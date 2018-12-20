Rüyada su görmek ne demektir? İşte su ile ilgili rüya tabirleri

Birçok rüya tabircisi tarafından olumlu olarak yorumlanan su ile ilgili rüyalar, daha çok bereket, kısmet ve hayırlara vesile olacağı şeklinde tabir edilmiştir. Su, bolluk ve bereketin sembolü olarak görülür. Su görmek, rüya sahibinin güzel günler göreceği ve mutlu haberler alacağına delalet olarak sayılır. Rüyada su görmek farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Bu farklı durumlar için çeşitli yorumlar vardır. Ve bazıları ise olumsuz olabilir. Rüyada görülen suyun temiz olması, bulanık olması veya durgun olması durumunda çıkacak anlam değişir. Rüyada su görmek ile ilgili olarak su verdiğini görmek, su kuyusu görmek, su birikintisi görmek, su baskını görmek, su kanalı, su borusu, su bidonu veya su hortumu görmek, çeşmeden, hortumda veya musluktan su aktığını görmek, şifalı su görmek veya şifalı su içtiğini görmek, su kaynağı görmek gibi buna benzer durumlar için rüya tabirlerini haberimizde konu başlıkları altında derledik. RÜYADA SU GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada su görmek, niteliğine bağlı olarak bol kazanç, şans, uzun ve sağlıklı yaşam, mutlu evlilik için delalet olarak kabul edilir. Eğer rüyada görülen su temiz ve duruysa iyi şeyler, su temiz değilse kötü şeyler olacağına işaret olarak sayılır.

Rüyada su görmek, kişinin hanesinin bolluk ve bereket içerisinde olacağına, ailesine daima düşkün ve ilgili olacağı demektir. Rüya sahibinin bol kazançlı iş hayatında sahip olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada su görmek ile tabirler, görülen suyun niteliğine göre değişir. Mesela rüyada görülen su berraksa kazanç ve bereket anlamına gelir. Fakat su bulanık ise sıkıntı ve huzursuzluk anlamı taşır. Rüyada görülen suyun durağan olması halinde cezaevine işaret ettiği kabul edilir. Rüyada birisinin kendine su verdiğini görmek yalan manasına gelir. Rüyada siyah su görülmesi; aile bireyleri arasında tartışma çıkacağına, bu yüzden aile ortamında huzursuzluğun hakim olacağına delalettir. Rüyada çamurlu su görülmesi; iş hayatında yaşanacak sıkıntılara işaret sayılır. Rüyada kirli su görmek, rüyayı gören kişinin kötü alışkanlıklarını bırakması gerektiği anlamı taşır. Rüyada damlayan su görmek, uzun bir süre sonra iş hayatına yeniden atılacağına, zorluk ve sıkıntılı bir dönem sonrasında güzel günlerin ve bol kazancın olacağına delalettir.

RÜYADA SU İÇTİĞİNİ GÖRMEK Rüyasında su içtiğini gören kişi hayırlı şeylerle karşılaşır. Rüyasında kendini su içerken gören kişinin şansı ailesinden yana açıktır, onlar tarafından sevilecek, değer görecek ve yaşlılığında kendisine aile bireyleri tarafından sahip çıkılacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin sağlık sorunları yaşamadan bir yaşam süreceği anlamı taşır. RÜYADA SU VERDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada birine su vermek, hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibi çok mübarek bir kişiliğe sahip olacaktır. Kişi gerçek hayatında yapacaklarıyla insanlık adına faydalı işler yapacaktır. Yardıma muhtaç, herhangi bir şeye ihtiyacı olan insanların eksikliklerini giderecek, onlara yaşamının her alanında destek olacaktır. Ailesinde hasta, yaşlı olan birine bakma yükümlülüğü alacaktır. Ancak şikâyet etmeden bu işleri yapacak ve onları mutlu ettikçe kendisi de mutlu olacaktır. Rüyada Ölmüş Birine Su Vermek Rüyada ölmüş birine su verdiğini gören kimse, ölmüş kişiye yaşarken bir iyilik yapılmıştır. Rüya sahibi farkında olmadan bu kişiye bir iyiliği dokunmuş ve karşılığında fazlasıyla dua almıştır. Eğer rüyada gördüğü kişi rüya sahibinin düşmanı ise, o kişi rüya sahibine hakkını helal etmiştir. Kişinin içerisinde bir kuşku varsa, ona yaptıklarından pişmanlık duyuyorsa bu konuda içi rahat olmalıdır.

