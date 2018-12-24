Rüyada mısır görmek ne demek? Rüyada mısır görmek ile ilgili rüya tabirleri

Bir sürü rüya görürüz ama hepsini hatırlamayız ve hatırladıklarımızın da hepsinin üzerinde durmayız. Ancak bazı rüyalar vardır ki bizi meraklandırır. Bu tarz rüyaların gerçek hayat için ne anlama geldiğini anlamak için rüya tabirlerini kullanırız. Rüya tabirleri merak konulardan biri de rüyada mısır görmektir. Bu nedenle sizi için rüyada mısır görmek ve onunla yakından ilgili mısır tarlası, mısır koçanı, mısır patlağı vb. görmek ya da mısır yemek, mısır patlatmak rüyalarının yorumlarını listeledik. RÜYADA MISIR GÖRMEK Hemen her rüyada olduğu gibi rüyada mısır görmenin de gerek olumlu gerek olumsuz farklı yorumları vardır ki bunlar özellikle rüyanın detaylarına göre değişmektedir. Yine de genel olarak rüyada mısr görmek olumlu bir rüya olarak tabir edilir. Rüyayı gören bekar bir genç kız ise yakın zamanda hayallerini kurduğu ve istediği bir kısmet ile buluşacağı anlamına gelir. Bunun yanında rüyada mısır görmenin, kişiye hem parasal hem de ruhsal fayda getirecek bir işle meşgul olunacağına işaret ettiği de düşünülmektedir.

RÜYADA MISIR TARLASI GÖRMEK Rüyada mısır tarlası görmek, rüyayı gören kişinin durumuna bağlı olarak birkaç farklı şekilde tabir edilir. Rüyayı gören kişi, evli bir kadın ise, aile hayatındaki mutluluğunu kıskanan kişiler tarafından kötüleneceğine ve bu yüzden çok büyük üzüntü yaşayacağına delalet eder. Eğer rüya sahibi, bekâr bir kadınsa, iş hayatında sıkıntılı olduğu bir dönemde bir anda eline geçip sıkıntılarının bitmesine ve rahat nefes almasına yardım edecek bir miktar paraya işaret eder. Rüyayı gören kişi yaşlı bir erkek ise iş hayatında yapacağı bir çalışmadan sonra para kazanacağına rivayet eder. Rüya sahibi eğer genç bir erkek ise çok yetenekli ve becerikli birisi olduğuna yorumlanır. RÜYADA MISIR KOÇANI GÖRMEK Rüyada mısır koçanı görmek, kişinin kazancını ağız tadıyla yediğinin ve işlerinin yoğunlaşmasına rağmen yorgunluk çekmediğinin alametidir. Tatlı telaşlara da işaret eden rüya çok sayıda çocuk sahibi olunacağını ve her birinin rızkının da bol olacağını müjdeler. Mısır koçanı genellikle aile içinde huzur olduğunun, aile bireylerinin birbirleriyle sağlam bağlar kurduklarının ifadesidir ve rüya sahibinin eş seçimi konusunda şanslı olacağını, hayatı boyunca eşinden hürmet ve saygı göreceğini tabir eder. İş hayatında iniş çıkışlar ola da genellikle kişinin geçmişe göre çok daha fazla kazanç elde edeceğini, alım gücünün yükselmesiyle beraber daha büyük bir eve taşınma düşüncesine gireceğine yorumlanır. Zengin ve ferah bir hayatın, talihin kişiden yana olacağının da habercisidir.

RÜYADA MISIR PATLAĞI GÖRMEK Rüyada mısır patlağı görmek, iş hayatında rüya sahibine, çok büyük bir saygınlık sağlayacak, büyük başarılara imza atarak çok büyük kazançlar elde etmesine vesile olacak, çok büyük bir kişi ve işinin uzmanı olmasına ve o işte kalıcı bir kişi olmasına yardım edecek yeni ve çok güzel fikirler bulacağına ve bu fikirler sayesinde herkesin dikkatini çeken bir kişi olacağına delalet eder. RÜYADA MISIR SAPI GÖRMEK Rüyada mısır sapları görmek, zenginliğe, bereketli mahsul elde etmeye, sıkıntı ve dertlerinden kurtulmaya, varlık içinde refah bir yaşama alamet edilir. Kimi zaman ise rüyada mısır sapları görmek, yoksulluğa, darlık çekmeye, zor ve kötü günler geçirmeye, moralinin bozuk olacağına işaret eder. RÜYADA MISIR YEMEK Rüyada mısır yemek, rüyayı gören kişinin her zaman en fazlası ile nasiplenen, yoğurduğun kaymağını ve pastanın da en büyük dilimini alan kimse olduğuna işaret eder ve bunun da herkesi kıskandıracak kadar kısmetli oluşuna borçlu olduğuna tabir edilir. Bir verilen işten üç almaya, her zaman karlı işler yapmanın yollarını bulmaya, aklını kullanmak ve çok çalışmak sayesinde de zengin olmaya rivayet edilir.

RÜYADA MISIR PATLATMAK Rüyada mısır patlatmak, uyumlu beraberliklerin, kalabalık, eğlenceli ortamlarda bulunmanın, duygusallığın artmasının işaretidir. Coşkuyla karşılanacak güzel gelişmeler sayesinde kişinin evde huzur bulacağına, neşeyle geçecek bir döneme, sıklıkla çıkılacak yurt dışı gezilerine ve yabancı arkadaşlıklar kurulacağına tabir edilir. Kişinin yeteneklerine uygun, kendini fiziki ve ruhsal olarak en iyi şekilde temsil edeceği bir firmada yetkili konuma geleceğini, gayesine ulaşacak olan rüya sahibinin dışa dönük bir hayat yaşayacağını bildirir. Sosyal ortamların, eğlencelerin artacağı bu dönemde maddi olarak da rahat olunacağını, kötü anıları geçmişte bırakmak suretiyle rahatlanacağını işaret eder. İkili ilişkilerde eşler arasında arzulu, tutku dolu anlar yaşanacağını, aşk tazelemeyi, romantizmin doruklarına ulaşmayı da ifade eder. Evliliklerde duyguları saklamadan hareket etmek neticesinde kişiyi sıkan, üzen her türlü problemin kendiliğinden yok olacağını da müjdeler. RÜYADA MSIIR GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada yeşil mısır görmek

Rüyada yeşil mısır görmek kötü olayların ve olumsuzlukların son bulacağına ve keyfinin yerine geleceğine işaret eder. Çocuksuz birisi için bu rüya ailesinden büyük bir miras kalacağına ve rahat bir hayat süreceğine, farklı yollardan gelir sağlayacağına işaret eder.