı olacağına, evli ve çocuklarınız varsa bunlardan birinin size hayrı dokunacağına işaret eder. Rüyada köpek beslemek Rüyada av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir. Eğer rüyanızda süs köpeğini kucağınıza almışsanız eşinize ihanet edeceğiniz anlamına gelir. Bu ihanet cinsel yolla olabileceği gibi başkalarına olan ilgi ve alakanızla da tezahür edebilmektedir.

Bir diğer taraftan süs köpeği zevk, neşe ve mutluluğa işaret eder. Süs köpeği satın almak veya size birinin hediye olarak süs köpeği getirmesi, malla ilgili akrabalar arasında yaşanacak bazı tatsızlıklarla tabir olunur. Bu tatsızlıklar bir süre sonra anlaşmayla sonlanacaktır. Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder. Rüyada köpeğe yemek vermek Rüyanızda bir köpeğe yemek verdiğinizi görürseniz bereketli günlerin geleceğine, malınızın artacağına işaret olarak sayılır. Rüyada çoban köpeği görmek Rüyanızda bir çoban köpeği görmek düşmanlarınızın sizden korktuğu veya ailenizin size saygı duyduğu anlamına gelir. Çoban köpeği, maddi olarak güçlenmeye işaret olarak sayılır. Yatırım yaptığınız bazı mallardan beklenmedik anda yüksek kar elde etmeniz olasıdır. Rüyada tazı köpeği görmek Rüyada tazı köpeği güçlü ve zalim bir düşmanı işaret eder. Eğer devlet işleriyle uğraşıyorsanız tazı köpeği makamınızın yükseleceği manasına gelir.

Rüyada av köpeği görmek Bu rüya en çok işsizlik şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyanızda av köpeğiniz ile ava çıkmanız, düşmanınızdan bir fayda sağlayacağınız anlamını taşır. Av köpeğini kovarsanız, fayda sağlayabileceğiniz düşmanınızı yakınınızdan uzaklaştırırsınız. Av köpeğinin etini görmeniz, alacağınız mirası simgeler. Eğer av köpeğinin avdan döndüğünü görürseniz işle ilgili sıkıntılar çekebilirsiniz. Şehirde av köpeği görmek de aynı şekilde yorumlanır. Köpeğin eve pislemesi Evde bazı eşyalarınıza, yatağınıza ya da tabağınıza köpeğin pislediğini görmeniz, eşinizin size sadakatsizlik yapacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada köpeğe dönüşmek Böyle bir rüya görmek, çevrenize karşı son derece kibirli davrandığınıza işaret eder. Eğer rüyanızda bir köpek olarak geziyor ve aniden insana dönüşüyorsanız, yaptığınız kötü davranışlardan ve kötü huylarınızdan rahatsız duyarak pişmanlık yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada köpek eti yemek Rüyanızda köpek eti yediğinizi görürseniz, rakibinizden daha yukarı bir noktaya ulaşacaksınız demektir. Bu rüyanın farklı bir tabiri de harama bulaşacağınız yönündedir.

Rüyada köpek sütü içmek Rüyanızda köpek sütü içerseniz, güçlü bir hasmınız olacağı ve ondan korkacağınız anlamına gelir. Rüyada köpek sütü görmek hasmınızdan içten içe korktuğunuzu gösterir. Rüyada köpeğe tasma takmak Rüyanızda bir köpeğe tasma taktığınızı ve onu çekerek yürüttüğünüzü görürseniz bu rüya bazı dostlarınızın yardımına ihtiyaç duyacağınız şeklinde yorumlanır. Rüyada siyah köpek görmek Rüyada siyah veya koyu renkli bir köpek görmek koyu tenli bir düşmana işaret olarak yorumlanır. Bu rüya için yapılan farklı bir yorum ise rüyayı gören kişinin yakın bir zamanda rahatsızlık geçireceği şeklindedir. Rüyada beyaz köpek görmek Bu rüya ise merhamet sahibi olan fakat size düşmanlık eden birine işaret eder. Rüyada köpek havlaması Rüyanızda size havlayan ama ısırmayan köpek hasmınızdan kötü bir söz işiteceğinizi gösterir. Bu kişi her ne kadar size zarar vermese de canınızı sıkacaktır ve siz de ondan daha çok nefret etmeye başlarsınız. Rüyada köpeklerin kavga ettiğini görmek Bu rüyayı gören kişi için, düşmanlarından kurtulmak için onları birbirlerine düşüreceği anlamına gelir.