Rüyada Birinin Su Verdiğini Görmek Rüyada birinin kendisine su verdiğini gören kimse, zor durumlarda birinden destek görecek, o kişinin sayesinde zor günlerinden kurtulur. Sıkıntıları aşma konusunda kendisi tek başına baş edemeyecek ve bu insanın yardımı rüya sahibinin hayatı için önemli bir yere sahip olacaktır. RÜYADA SU KUYUSU GÖRMEK Rüyada su kuyusu görmek, rüya sahibinin, karşısına çıkacak kişiyle aralarında geçen olaylardan sonra kendisine çeki düzen vermesine, elinden gelen her şekilde para biriktirmesine ve hayırlı kısmet bulup güzel bir yuva kurmasına işarettir. Kıtlıkla geçen yıllardan sonra elen bolluk ve berekete, uzun zamandır bekletilen bir sorunu çözümlenmesine ve karanlık geçen günlerin aydınlanmasına delalet eder. Rüyada Kuyudan Su Çekmek Rüyada kuyudan su çekmek, rüya sahibinin haksız kazanç sağladığına, işlerine yalan ve dolan karıştırdığına ve çalışmalarını hızlandırmak için üst makamlardan yardım aldığına delalettir. Yapılan işlerde Allah yolundan ayrılmaya, fakir fukarayı sömürmeye ve hak ve hukuka aykırı çalışmaya işarettir.

Rüyada Susuz Kuyu Görmek Rüyada susuz kuyu görmek, rüya sahibinin hastalıklarla boğuşacağına, uzun zaman çekilen rahatsızlıklar yüzünden ruhsal olarak da yıpranacağına ve hastalıkların kişiyi yataklara düşürecek kadar ağır bir şekilde seyredeceğine yorulur. Rüyada Kuyu Taşması Rüyada kuyunun taşması, rüya sahibinin verdiği emeklerin boşa gitmesine, uğradığı zararlar yüzünden borç batağına sürüklenmesine ve her geçen gün daha da borçlanmasına işarettir. Aynı zamanda, yitirilen bir kişi ardından yalnız kalmaya ve rüyayı gören kişinin, köşeye çekilip uzunca bir süre içinde bulunduğu duruma üzülmesine delalet eder. RÜYADA SU BİRİKİNTİSİ GÖRMEK Rüyada su birikintisi görmek, kişinin manevi anlamda kendisini geliştirmeye çalıştığını ve bu konuda girişimlerde bulunduğunu, ancak İslami açıdan kişinin daha çok ibadete ve Allah’a yönelmesi gerektiğinin altını çizen bir rüyadır. Ruhsal açıdan da zayıf olunduğuna ve desteğe ihtiyaç duyulduğuna da tabir olunur. Rüyada temiz su birikintisi görmek genellikle gelecek güzel günleri işaret eder ancak bu rüya kişinin kendi hayatı ile ilgili risk alması gerektiği konusunda da uyarıda bulunur. Bazen de risk almadığı için karşısına çıkan fırsatları kaçıran kimseleri temsil eder.

Rüyada Çamurlu Su Birikintisi Görmek Kişinin tüm hayatını olumsuz şekilde etkileyecek gelişmelere işaret eder. Çamurlu su kişiye atılacak iftiraların altında kalınacağına, devletle ve mahkemelerle başının derde gireceğine, hatta bir tutukluluğun da söz konusu olabileceğine delalet eder. Rüya sahibinin ailesinin de kötü sözler nedeni ile huzurunun kaçacağı ve uzun sürecek sıkıntılı bir dönem geçirmek zorunda kalacaklarını simgeler. Çamurlu su görmek kişinin hayatı üzerinde oluşacak olan baskıların artacağına, çalıştığı iş yerinde zulüm ve haksızlığa maruz kalacağına, çevresindeki kişilerle pek çok sözlü münakaşa içine gireceği şeklinde de yorumlanmaktadır. RÜYADA SU BASKINI GÖRMEK Rüyada su baskını görmek, kişinin kendisini ve hanesini de etkisi altına alacak büyük bir sıkıntının işaretçisi olan rüya, maddi ve manevi kayıplar yaşanacağını, hastalıklar ve kazalarla dolu sıkıntılı günlerin geldiğini işaret eder. Çok güçlü ve azılı bir düşmana da delalet eden rüya büyük bir tehlikeyi haber verdiğinden dolayı uyarıcı rüyalar arasındadır. Tüm yaşamın bir anda değişeceği ve çok uzun zamanlar yaşanacak derin acıların ortaya çıkacağını bildiren rüya hayırlara yorulmaz.

