Rüyada ekmek görmek ne demektir? İşte ekmek ile ilgili rüya tabirleri

Ekmek, rızk ve bereket demektir. Rüyada ekmek görmek ise maddi sıkıntıların sona ereceği, rahat bir hayata kavuşacağı anlamına gelir. Genelde olumlu yorumlar yapılan rüyada ekmek görmek için görülüş biçimine göre tabir değişmektir. Ekmeğin taze veya bayat olması ile bile anlamı değişebilir. Rüyada ekmek görmek, çoğunlukla ekmek yediğini görmek, ekmek fırını görmek, ekmek kestiğini görmek, ekmek kırıntısı görmek, ekmek yaptığını görmek, ekmek hamuru görmek şeklinde farklı durumları aranmaktadır. Ekmek ile ilgili görülen rüyaların tabirleri şu şekilde... RÜYADA EKMEK GÖRMEK NE DEMEKTİR? Güzel günlerin habercisi olarak kabul edilen rüyada ekmek görmek, biçimine göre farklı yorumlara gelebilmektedir. İslamiyet’e göre ekmek yeniden doğuş ve bereketin temsilcisidir. Bu sebeple ekmek rüyalarda olumlu olarak yorumlanmaktadır. Taze sıcak ve yumuşak ekmek görmek, dünyada helal mal yemeye ve helal kazanca delalet etmektedir. Küflenmiş ve kokuşmuş ekmek görmek, mağdur bir biçimde hayatını devam ettirmeye ve yalnız bir biçimde ölmeye yorumlanmaktadır. Yumuşak açılmış yufka ekmeği ve sıcak pide ekmeği bol kazanca ve başarılı işlere yorulur. Buğday taneleri içinde ekmek görmek ise dünya hayatının sağlıklı ve mutlu bir şekilde gerçekleşeceğine ve sıkıntıların çok az yaşanacağına delalet etmektedir.

Ekmeğin rızka, rahata, berekete, bolluğa çağrışım yaptığı bilinmektedir. Rüyada ekmek gören kişi için rüya yorumu sıkıntıdan rahatlığa, azlıktan bolluğa, kederden sevince geçen bir aşamanın habercisidir. Eğer kişinin maddi durumu orta ve alt seviyede ise helal para kazanıyor ise bu onun için yükselişin habercisidir. Kişi ekmeği kendisi pişirirken görüyor ise sürekli birilerinden menfaat beklediği manasına gelmektedir. Bu yolla kazanç elde etmek ve kötü düşünceleri bünyesinde barındırmak ve saflıktan uzak olmak manası ortaya çıkmaktadır. Rüyada Yufka Ekmek Görmek Bu rüya, kazancın az ama bereketli olacağına işaret eder. Taze yufka ekmek görmek iş arayanlar için yeni bir gelir kapısına sahip olacaklarına, bayat yufka ekmek görmek ise, koşulların her geçen gün daha da kötüye gideceğine, kişinin geçim sıkıntısına düşeceğine ve fiziksel olarak da yıpranacağına yorulur. GÖRÜLÜŞ BİÇİMİNE GÖRE RÜYADA EKMEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA EKMEK YEDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada ekmek yemek, rüya sahibinin alçakgönüllü oluşuna ve kaderine razı gelişine işarettir. Kişinin elindekiyle yetinmeyi bilen ve azla mutlu olmasını beceren kişi olduğuna tabir edilir. Rüyada ekmek yemek, rüyayı gören kişinin içinde bulunduğu durumdan, maddi imkanlarından, sahip olduklarından ve Allah’ın kendisine bahşettiği yaşamından razı geldiğine ve huzurunun da mutluluğunun da yerinde olduğuna işaret eder.

Rüyada Katıksız Ekmek Yemek Rüyada katıksız ekmek yemek ya da başka bir deyişle sade ekmek yemek hayırlara alamet etmez. Rüya sahibinin zor bir hayat süreceğini ve çaresiz kalacağına dair yorumlanır. Rüyada Sıcak Ekmek Yemek Rüyada sıcak ekmek yemek, sorun, sıkıntı, tatsızlık, baş ağrısı ve mutsuzluk olarak kabul edilir ve rüya sahibinin huzurunu kaçıracak, rahatını bozacak ve sinirlerini alt üst edecek sorunların yaşanacağına delalet eder. Kişi gergin ve stresli günler geçirecek demektir. Rüyada Mısır Ekmeği Yemek Rüyada mısır ekmeği yemek, rüya sahibinin dünya malından kaybetmesine ama ahiret hayatından kazanmasına alamet eder. Kişi maddi anlamda zayıflayacak ama hak yoluna dönecek, inancı güçlenecek ve bu sayede huzuru yerine gelecek demektir. Rüyada Yufka Ekmeği Yemek Rüyada yufka ekmeği yemek, zenginlik olarak kabul edilir ve rüyayı gören kişinin geçim derdinden kurtulacağı, kurulu bir düzenin olacağı, rahatının ve alım gücünün de yerine geleceği anlamına gelir. Rüyada Pide Ekmeği Yemek

