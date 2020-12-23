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Rüyada köpekten kaçmak ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel 23.12.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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Rüyada köpekten kaçmak ne demek, ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Rüyada Köpekten Kaçmak
  • Rüyada Köpek Sürüsünden Kaçmak
  • Rüyada Siyah Köpekten Kaçmak
  • Rüyada Köpek Saldırısından Kaçmak
  • Rüyada Köpekten Korkmak ve Kaçmak
  • Rüyada Beyaz Köpekten Kaçmak
  • Rüyada Sarı Köpekten Kaçmak
  • Rüyada Köpek Kovalamasından Kaçarak Kurtulmak
  • Rüyada Ormanda Köpekten Kaçmak
  • Rüyada Sevdiğinle Köpekten Kaçmak
  • Rüyada Köpek Yavrusundan Kaçmak
  • Rüyada Yakın Arkadaşla Köpekten Kaçmak

Köpekler, kimilerinin son derece sevdiği kimilerinin ise oldukça korktuğu canlılardır. Peki rüyada köpekten kaçmak ne demek, ne anlama gelir? Sizler için inceledik.

Rüyalar, uyku esnasında insan zihninin çalışmaya devam etmesi sayesinde ortaya çıkan zihinsel görülerdir. Dolayısıyla rüyalarda karşımıza çıkan imgelerin tamamı, daha önce en azından kavramsal düzeyde karşılaştığımız olgulardır. Bu doğrultuda rüyalar, zaman zaman insanların korkularına ya da fobilerine yönelen imgeleri de yeni baştan ele alabilir. Rüyada köpek görmek ya da köpekten kaçmak da bu bağlamda değerlendirilebilecek imgeler arasındadır. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada köpekten kaçmak ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların farklı rüya tabiri kaynakları tarafından nasıl ele alınarak cevaplandığı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Rüyada Köpekten Kaçmak

Rüyada köpekten kaçmak, sıklıkla karşılaşılan rüya imgelerinden biridir. Buna bağlı olarak rüya tabiri kaynaklarında da bu imge hakkında çok sayıda ve geniş hacimli yorumlara rast gelmek mümkündür. Köpekten kaçmak, kimi yorumculara göre son derece olumlu bir imge iken kimi yorumcular açısından ise oldukça olumsuz anlamlar ihtiva eder. Nitekim rüya içerisindeki diğer imgelerin de rüya tabiri bakımından büyük ölçüde önemli bir yere sahip olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.

Bazı rüya yorumcularına göre rüyada köpekten kaçmak, kötü niyetli insanlardan uzak durmak anlamına gelir. Bu doğrultuda rüya sahibinin kendisine zarar vermek isteyecek kimselere karşı daima temkinli tavrını koruyacağı ve kendisini muhafaza edeceği düşünülür. Dolayısıyla rüyasında köpekten kaçan bir kimse gerçek hayatta da kötü niyetli insanlardan kendisini ve ailesini sakınacaktır.

Ayrıca rüyada köpekten kaçmak, kişinin iş hayatında hızlı bir biçimde yükseleceği şeklinde de yorumlanır. Buna göre, özellikle rüya sahibinin genç bir kimse olması halinde rüya, kariyer basamaklarını koşar adımlarla tırmanmak olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin son derece erken yaşlarda oldukça yüksek mevkilere gelmesi ve kendisinden çok daha tecrübeli insanlara liderlik etmesi muhtemeldir.

Kimi yorumcular ise rüyada köpekten kaçmanın olumsuz anlamlar ihtiva ettiğini belirtir. Bu yoruma göre, rüyada görülen köpeğin anlamı sadakattir. Dolayısıyla rüyasında köpekten kaçan bir kimse hayatında bulunan iyi insanların kıymetini bilemeyecektir. Bu nedenle kişinin zamanla iyi insanlardan uzaklaşarak kötü bir çevreye sahip olmaya başlaması ve yanlış yollara sapması söz konusu olabilir.

Rüyada Köpek Sürüsünden Kaçmak

Rüyada köpek sürüsünden kaçmak, genellikle olumlu tabirlere sahip bir imgedir. Rüyasında köpek sürüsünden kaçan bir kimsenin evli olmaması halinde kısmetinin açılacağı ve hayırlı bir evliliğe doğru adımlar atacağı rivayet edilir. Özellikle rüya sahibinin bekar bir kadın olması durumunda rüya, rüya sahibine aşık çok sayıda insan olduğuna ve yakın zamanda taliplerinin artacağına delalet eder.

Ayrıca köpek sürüsünden kaçmak, iş hayatı ile ilgili bir biçimde de ele alınabilir. Rüya sahibinin kariyerinde hedeflediği noktalara umduğundan çok daha erken bir zamanda ulaşması muhtemeldir. Özellikle bir kriz anında gösterdiği soğukkanlılık ve manevra kabiliyeti sayesinde kişinin hızla yükselmesi söz konusu olabilir.

