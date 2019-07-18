Rüyada maymun görmek ne demek? Rüyada maymun görmekle ilgili rüya tabirleri

Rüyalarda pek çok çeşitli şey görülebilir ki hayvanlar da bunların arasındadır. Çoğu zaman günlük hayatımızda karşılaştığımız kedi, köpek gibi hayvanlar rüyada görüldüğünde pek bir merak uyandırmaz. Ancak rüyada maymun görmek gibi farklı durumlar insanların merakını celp eder ve bu rüyanın anlamını araştırmaya yöneltir. Biz de rüyada maymun görmek ve bu rüyayla yakından alakalı rüyada maymun yavrusu, küçük veya büyük maymun, maymun sürüsü vb. görmek gibi rüyaların tabirlerini derledik..
Genel olarak muzip bir hayvan olarak kanıksanmış maymunu rüyada görmek çoğunlukla olumlu bir rüya olarak kabul edilmez. Birden fazla anlamı olan bu rüya genellikle belli kötü özelliklere sahip kişilere işaret eder. Bunlardan en yaygınları kötü alışkanlıkları olanlar ve birine kötülük yapmak için onun en zayıf anını kollayan fırsatçılardır. Tabii maymunun görülüş biçimine göre rüya yorumları değiştirmektedir ki yazımın devamında bunları sizlerle paylaştık.
Maymun barındıran olumlu rüyalardan biridir. Rüyada maymun yavrusu görmek, karamsarlıktan kurtulmaya ve mutlu bir insan olmaya, hayatı severek yaşamaya ve hayırlı gelişmelere, hane üstündeki kara bulutların dağılmasına delalet eder.
Rüyada maymun sürüsü görmek sabırlı olmaya ve hayalini kurduğunuz ne varsa gerçek olmasına, yakın zamanda elinize geçek para ile kendi işinizi kurmaya ve mutlu olmaya tekabül etmektedir.
Rüyada büyük maymun görmek başındaki kara bulutların yakın zamanda dağılacağına ve keyfinin yerinde olacağına, azı dişi sallanan kimsenin akrabalar arasında var olan tartışmaların son bulacağına alamet eder. Caferiye göre ise huzurlu bir hayat yaşayacağına ve hayatında köklü değişiklikler yapacağına, çok sık hastalandığına delalettir. Bu rüya ayrıca güzel bir başlangıç yapacağına ve hayatına renk geleceğine, insanların malına göz dikmeye alamet olur.
Rüyada küçük maymun görmek eldeki imkanları iyi kullanmamaya işarettir. rahat etmeye ve hayatın düzene girmesine, yaşadığınız hayattan şikayetçi olmamaya delalet eder.
Rüyada Maymun Sevmek
İstediklerinin bir bir gerçekleşmesine, hayırlı olan için mücadele etmeye delalet eder. Diyanete göre ise şerli ve kötü olaylardan uzak durmaya alamet olur.
Rüyada Yavru Maymun Beslemek
Her daim başarıya ve planları hayata geçirmeye ve her daim yüzün gülmesine, hayata sıkı sıkı bağlanmaya ve asla pes etmeden mücadele eden bir kimseye delalet etmektedir. Rüyayı gören özel çalışan ise hayatın tadını çıkarmaya ve her anlamda çok sevmeye delalet eder.
Rüyada Maymundan Korkmak
Zorluklar karışında mücadeleye mantıklı hareket ederek güzel işler başarmaya, hayata güzel bakmaya ve yaşanacak hayatın anlam kazanmasına ve yüzün gülmesine alamettir.
Rüyada Konuşan Maymun Görmek
Hayırlı bir insan olmaya ve insanların takdirini kazanmaya, gerçek hayatta kişinin sağlık sorunlarının olacağına ve yaşam kalitesinin düşeceğine işarettir. Yeni tabircilere göre bu rüya itibar kaybına alamet olur.
Rüyada Evcil Maymun Görmek
Araştırmaya ve öğrenmeye işaret eder. Rüyayı sivil birisi görmüşse kişinin tüm canlılara karşı sevgi beslediğine, evli kimse için birden fazla evlat sahibi olmaya ve evlatlarının gelecek hayatında başarı sağlayacaklarına delalet eder.
Rüyada Maymundan Kaçmak
Birden fazla şeye yetişmek durumunda kalacağına fakat işlerinin yetişmeyeceğine, inatçı bir yapıya sahip olan kimsenin pek çok hadiseye de karamsar baktığına tekabül etmektedir.
Rüyada Maymun Eti Yemek
Rüyada maymun eti yemek kişinin uzun sürecek olan bir sağlık sorununa delalet eder. Rüya sahibi eğer rüyasında maymun etini şifa bulması için yerse bu sağlık sorunu ile ömür boyu mücadele etmek zorunda kalır.
Rüyada Maymun Yakalamak
Bir kimse rüyasında maymun avladığını görürse hilebaz birinden yardım alarak hile ile bir iş yapacak demektir.
Rüyada Maymunun Isırdığını Görmek
Bir kişi rüyasında kendini maymunun ısırdığını görürse bu, rüya sahibinin biriyle yapacağı kavgaya ya da ağız münakaşasına delalet eder. Rüya sahibinin ağzının tadının kaçacağı anlamına gelir.
Rüyada Dişi Maymun Görmek
Rüyada dişi maymun görmek bir kadınla tabir edilir. Bu kadın herkesin arasını bozan, kötü huylu ve kötü niyetli bir kadındır.
Rüyada Erkek Maymun Görmek
Rüyada erkek maymun görmek zalim, kalpsiz, herkese kötülük etmekten zevk alan, kötü huylu, kötü niyetli ve kötü işler yapan bir adam olarak tabir edilir.
Rüyada Ağlayan Maymun Görmek
Yakınları tarafından sevilmediğini düşünen ve buna kafayı takıp kendini iyice üzen birine işaret etmektedir.
Rüyada Maymunla Dövüşmek
Karşılaşılan bir sağlık problemi ile mücadelenin kazanılacağına, kişinin sağlığına, kuvvetine ve sıhhatine kavuşacağına delalettir.
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