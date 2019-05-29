Rüyada merdiven çıkmak ne demek? Rüyada merdiven çıkmak ile ilgili rüya tabirleri

İnsanların sevmediği fiziksel aktivitelerden biri de merdiven çıkmaktadır. Nitekim giderek daha yapılan yüksek binalar ve insanlığın teknoloji ile rahatlığın peşinden koşması, merdivenden kurtulma isteğinin bir sonucu olarak yürüyen merdiven ve asansörü hayatımıza sokmuştur. Tabii merdivenlerden tümüyle kaçabilmek mümkündür değildir ki rüyalarımıza bile girerler. Peki rüyada merdiven görmek ne anlama gelir? İnsanlar bu rüyanın hayırlı mı değil mi olduğunu merak ediyorlar çünkü merdiven çıkmak meşakkatli bir iştir. Biz de sizin için rüyada merdiven çıkmak ile ilgili rüya tabirleri ve onun rüyada tahta, beton vb. merdiven çıkmak, merdiven çıkıp inmek, apartman merdiveni çıkmak gibi varyasyonlarının yorumlarını derledik. RÜYADA MERDVİVEN ÇIKMAK Merdiven çıkmak ve tepeye ulaşmak genel olarak zorlukların aşılması be başarıya ulaşılması ile ilişkilendirilir. Nitekim başarı merdivenin basamaklarını çıkmak diye bir söylemimiz de vardır. Rüya da temel olarak pek farklı değildir. Rüyada merdiven çıkan kişinin iş hayatında önemli başarılara imza atacağı müjdelenir. Bu başarılar ona saygınlık ve takdir kazandıracaktır. Tabii rüyada merdiven çıkmakla ilgili tüm rüya tabirleri aynı değildir. Söz konusu merdivenin özelliğine veya merdivenin kiminle çıkıldığına dair yorumlar değişebilir.

RÜYADA TAHTA MERDİVEN ÇIKMAK Rüyada tahta merdiven çıkmak, rüyayı görmüş olan kişinin çok uzun zamandır emek verdiği, uzun geceler boyunca uykusuz kaldığı bir konuda bu emeklerinin karşılığını bir türlü alamayacağı anlamına gelmektedir. Kişi bu çıkmasın istiyorsa sabırlı olmalı ve çalışmalarına devam etmelidir. Kişi emek vermeye devam ederse son anda, tam da olması gerektiği zamanda emeklerinin karşılığını alacaktır. RÜYADA BETON MERDİVEN ÇIKMAK Rüyada beton merdivenden çıkmak, hırslı ve kararlı bir insan olmaya ve aklına koyduğunu yerine getirmeye alamet eder. Bahtının açık olduğuna da yorumlanır. RÜYADA MERDİVEN ÇIKMAK VE İNMEK Rüyacı kişinin olumlu ve olumsuz birçok olay yaşayacağına dalalettir. Bu olaylar neticesinde ruh halinin sürekli değişeceğine işaret etmektedir. Rüyada merdiven çıkmak ve inmek düşü gören kişinin zengin olacağına ancak bu zenginliği ilerleyen dönemlerde beklenmedik bir şekilde kaybedeceğine işaret etmektedir. RÜYADA KARANLIKTA MERDİVEN ÇIKMAK Darlık çekmeye, sıkıntıya düşmeye yorumlanır. Önünüze çıkacak engellere, sizi yoracak gelişmelere de tekabül eder. RÜYADA DAR MERDİVEN ÇIKMAK Rüyada dar merdivenden çıkmak, kişinin istediği konum ve mevkiye uzun uğraşlar sonucu ulaşacağına tabir edilmiştir. Gören kişilerin çok zorluk ve sıkıntı çekeceklerine, hayallerine ulaşmak adına engellemeler ile karşılaşacağına ve meşakkatler göreceğini bildirir.