Rüyada Siyah Köpekten Kaçmak

Rüyada siyah köpekten kaçmak, çoğunlukla kötü niyetli bir insandan sakınmak olarak yorumlanır. Rüya sahibinin, gerçek niyetinin farkına vardığı bir insandan uzaklaşmaya çalışması muhtemeldir. Böylelikle kişinin gerek kendisini gerekse de ailesini korumakta başarılı olacağı varsayılır.

Rüyada Köpek Saldırısından Kaçmak

Rüyada köpek saldırısından kaçmak, rüya sahibinin ciddi bir krizle karşılaşacağının habercisidir. Ancak rüyanızda bu saldırıdan kaçarak kurtulduğunuzu gördüyseniz, krizi fırsata çevireceğiniz söylenebilir. Durumu atlatmakta gösterdiğiniz hüner sayesinde insanların takdirini toplayarak saygın bir konum elde etmeniz olasıdır.

Rüyada Köpekten Korkmak ve Kaçmak

Rüyada korktuğunu görmek, neredeyse her zaman olumlu anlamlara sahiptir. Bu doğrultuda rüyada köpekten korkarak kaçmak da rüya yorumcuları tarafından genellikle hayra alamet kabul edilir. Rüyasında köpekten korkan ve kaçan bir insanın birikim yapmaya son derece önem veren, tutumlu bir insan olduğu varsayılır. Bu birikimler sayesinde sıkıntılı dönemleri çok daha rahat geçireceğinizi ifade etmek gerekir.

Rüyada Beyaz Köpekten Kaçmak

Rüyada beyaz köpekten kaçmak, rüya sahibinin etrafındaki iyi insanların kıymetini bilemeyeceği şeklinde yorumlanır. Özellikle elde ettiğiniz bir başarıdan sonra etrafınıza toplanan çıkarcı insanlar, gerçek dostlarınızı ihmal etmenize sebep olabilir.

Rüyada Sarı Köpekten Kaçmak

Rüyada görülen sarı köpek, pek çok rüya tabircisi tarafından sağlık problemleri şeklinde algılanır. Buna göre sarı köpekten kaçmak tam aksine hayırlı bir alamettir. Rüyasında sarı köpekten kaçan bir kimse hastaysa şifa bulur, değilse de sağlığını daima koruyacağına inanılır.

Rüyada Köpek Kovalamasından Kaçarak Kurtulmak

Rüyada köpek kovalamasından kaçarak kurtulmak, riskli bir durumdan büyük bir kazanç ya da menfaat elde edeceğinizi gösterir. Dolayısıyla bu rüyanın yorumu krizi fırsata çevireceğiniz şeklinde yapılabilir. Benzer bir biçimde zarara uğrayacağınız düşünülen bir yatırımdan büyük karlar elde etmeniz söz konusu olabilir.

Rüyada Ormanda Köpekten Kaçmak

Rüyada ormanda köpekten kaçmak, genellikle rüya sahibinin yalnızlığı tercih eden bir kimse olduğuna delalet eder. Bu doğrultuda rüya sahibinin karşılaştığı sıkıntıları kimseyle paylaşmadığı ve kendi başına yüzleştiği düşünülür.

Rüyada Sevdiğinle Köpekten Kaçmak

Bu tür bir rüya gören kimselerin, aile hayatında bazı problemler yaşayacağı varsayılır. Bu nedenle kişinin bir süreliğine evinden uzaklaşması söz konusu olabilir.

Rüyada Köpek Yavrusundan Kaçmak

Rüyada köpek yavrusundan kaçmak, genellikle abartılan bir durumun göstergesidir. Ancak bu durum hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Dolayısıyla büyük beklentileriniz olan bir iş gerçekleştiğinde son derece minimal bir etki yaratarak sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Fakat tam tersi bir biçimde ciddi anlamda korktuğunuz bir olayın gerçekleşmesi korkularınızın yersiz olduğunu görmenize sebep olabilir.

Rüyada Yakın Arkadaşla Köpekten Kaçmak

Rüyada yakın arkadaşla birlikte köpekten kaçmak, rüya yorumcularının büyük çoğunluğu tarafından karşılaşılacak bir zorluğa karşı yapılan dayanışmaya işaret eder. Dolayısıyla rüya sahibinin sıkıntılarını atlatmak için arkadaşlarının desteğine ihtiyaç duyması muhtemeldir. Az sayıda bazı yorumculara göre ise rüya, rüya sahibinin iş hayatındaki yoğunluğa bir süre ara vererek arkadaşlarıyla vakit geçireceği şeklinde ele alınmalıdır.

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