Rüyada su baskınından kurtulmak; rüyayı gören kişinin çok sayıda düşmanı olduğuna delalet eder. Fakat bu rüyada, akıllı ve zekice adımlar ile onlara karşı galip geleceği ve kendini, ailesinin koruyacağına işaret sayılır. RÜYADA SU KANALI GÖRMEK Rüyada su kanalı görmek, bereket demektir ve özellikle geçmiş dönemlere göre çok daha fazla kazanca sahip olunacağına, kişiyle beraber ailesinin de maddi olarak kalkınacağına ve sahip olunan olanaklarla beraber alım gücünün de çok ciddi oranda artacağına işaret eder. Su kanalının içinde su yoksa bu durumda gelirin kesilmesi, kira gibi paraların bir müddet duracağını ve kişinin yaşayacağı dar boğaz nedeni ile kemerleri sıkmak zorunda kalacağını bildirir. İçi dolu su kanalı ise yaşam boyu gelecek paralara, kişinin çalışmasa dahi hayatını dilediği gibi konfor içinde sürdüreceğini bildiren rüya, gelecek güzel günlere işaret ederken, müjde dolu, kişiyi yarınlara daha umutla bakmaya yönlendirecek güzel haberlerin de delaletidir. RÜYADA SU HORTUMU GÖRMEK Rüyada su hortumu görmek, kişinin hayırlı bir işi eline ayağına dolandıracağına, güzel bir olayı mahvedip, hayatı boyunca pişmanlık duyacağına yorumlanır. Rüyasında su hortumu gören kişilerin işleri dolambaçlı ve zor olur. Aynı zamanda aile içinde her olaya karışan ve kişinin huzurunu bozan kimselerin varlığına da işarettir. Su hortumu görmek bazen de uzun sürecek lafa söze yorumlanır. Rüya sahibinin beceriksizliğine, kolayca çözülebilecek işleri zora soktuğuna da işaret eder.

RÜYADA SU GÖRMEK VE SUYA GİRMEK Rüyada suya girmek, yapılan çalışmaların büyük kazanç kapılarını açacağına, dertlerin aşılacağına, yeni bir birlikteliğe yelken açılacağına, sorunların çözüme kavuşacağına, tartışmaların tatlıya bağlanacağına ve haneye bebek seslerinin dolacağına işarettir. Rüyada bulanık suya girmek, sudan bahanelerle ortamı bozmaya çalışan kişilere taviz verilmemelidir. Rüyada soğuk suya girmek, daha iyi imkânlara sahip olabilmek için sıkıntılara göğüs gerilmelidir. RÜYADA ÇEŞMEDEN SU AKTIĞINI GÖRMEK Rüyada görülen çeşme ve su rüyaları çoğunlukla hayırla yorumlanmıştır. Temiz bir çeşme hayırlı ve uğurlu bir iş olarak kabul edilir. Böyle bir çeşmeyi açarak su alan kişi, hayalini kurduğu kısmete kavuşur. Rüyayı gören bekar ise mutluluk verecek bir aşkı simgeler. Evli ise bolluk ve bereket olarak yorumlanır. Çeşmeden akan su berrak ise varlığa, bulanık ise darlığa delalet sayılır. Çeşmede yıkanmak ise sıkıntı ve hastalıklardan kurtulmak demektir. Bulanık suyu olan çeşme, kötü ve üzüntülü bir habere işaret eder. RÜYADA MUSLUKTAN SU AKTIĞINI GÖRMEK Rüyada musluktan su akması görmek kişinin iş ve özel hayatının ilerleme göstereceğine, düşman olduklarına duyduğu kini bitireceğine, hayatından nefret duygusunu atacağına, kendisine ait olmayan bir işte çalışırken istenmeyen bir duruma düşeceğine, yaptığı hatalardan ders çıkarıp onları tekrar etmeyeceğine, dinde ve ahlakta olgun ve güzel kimse olacağına, sevdikleri ile bir araya geleceğine, keyifli ve eğlenceli günler geçireceğine, aynı zamanda da özel hayatında sürpriz gelişmelerin olacağına, sıkıntılar yüzünden çok büyük maddi kayıplara uğrayacağına, onları yaşadıkları süre boyunca mutlu ve huzurlu kılabilmek için varını yoğunu ortaya koyacağına, borçlarından ve hastalıklarından kurtulacağına alamet eder.