Rüyada pide ekmeği yemek hayırlara işaret etmez. Rüya sahibinin hayatta her anlamda şanssız ve kısmetsiz olduğuna yaşayacak gününün de sınırlı olduğuna rivayet edilir. Rüyayı gören kişinin yaşlanmadan evvel göçeceği ve torunları göremeyeceği şeklinde kabul edilir. Rüyada Siyah Ekmek Yemek Rüyada siyah ekmek yemek maddi sıkıntılar yaşamaya tabir edilir. Rüyada Bayat Ekmek Yemek Nefsini köreltmiş olan rüya sahibinin daha fazlasında gözü olmadığı gibi, hayatın getirdiği her nimeti büyük bir şükranla kabul ettiğine alamettir. Allah katında makbul, sevabı bol bir mümin olunduğunu bildiren rüya, aza kanaat getiren, cefa çeken kimselerin niyetlerini bozmadıkları sürece her zaman iyilikle karşılaşacaklarına, hayatlarında pek çok iyi gelişme olacağına, rızık artışıyla beraber daha ferah bir hayata adım atacaklarına yorumlanır. Rüyada Kuru Ekmek Yemek Gelirde artış olmasa bile kişinin elindeki parayı ağız tadıyla harcayacağını, kimseye minnet duymadan, el açmadan ve asla muhtaç kalmadan yaşayacağını, fakirlik çekilse bile huzur içinde yaşanacağını tabir eder. Kuru ekmek yemek gönül zenginliğine de işarettir.

Rüyada Küflenmiş Ekmek Yemek Hayra yorulmayan bu rüyayı gören kişinin hayırsız insanlarla karşılaşacağına, bu insanlardan gelecek bir fenalığa işaret olarak sayılır. Diğer yandan haksızlık ya da iftira gibi üzücü bir olayın etkisi altında kalmaya da yorumlanır. Rüyada Başkasının Ekmeğini Yemek Gaflete düşüleceğini anlatan bu rüya, anlık bir kararla, nefse kapılmak suretiyle yapılacak yanlışların, başka kişilerin hayatlarında olumsuz olaylara neden olmanın işaretidir. Birinin elinden ekmeğini alarak yemek ise, kendine ait olmayan bir mala göz koymak, gasp etmek manasına gelir ve günaha düşüleceği konusunda uyarı verir. Rüyada Ekmek Hamuru Yemek İş hayatına dair olumlu gelişmeler olacağına işaret eden bu rüyayı gören kişinin alçakgönüllü davranışları ile alkış aldığı iş ortamında, tutarlılığı, çalışkanlığı ve adaletli yapısı ile göze gireceğini, uzun süredir kendisini takip eden amirlerinden övgü dolu sözler duyacağını ve bulunduğu konumdan bir üst konuma yükseleceğini bildirir. RÜYADA EKMEK FIRINI GÖRMEK Rüyada ekmek fırını görmek, rüya sahibinin, iş hayatında çok büyük çalışmalar gerçekleştireceğine, bu çalışmalar karşılığında çok büyük kazançlar elde edeceğine, mal ve mülk sahibi olacağına, daha sonra hayırlı bir kısmet ile evleneceğine, bir bebek sahibi olacağına ve sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir kişi olarak uzun yıllar boyunca yaşayacağına tabir edilir. Aynı zamanda, çok büyük mutluluklar yaşanacağına ve bu mutlulukların sevilen insanlar ile de paylaşılacağına alamet eder.

Rüyada fırından ekmek aldığını görmek Ekmeğin yapıldığı fırın ve tandır gibi elde olunan malların korunması ve bütün halinde muhafaza edilmesi manasına gelmektedir. Tandır veya fırın para saklanan bir kasa olarak yorumlanmaktadır. Bu sebeple oradan çıkartılarak verilmiş olan ekmek kısmet ve rızık olarak görülmektedir. Maddi yükselişin yanında manevi bir güzelliğinde de ortaya çıkacağına delalet etmektedir. Ayrıca fırından toplu bir biçimde alınan ekmek de uzun soluklu saadet dolu bir yaşantının habercisidir. Fırından yanmış ekmeğin çıkması ise olumsuz bir duruma işaret etmektedir. Yanmış ekmek görme yakınlarından birinin sana ihanet edeceğini ve teyakkuzda olunması gerektiğini belirtir. Rüyada Ekmek Fırını Açmak Ekmek fırını görmek gibi hayırlı ve olumlu haberlerin verildiği bu rüyada, çekirdekten yetişen kimselerin zamanla işin başına geçeceklerini ve hatta kendi işyerlerini açmak suretiyle pek çok kişiye gelir temin edeceklerini, hayır duaları alacaklarını ve zengin bir hayat süreceklerini bildirilir. Rüyayı gören kişinin Bolluk içinde, her isteğini gerçekleştirerek yaşayacağı ve sevilen biri olacağını, ailesiyle beraber sıkıntısız bir hayat geçireceğini tabir eder. Fabrika sahibi olmak, büyük bir şirketin başına geçmek ya da devlet makamlarında sözü geçen, çok sayıda insana liderlik yapan biri olmak manasına da gelir.

