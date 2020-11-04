Rüyada merdiven görmenin birçok anlamı bulunur. Rüya tabircileri, rüyada bulunan diğer ayrıntıları da göz önünde bulundurarak bu rüyaya çeşitli yorumlar getirir. Rüyada merdiven görmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu yazıda sizler için derledik. Keyifli okumalar. Rüyada Merdiven Görmek Rüyada merdiven görmek, rüya sahibinin bir konuda karar vermesi gerekeceğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda yolculuğu haber verir. Rüyada merdivenin üzerinde birkaç kişinin yürüdüğünü gören birinin her koşulda kendini iyi hissedeceği bir iş bulacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada Merdiven İnmek Çıkmak Rüyada merdiven inmek çıkmak, rüya sahibinin kafasını hayli karıştıran bir konunun artık çözüme kavuşacağının müjdesini verir. Merdiveni ufak yaşlarda bir çocukla inip çıkmak ise her şeyin yoluna gireceğine delalet eder. Rüyada Seyyar Merdiven Görmek Rüyada seyyar merdiven görmek, kişinin kısa zamanda bir iş için yolculuk edeceği şeklinde yorumlanır. Seyyar bir merdiveni yabancı birine hediye etmek, tüm dertlerden bir anda kurtulacak olmayı ifade eder. Rüyada Merdiven Çıkmak Nedir? Rüyada merdiven çıkmak, kişinin iş hayatında oldukça yüksek mertebelere ulaşacağı manasına gelir. Rüyada merdiven çıkarken bağırarak şarkı söylemek, hayali kurulan bir şeyin aniden gerçekleşerek kişiyi şaşırtacağı anlamına gelir.

Rüyada Merdiven İndiğini Görmek Rüyada merdiven indiğini görmek, rüya sahibinin maddi anlamda şansının açılacağı şeklinde yorumlanır. Bu rüya aynı zamanda yeni bir iş bulmaya yorulur. Rüyada merdiven inerken kalp krizi geçirmek, kişinin tez zamanda iyi bir haber alacağı anlamına gelir. Merdiven inerken düşmek, hayal edilen bir şeyin asla gerçekleşmeyeceğine işaret eder. Rüyada Merdiven Yıkadığını Görmek Rüyada merdiven yıkadığını görmek, rüya sahibinin yeni bir eve taşınarak kendine güzel bir hayat kuracağı manasına gelir. Rüyada merdiveni sadece suyla yıkamak, ailevi bir konuda iyi bir gelişmenin gündeme geleceğini haber verir. Merdiven yıkarken şarkı söylemek ve dans etmek, rüya sahibinin iş ve eğitim yaşamında çok yüksek yerlere geleceğine delalet eder. Merdiven yıkarken eşi ile telefonda konuşan birinin, ufak çapta bir borca gireceği söylenir. Rüyada Merdiven Süpürdüğünü Görmek Rüyada merdiven süpürdüğünü görmek, kişinin bir derdinden kurtulacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada merdiven süpürürken ağladığını gören birinin maddi sıkıntılarından tez zamanda kurtulacağı söylenir. Merdiven süpürürken sohbet etmek, kararsızlık yaşanan bir konuda nihayet sonuca ulaşılacağını belirtir.

Rüyada Merdiven Boşluğu Görmek Rüyada merdiven boşluğu görmek, rüya sahibinin iç sıkıntıları çekeceğine fakat bu sıkıntılardan birinin yardımı ile kısa sürede kurtulacağına işaret eder. Merdiven boşluğunda birine sarılmak, rüya sahibinin ailesini çok özlediği şeklinde yorumlanır. Merdiven boşluğunda sigara içip izmariti yere atmak ise rüya sahibinin kendinden emin olmadığı bir konuda bir işe girişeceğinin sinyallerini verir. Rüyada Merdiven Altı Görmek Rüyada merdiven altı görmek, kişinin gizli işler yapacağına delalet eder. Merdiven altında sigara içmek, ailevi sorunları simgeler. Merdiven altında sohbet etmek, rüya sahibinin uzun süredir görüşmediği birileriyle görüşeceğine işaret eder. Merdiven altında alkol alıp sarhoş olduğunu gören birinin evi ile ilgili bir sorun yaşayacağı söylenir. Merdiven altında arkadaşlarıyla uyuduğunu gören birinin yüksek mertebede bir işe gireceği yorumu yapılır. Rüyada Tahta Merdiven Görmek Rüyada tahta merdiven görmek, rüya sahibinin bazı planlarının ailesi nedeni ile gerçekleşmeyeceği şeklinde yorumlanır. Tahta bir merdiveni suya atmak, boşa giden emekleri simgeler. Tahta bir merdivenle yolculuk yapmak, kavuşulan hayalleri ifade eder. Kişi eğer tahta bir merdivenle uçak yolculuğu yaptığını gördüyse bu rüya, bir hayaline kısa zamanda kavuşacağının haberini verir.

Rüyada Portatif Merdiven Görmek Rüyada portatif merdiven görmek, kişinin bir konuda işinin kolaylaşacağına işaret eder. Rüyada portatif bir merdivenden düşmek, rüya sahibinin sevdiği birinden mühim bir konuda yardım isteyeceği manasına gelir. Rüyada portatif bir merdiveni balkondan aşağı atmak, yakın zamanda önemli bir haber alınacağına işaret eder. Merdivenin rengi beyazsa bu rüya, kişinin hayatında çok iyi şeyler olacağını simgeler. Rüyada Merdiven Tırabzanı Görmek Rüyada merdiven tırabzanı görmek, kişinin yeni bir yaşam kuracağına işaret eder. Merdiven tırabzanından kayarak aşağı doğru inmek, hayırlı iş kapısının varlığına yorulur. Eğer kişi merdiven tırabzanını bezle temizlediğini görmüşse, tez zamanda hayırlı bir kişi ile tanışılacağı yorumu yapılır. Rüyada merdiven tırabzanını kırmak, iyi günlerin uzaklaşarak yerini kötü günlere bırakacağına işaret eder. Rüyada Yürüyen Merdiven Görmek Rüyada yürüyen merdiven görmek, kişinin aklını karıştıran bazı konuların olduğuna delalet eder. Rüyada yürüyen merdivende geri geri adımlar atmak ise rüya sahibinin bir işte başarılı olacağına işaret eder. Eğer merdiven yeni bir merdiven değilse, kişinin tez zamanda sağlığına kavuşacağı yorumu yapılır. Rüya sahibi zaten sağlıklı biriyse, uzun bir süre daha kendini çok iyi hissedeceği şeklinde yorum getirilir.