RÜYADA HORTUMDAN SU AKTIĞINI GÖRMEK Rüyada hortumdan su aktığını görmek sorunlarından, sıkıntılarından, mutsuzluklarından, huzursuzluklarından kurtulacağına, birçok yeni fikir edinileceğine ve sağlık konusunda bazı reçetelerle ülkeye dönüş yapılacağına, kimse ile tartışmayacağına, sıkıntılarının ve sorunlarının kısa zamanda sona ereceğine, hayatını düzene sokmak için yapacağı şeylerin ters tepeceğine, hayalini kurduğu şeylere yakın bir zaman içinde kavuşacağına, dost ya da akrabalarından maddi ve manevi anlamda büyük yardım alacağına, maddi ve manevi bütün sıkıntıların, sorunların ve üzüntülerin son bulacağına, sorunlar ve sıkıntılar ile baş etmekten ötürü çok büyük manevi sorunlar ile karşılaşacağına, yaşadığı sorunlardan ötürü aile hayatında huzursuzluğun başgöstereceğine alamet eder. RÜYADA SU BORUSU GÖRMEK Rüyada su borusu görmek, hane içinde birinin geçici bir rahatsızlık nedeni ile sıkıntılı günler yaşamasına, rüya sahibinin duygusal olarak aşırı hassas olmasına ve olaylara mantık çerçevesinden bakmakta zorlanacağına işaret eder. Çözülmesi için uzun süredir beklenen bir sorunu halletmek için kolları sıvayacak olan rüya sahibi, kırgınlıklarını ve küskünlüklerini bir tarafa bırakarak tüm aile ve dostlarıyla bir araya gelir. Eskiden kalan bazı husumetlerin son bulması için sevilen ve sayılan bir kişinin arabuluculuk yapacağına alamet olan rüya, tartışmalı geçen evliliklerde tekrar sükunetin hakim olması şeklinde de tabir edilir. Gençler için adım adım kariyer basamaklarını çıkabilecekleri, her geçen an kendilerini çok daha geliştirerek, ilerde yönetici olacakları bir işe girmelerinin de müjdesini verir.

RÜYADA SU BİDONU GÖRMEK Rüyada su bidonu görmek, kişi için güzel bir fırsat yakalanacağına ve bu şansı doğru değerlendirerek gelecek için para biriktirmesinin rüya sahibinin yararına olacağına alamettir. Su bidonu genellikle gelecek için yapılan işlerin ve para biriktirmenin sembolü olduğundan, güzel ve verimli bir döneme girildiğinin de işareti olarak ele alınmalıdır. Büyük bir su bidonu gören kişiler tez zamanda ve şansın da yardım etmesi sonucunda zengin olurlar. Beklenmedik şekilde hayat kalitesinin artmasına ve kişinin sürpriz bir şekilde alım gücünün artmasına alamet olan rüya mutlu ve varlıklı bir evlilik hayatına sahip olmaya da alamet eder. Küçük bir su bidonu ise genellikle kişinin büyük paralar kazanmasa da her zaman hayatını normal bir şekilde, kimseye el açmadan veya dara düşmeden sürdürebileceği koşullara sahip olacağına yorumlanır. RÜYADA SU KAYNAĞI GÖRMEK Rüyada kaynak suyu görmek rüya sahibinin yüzüne gülecek şansa, bereketin ve bolluğun artacağına, maddi kazancın çoğalacağına işarettir. Gerçek yaşantısında maddi problemler yaşayan rüya sahiplerinin eline beklenmeyen yüklü para geçeceğine de delalettir. Aynı zamanda bu rüya düşmanların alt edileceğine, size kalacak mirasa, hayatınızı değiştirecek olumlu gelişmelere işarettir. Bekar kişilerin bu rüyayı görmesi, ani bir şekilde evlilik kararı alacaklarına, anne baba duasına ve her zaman iyi bir insan olunacağına işarettir.

Rüyada Kirli Kaynak Suyu Görmek Rüya sahibinin ailesinin ve çevresinin onaylamadığı işlere kalkışacağına, kötü niyetli ve sahtekar insanlarla ortaklık yapılacağına, ticari hayatta geri dönüşü çok zor olan zarara uğranacağına işarettir. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin suç sayılan işlere kalkışacağına, tutuklanabileceğine, iftiralarla karşı karşıya geleceğine ve sıkıntılı günler yaşayacağına delalettir. Rüyada Dağdan Çıkan Kaynak Suyu Görmek Rüya sahibine kalacak bir mirasa, ticari başarılara ve zenginliğe, rahat bir yaşam sürmeye işaret eder. Aynı zamanda bekar kişiler için mutluluk ve huzur dolu bir evliliğe, hayırlı ve temiz evlatlar yetiştirileceğine işarettir. Rüyada Kaynak Suyundan Abdest Aldığını Görmek Rüya sahibinin üzüntü ve kederlerinden kurtulacağına işarettir. Rüyayı gören kişi hastaysa şifa bulur, borcu varsa borcundan kurtulur. Eğer rüya sahibi günahkar bir kişi olduğunu düşünüyorsa edeceği tövbeye ve bu tövbenin Allah katında kabul göreceğine ve günahlarından kurtulacağına işaret eder.