RÜYADA UZUN MERDİVEN ÇIKMAK Kişinin maddi olarak dara düşeceğine, kişinin hayallerini hayata geçirme isteğine işarettir. Bu rüya ayrıca kalbin ve bedenin ilacına, gecesini gündüzüne katacağına ve maddi açıdan durumu toparlamayı başaracağına tekabül eder. RÜYADA SEVGİLİYLE MERDİVEN ÇIKMAK Rüyada sevdiğin kişiyle merdiven çıkmak sorumluluk alarak güzel gelişmelere sorunsuz sıkıntısız bir hayata ve mutlu olmaya kimseye muhtaç olmamaya ve her daim güvendiğiniz insanlarla ortak iş yapmaya yükselmeye delalet eder. RÜYADA MERDİVEN ÇIKMAKLA İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Kırmızı Merdivenden Çıkmak

Rüyada kırmızı merdivenden çıkmak kimseye sözün geçmemesine ve üzülmeye, hayatınızı baştan sona değiştirecek ve sizi mutlu edecek gelişmelerin meydana geleceğine alamet olur. Rüyayı gören genç bir erkek ise şanslı bir dönem geçirmeye delalettir. Rüyada Biriyle Beraber Merdivenlerden Çıkmak

Rüyada biriyle birlikte merdivenden çıkmak hak yolunda ilerleyerek bir çok insana ışık tutmaya ve güzel işler başarmaya işarettir. Kederlerinden kurtularak rahat bir nefes alacağına, eldeki imkanların azalmasına ve acı içinde kıvranmaya işaret eder.

Rüyada Demir Merdivenden Çıkmak

Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirmeye, zor günleri geride bırakmaya ve rahat bir nefes almaya işaret eder. Kavga ve tartışmalar yaşamaya işaret eder. Rüyada Eski Sevgili ile Merdivenden Çıkmak

Kötü giden bir ilişkiyi devam ettirmek zorunda kalacağına, kişinin ailesiyle bağlarının da güçlü olacağına, hayallerine yakın zamanda kavuşacağına ve maneviyatının güçleneceğine işaret etmektedir. Rüyada Arkadaşınla Merdiven Çıkmak

Etrafından yardım alarak yükseleceğine, çalışıp emek vererek kişinin eline toplu para geçmesine işarettir. Rüyada Yüksek Merdiven Çıkmak

Rüyada yüksek merdiven çıkmak, rüya sahibinin başarıya doğru ilerlemesi ve kendisine itibar kazandıracak işlerde yükselme sağlaması olarak yorumlanır. Kendisi ve hayatı açısından oldukça hayırlı anlamlar içeren bir rüyadır. Rüyada Merdiven İnip Çıkmak

Rüyada merdiven inip çıkmak, rüya sahibinin yaşamında kendisine farklı şeyler yaşattıracak bazı durumlar içerisinde kalmasına devam delalet eder. Bu anlamlı rüya sahibi daha önce yaşamadığı durumlar içerisinde kalabilir.

Rüyada Korkarak Merdiven Çıkmak

Mutsuz olmaya ve çıkış yolu aramaya işarettir. Bu rüya ayrıca şansın açık olması için dua etmeye ve mutluluğu yakalamaya, sabretmeye ve imkanların genişlemesine rivayet eder. Rüyada Arabayla Merdiven Çıkmak

Çok özel duygular yaşayacağına, hayatında çok kötü olayların olacağına işaret eder. Rüyada Merdiven Çıkarken Zorlanmak

Yaşamının güzel ve huzurlu olacağına, kötü günleri geride bırakacağına ve keyfinin yerine geleceğine alamet eder. Rüyada Kilisede Merdiven Çıkmak

Şükreden bir insan olmaya, işindeki başarılarının herkesin dikkatini çekeceğine ve hızlı yükselişinin önüne kimsenin geçemeyeceğine alamet olur. Başka bir deyişle bu rüya güç kaybetmeye ve insanların ahını almaya işaret eder. Rüyada Mermer Merdivenden Çıkmak

Rüyada mermer merdivenden çıkmak, rüya sahibinin, insanların düştükleri kötü durumlara aldırış etmediğine ve sorunlarını umursamadığına alamet edilir. İnsanlar konusunda daha duyarlı ve saygılı olunması gerektiğine delalet eder. Rüyada Yürüyen Merdivenden Çıkmak

Çok hayırlı bir haber almak ve yola çıkmak, gidilen yerden kısmetle dönmek demektir. Kişiye güzel bir hayatın başlangıcında olduğunu haber veren rüya her işin hızla hallolacağı bu dönemde sıkıntıların geride kalacağını, eski hayatını bırakıp geleceğe odaklanacak rüya sahibinin talihin de yardımıyla zengin, başarılı ve kariyer konusunda şanslı bir yaşama adım atacağını bildirir. Şansızlıkların, engellerin olmadığı, isteklerin anında gerçek olacağı rüya gibi bir hayata ve iyi gelir elde edilen güzel bir iş sahibi olunacağını da işaret eder.