Rüyada Ekmek Fabrikası Görmek Arzu edilen her şeye en güzel şekliyle kavuşmak, hayata dair içinde ukde kalan ne varsa gerçekleştirmek ve muradına ermek şeklinde tabir edilir. RÜYADA EKMEK YAPTIĞINI GÖRMEK Rüyada ekmek yaptığını görmek, birçok alime göre rüya sahibini bekleyen yeni bir iş ve meslektir. Ekmek genellikle bereketin ve bolluğun sembolüdür. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimse işlerinde büyük kazanca ulaşır ve girişimlerinden umduğundan da fazla kar elde eder. Buğday ekmeği yapmak, büyük bir makam ulaşmaya ve o makamda kalmaya, insanların size saygı duyacağı bir mevkiye yükselmeye delalet eder. Arpa ekmeği aile huzuru ve hane bereketi anlamına gelir. Rüyasında birçok ekmek yapan kimse, hiç ummadığı yerlerden büyük menfaatler elde eder. Az ekmek ise genellikle az kanaca yorumlanır. Rüyada Ekmek Yapıp Dağıtmak Rüyada ekmek yaptığınızı ve bunu başka insanlarla da paylaşıp onlara dağıttığınızı görmeniz, insanlara faydalı işler içinde bulunup, herkesi mutlu edeceğinize veya yardıma muhtaç insanlara çeşitli ihsanlarda bulunacağınıza delalet eder. Ekmek dağıtmak güzel söz işitmek veya söylemektir. Bu rüyayı gören kişi çevresinde güzel sözler, tatlı dili ile tanınır ve bu özellikleri sayesinde sevilir. Ekmeği dağıttığınız kişiler tanıdık birileri ise, onlara karşı teveccüh içinde bulunma ve her anlamda iyilik edip güzel muamele içerisinde olma anlamlarına gelir.

Rüyada Ekmek Yapıp Yemek Rüyada kendisi yaptığı ekmeği yiyen kendi emeğinin karşılığını alır ve hayatını tamamen helal yollardan alın teri ile kazandığı paradan kazanır. Bu rüya aile saadetine yorumlanır. Bereketli ve bolluk içinde geçecek bir yıla, ailece mutlu ve saadet içerisinde bulunmaya, ailevi yönden başınıza gelen birtakım sıkıntıların kısa sürede dağılıp yok olmasına da işarettir. RÜYADA EKMEK KIRINTISI GÖRMEK Rüyada ekmek kırıntısı görmek, başkalarına ait olan mallardan yararlanmaya ve menfaat görmeye işarettir. Rüyada ekmek kırıntısı yiyen kişi az ama devamlı bir geçim yolu bulur. Ekmek kırıntısını kuşlara attığını görmek, az olmasına rağmen makbul sadaka vermeye, kişinin insanlara kendi kazancı doğrultusunda yardım etmesine işarettir. Rüyasında ekmek kırıntılarının yere dökülmesi, müsriflik yapmaya, kişinin kazancını yanlış yollarda kullanmasına, yapacağınız bazı yanlışlara da yorumlanabilir. Diğer yandan rüyada ekmek kırıntısı görmek, her zaman iyi anlama gelmeyebilir. Rüyayı gören kişinin çok sevdiği ve güvendiği kişilerin kendisini hayal kırıklığına uğratacağına, güvenini sarsacağına ve kendisini çok üzeceğine işaret edebilir.

Aynı zamanda bu rüya hayallere kavuşamamak, gönül kırgınlığı içinde kalmak anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin gerçeklerden uzak kurduğu hayaller yüzünden gündelik yaşantısına egemen olamayacağını, sürekli boş işler peşinde koşmak nedeniyle hayati sorumluluklarını da yerine getiremeyeceğini, ev yaşantısında para meseleleri yüzünden sorunlar yaşayacağını işaret eder. RÜYADA EKMEK HAMURU GÖRMEK Rüyada ekmek hamuru görmek, genel anlamda gören kişinin sağlıklı ve bereketli bir hayat süreceği anlamına gelir. Bu rüya kişinin uzun bir ömür geçireceğine yorumlanır. Beyaz ekmek hamuru görmek sağlığa ve berekete, esmer ekmek hamuru görmek ise kazancın yavaş yavaş artacağına müjdedir. Eğer rüyayı gören kişi erkek ise büyük bir servete sahip olmalarına, kendi işini kurarak zenginleşeceklerine, eşine ve çocuklarına gelecek konusunda kaygı yaşatmayacaklarına tabir edilir. Kabaran ekmek hamuru her türlü bolluk demektir ve birden fazla çocuk sahibi olmanın habercisidir. Kabarmayan ekmek hamuru ise, yanlış yatırımlar nedeniyle üzüntü duyacak rüya sahibinin, nasibini artırmak için daha çok çalışması gerektiğini bildirir.