Rüyalar, uyku esnasında insan zihninin çalışmaya devam etmesi sayesinde ortaya çıkan zihinsel görülerdir. Dolayısıyla rüyalarda karşımıza çıkan imgelerin tamamı, daha önce en azından kavramsal düzeyde karşılaştığımız olgulardır. Bu doğrultuda rüyalar, zaman zaman insanların korkularına ya da fobilerine yönelen imgeleri de yeni baştan ele alabilir. Rüyada köpek görmek ya da köpekten kaçmak da bu bağlamda değerlendirilebilecek imgeler arasındadır. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada köpekten kaçmak ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların farklı rüya tabiri kaynakları tarafından nasıl ele alınarak cevaplandığı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Rüyada Köpekten Kaçmak Rüyada köpekten kaçmak, sıklıkla karşılaşılan rüya imgelerinden biridir. Buna bağlı olarak rüya tabiri kaynaklarında da bu imge hakkında çok sayıda ve geniş hacimli yorumlara rast gelmek mümkündür. Köpekten kaçmak, kimi yorumculara göre son derece olumlu bir imge iken kimi yorumcular açısından ise oldukça olumsuz anlamlar ihtiva eder. Nitekim rüya içerisindeki diğer imgelerin de rüya tabiri bakımından büyük ölçüde önemli bir yere sahip olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.

Bazı rüya yorumcularına göre rüyada köpekten kaçmak, kötü niyetli insanlardan uzak durmak anlamına gelir. Bu doğrultuda rüya sahibinin kendisine zarar vermek isteyecek kimselere karşı daima temkinli tavrını koruyacağı ve kendisini muhafaza edeceği düşünülür. Dolayısıyla rüyasında köpekten kaçan bir kimse gerçek hayatta da kötü niyetli insanlardan kendisini ve ailesini sakınacaktır. Ayrıca rüyada köpekten kaçmak, kişinin iş hayatında hızlı bir biçimde yükseleceği şeklinde de yorumlanır. Buna göre, özellikle rüya sahibinin genç bir kimse olması halinde rüya, kariyer basamaklarını koşar adımlarla tırmanmak olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin son derece erken yaşlarda oldukça yüksek mevkilere gelmesi ve kendisinden çok daha tecrübeli insanlara liderlik etmesi muhtemeldir. Kimi yorumcular ise rüyada köpekten kaçmanın olumsuz anlamlar ihtiva ettiğini belirtir. Bu yoruma göre, rüyada görülen köpeğin anlamı sadakattir. Dolayısıyla rüyasında köpekten kaçan bir kimse hayatında bulunan iyi insanların kıymetini bilemeyecektir. Bu nedenle kişinin zamanla iyi insanlardan uzaklaşarak kötü bir çevreye sahip olmaya başlaması ve yanlış yollara sapması söz konusu olabilir.

Rüyada Köpek Sürüsünden Kaçmak Rüyada köpek sürüsünden kaçmak, genellikle olumlu tabirlere sahip bir imgedir. Rüyasında köpek sürüsünden kaçan bir kimsenin evli olmaması halinde kısmetinin açılacağı ve hayırlı bir evliliğe doğru adımlar atacağı rivayet edilir. Özellikle rüya sahibinin bekar bir kadın olması durumunda rüya, rüya sahibine aşık çok sayıda insan olduğuna ve yakın zamanda taliplerinin artacağına delalet eder. Ayrıca köpek sürüsünden kaçmak, iş hayatı ile ilgili bir biçimde de ele alınabilir. Rüya sahibinin kariyerinde hedeflediği noktalara umduğundan çok daha erken bir zamanda ulaşması muhtemeldir. Özellikle bir kriz anında gösterdiği soğukkanlılık ve manevra kabiliyeti sayesinde kişinin hızla yükselmesi söz konusu olabilir. Rüyada Siyah Köpekten Kaçmak Rüyada siyah köpekten kaçmak, çoğunlukla kötü niyetli bir insandan sakınmak olarak yorumlanır. Rüya sahibinin, gerçek niyetinin farkına vardığı bir insandan uzaklaşmaya çalışması muhtemeldir. Böylelikle kişinin gerek kendisini gerekse de ailesini korumakta başarılı olacağı varsayılır. Rüyada Köpek Saldırısından Kaçmak Rüyada köpek saldırısından kaçmak, rüya sahibinin ciddi bir krizle karşılaşacağının habercisidir. Ancak rüyanızda bu saldırıdan kaçarak kurtulduğunuzu gördüyseniz, krizi fırsata çevireceğiniz söylenebilir. Durumu atlatmakta gösterdiğiniz hüner sayesinde insanların takdirini toplayarak saygın bir konum elde etmeniz olasıdır.

Rüyada Köpekten Korkmak ve Kaçmak Rüyada korktuğunu görmek, neredeyse her zaman olumlu anlamlara sahiptir. Bu doğrultuda rüyada köpekten korkarak kaçmak da rüya yorumcuları tarafından genellikle hayra alamet kabul edilir. Rüyasında köpekten korkan ve kaçan bir insanın birikim yapmaya son derece önem veren, tutumlu bir insan olduğu varsayılır. Bu birikimler sayesinde sıkıntılı dönemleri çok daha rahat geçireceğinizi ifade etmek gerekir. Rüyada Beyaz Köpekten Kaçmak Rüyada beyaz köpekten kaçmak, rüya sahibinin etrafındaki iyi insanların kıymetini bilemeyeceği şeklinde yorumlanır. Özellikle elde ettiğiniz bir başarıdan sonra etrafınıza toplanan çıkarcı insanlar, gerçek dostlarınızı ihmal etmenize sebep olabilir. Rüyada Sarı Köpekten Kaçmak Rüyada görülen sarı köpek, pek çok rüya tabircisi tarafından sağlık problemleri şeklinde algılanır. Buna göre sarı köpekten kaçmak tam aksine hayırlı bir alamettir. Rüyasında sarı köpekten kaçan bir kimse hastaysa şifa bulur, değilse de sağlığını daima koruyacağına inanılır. Rüyada Köpek Kovalamasından Kaçarak Kurtulmak Rüyada köpek kovalamasından kaçarak kurtulmak, riskli bir durumdan büyük bir kazanç ya da menfaat elde edeceğinizi gösterir. Dolayısıyla bu rüyanın yorumu krizi fırsata çevireceğiniz şeklinde yapılabilir. Benzer bir biçimde zarara uğrayacağınız düşünülen bir yatırımdan büyük karlar elde etmeniz söz konusu olabilir.