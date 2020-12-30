Rüyada kuyu görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada kuyu görmek pek çok şekilde tabir edilebilir. Bu tabirler; gören kişinin medeni haline, cinsiyetine, psikolojisine göre değişir. Rüyada kuyu görmek pek hayra yorulmaz çünkü kuyu karanlık, derin ve soğuktur. Ayrıca kuyu denince akıllara Hz. Yusuf ve kuyu hadisesi gelir. Bu olay Müslümanlar için hem üzücü hem de ibret vericidir. İşte rüyada kuyu görmek ile ilgili tüm tabirler... Rüyada Kuyu Görmek Rüyada kuyu görmenin hem dini hem diğer kaynaklara göre birçok tabiri vardır. Rüyada kuyu görmek yalancı dostlara, birini aldatmaya hile yapmaya ve arkadan vurmaya delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde onu çekemeyen dostları olabilir. Bazı dini kaynaklara göre ise rüyada kuyu gören kadınsa, kuyunun suyu kadının malı ile tabir edilir. Kadın iyi huylu bir erkekle evlenebilir. Rüyayı gören bir erkek ise bu rüya onun için zengin bir eş ve onun sayesinde gelecek refah demektir. Kişi bu rüyayı denizde gördüyse suya düşebilir, karada yolculuk halindeyse yoluna engeller çıkabilir. Rüyada kuyu görmek zahmetli bir duruma da delalet eder. Kuyunun dibi aydınlıksa rüya hayırlıdır. Kimi rivayetlere göre rüyada kuyu görmek, istenen şeye kavuşmaktır. Erkek için arzu edilen kadına kavuşamayı da delalet eder. Ayrıca rüyada kuyu görmek üzüntüye, sıkıntıya ve hapse düşmeye işaret edebilir.

Rüyada Su Kuyusu Görmek Rüyada su kuyusu görmek şöyle tabir edilmiştir: Su kuyusundan abdest alınıyorsa bu tövbeye ve günahların affına, kuyuda su biriktiğini görmek bol rızık sahibi olmaya ve rahat geçime, kuyudan su çıkmazsa hile yapmaya, kuyu suyunun çekilmiş olduğunu görmek Allah'a ortak koşmaya, kuyu suyundan içmek ise bazı hastalıklara delalet eder. Ayrıca kuyuda yıkanan kişiye borçlarını ödeme noktasında Allah'ın yardımcı olacağına inanılır. Rüyada Susuz Kuyu Görmek Rüyada susuz kuyu görmek genelde hayra yorulmaz. Çünkü susuz kuyu bereketsiz ve karanlık olan her şeyi temsil eder. Rüyasında susuz kuyu gören kişi maddi anlamda zorluklarla boğuşabilir, bereketsiz bir dönem geçirebilir. Aynı zamanda görülen kuyunun yeri bilinmiyorsa böyle bir yerde susuz kuyu görmek ecele işaret eder. Ayrıca rüyada susuz kuyu görmek rüyayı gören kişinin hastalıklarla boğuşacağına da işarettir. Dikkatli olunmasında fayda var. Rüyada Kuyu Suyu Görmek Rüyada kuyu suyu görmek pek çok şekilde yorumlanabilir. Görülen suyun berrak ya da bulanık olması tabirin seyri açısından çok önemlidir. Rüyada kuyu suyu görmek kişinin bir süre sıkıntılarla karşı karşıya geleceğine fakat bunları aşacağına, yaptığı işlerde başkalarını da istihdam edeceğine, küçük sorunların büyümeden çözüleceğine işaret eder. Rüyayı gören kişi müjdeli haberler alabilir, ailesi ile güzel zamanlar geçirebilir.

Rüyada kuyu suyunun berrak olması hayırla yorumlanır. Rüyayı gören kişinin çevresine yardım edeceğine bunun karşılığında hayır duaları alacağına, yeni projelere girip bunlarda başarılı olacağına delalet eder. Rüyasında berrak kuyu suyu gören kişi hayırlı zengin bir eşle güzel bir evlilik yapabilir. Böyle bir rüya sonrasında sıkıntınız olsa bile dostlarınızın desteği ile aşabilir, dualarınızın kabul olduğuna şahit olabilirsiniz. Rüyada bulanık kuyu suyu gören kişi temiz niyetleri sayesinde işlerini yoluna koyabilir, tembel halinden vazgeçip çalışkan biri haline gelebilir. Bu rüya, kişinin çok zor zamanlar geçirse de bu zorlukları destekle aşacağına ve ailesi ile ortak bir işe girişmesi sonucu kar elde edeceğine delalettir. Ayrıca bulanık kuyu suyu gören kişi bazı adamların hizmetine girip onlardan zarar görebilir, musibet ve darlık ile imtihan edilebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Rüyada Kuyuya Düştüğünü Görmek Molla Cami'ye kuyuya düştüğünü gören kişinin üzüntüsü ve kederi gider, mertebesi yükselir. Rüyayı gören alim ise ilmi artar, ilminden istifade eder. Bazen de rüyayı gören ile ailesi arasında anlaşmazlık meydana gelmesi sebebiyle rüya sahibi sıkıntıya düşer. Fakat haklılığını ispat edip onlara karşı galip gelir.

Bazen de kötü ithamla karşılaşıp bu ithamdan kurtulacaklarına delalet eder. Kişinin gönlünün açılacağına, ihtiyaçlarının giderileceğine delalettir. Bir başka tabire göre kuyuya düşen kişi onu çıkaracak birini bulamıyorsa bu rüya kabir ifadesidir. Rüyada Kuyudan Su Çıktığını Görmek İmam-ı Nablusi'ye göre kuyudan su çıktığını gören kişi bol rızka sahip olur. Bir başka dini tabire göre kuyu kazıp su çıkaran kişi zengin bir kadınla evlenip ona hile yapabilir. Kuyudan kova ile su çeken kişi haram mal elde eder. Eğer yanında hamile varsa erkek çocuk doğurur. Hasta ise şifa bulur, hapiste ise özgürlüğüne kavuşur. Bir başka rivayete göre ihtiyacı devlet büyükleri tarafından duyulur. Rüyada Kuyuya Atıldığını Görmek Rüyada kuyuya atılmak atılan kişiye hile ve tuzak kurulduğuna delalet eder. Kişinin maddi manevi sıkıntıya düşeceğine işarettir. Bu rüya aynı zamanda piyasanın ucuzlayacağına, fiyatların düşeceğine delalettir. Bir başka tabire göre böyle bir rüya gören kişi mevki olarak yükselir, üzüntüleri azalır ve sevinçleri artar. Fakat dikkatli olmakta fayda var. Çünkü böyle bir rüya gördüyseniz çevrenizdekilerin kalbini kırabilir, tartışmaları körüklerseniz zararlı çıkabilirsiniz.