Rüyada nar görmek ne demektir? Rüyada nar görmek ile ilgili rüya tabirleri

Sabah kalktığınız ve bir baktınız ki gece gördüğünüz rüya aklınıza takılmış. Rüyayı niye gördüğünüzü bu rüyanın ne anlama geldiğini merak ediyorsunuz. Böyle bir durumda insanlar rüya tabirlerini araştırarak rüyalarının ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Rüyada nar görmek de rüya tabirleri içinde ne çok araştırılan konulardan biri. Rüyada nar görmek ile ilgili farklı yorumlar bulunmaktadır. Özellikle de rüyanın farklı varyasyonları ile ilgili. Bu yüzden rüyada nar görmek yanında nar ağacı, nar taneleri, nar suyu vb. ile ilgili rüyalarında tabirlerini bir araya getirdik. RÜYADA NAR GÖRMEK Rüyada nar görmek genellikle olumlu bir rüya olarak kabul edilir. Medeni durumunuza göre de farklı şekillerde yorumlanır. Örneğin evli değilseniz rüyada nar görmek kısmete, evliyseniz çocuğa işaret eder. Ayrıca bolluğu simgeler ki rüyada nar görmenin zenginliğin habercisi olduğuna inanılır. RÜYADA NAR AĞACI GÖRMEK Rüyada nar ağacı görmek hayırlı birine işaret eder. Peki bu hayırlı kişi nasıl biridir? Kendini cebini doldurmakla değil, başkalarına yardım eden, gönlü geniş, yardımsever biridir. Ayrıca rüyada nar ağacı görmek zenginlik ile ilişkilendirilir.

RÜYADA NAR TANELERİ GÖRMEK Rüyada nar taneleri görmek altın ya da gümüş gibi değerli madeni eşyalara sahip olmaya yüzünüzün gülmesine ifade edilir ve anın tadını çıkartacağına yorulur. Bereketle ilişkilendirilen nar taneleri bol kazancın, malın - mülkün habercisidir. RÜYADA NAR SUYU GÖRMEK Nar suyu rüya sahibinin kazandığı paraya işaret etmektedir. Bir kişi rüyasında nar suyu içtiğini görüyorsa, kişinin istediği itibara ulaşacağı anlamına gelmektedir. Diğer bir yoruma göre ise nar suyu rüya sahibinin istediği şöhrete ulaşması anlamına gelmektedir. RÜYADA NAR BAHÇESİ GÖRMEK Rüya sahibinin kolay yoldan elde edeceği rızka ve mala işaret eder. Bu, hiç beklenmedik bir yerden gelen maddi destek ya da bir tür miras olabilir. Ayrıca, iş hayatında elde edilecek yeni başarılara, bazı kazançlı iş ortaklıklarına ve bereketli kazanç elde etmeye işarettir. Kısacası, aslında rüya sahibi olan kişi bir bereket bolluk bahçesi içerisindedir temsilen. RÜYADA NAR ÇİÇEĞİ GÖRMEK Rüyada nar çiçeği görmek, rüyayı gören kişinin kalabalık bir ortama girmesine ve ailesi ile keyifli vakit geçirmesine işaret eder. Bu ortam bir düğün veya nişan gibi bir etkinlik olabilir. Kimi rüya yorumcuları nar çiçeği görmeyi rüyayı gören kişinin cinsiyetine be medeni durumuna göre yorumlamaktadır. Rüyayı gören kişi bekar bir erkekse alımlı bir kadınla evleneceğine, bir kadın ise hayırlı evlada yorumlanır.

RÜYADA NAR GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Nar Sattığını Görmek

Rüyada nar satmak, rüyayı gören kişinin maneviyatının zayıflayacağına, ahireti unutup tamamen dünya malına meyil edeceğine işarettir. Nadiren görülen bir başka rüya türünde ise, kişi özellikle yüz on beş ayrı nar ağacından nar toplayıp satmaya çalışması, çok özel ve dini bütün birinden ilim öğrenileceğinin ve öğrenilenlerin başkalarına aktarılacağına işaret eder. Rüyada Kötü Kokan Nar Görmek

Rüya sahibinin karşı cinsten biriyle kavga etmesi anlamına gelir. Bu kişi bir eş, bir sevgili olabileceği gibi hiç tanımadık birisi de olabilir. Rüyada Nar Topladığını Görmek

Rüyada nar toplamak; ama direkt ağaçtan kopartarak toplamak hiçbir tabirde hayra yorulmamıştır. Onun dışında, güçlü, saygın, zengin ve dini bütün bir kimseye delalettir. Nar ağacının dikenler, rüyada kişiyi günahlardan uzak tutan unsurdur; günahtan uzak durmayı temsil eder. Rüyada Nar Yemek

Rüyada nar yemek, nar yemek rüyası hastalık geçiren kimseler için şifa bulmaya, sağlığa kavuşarak eski hayata geri dönmeye, ekşi nar yemek, mal varlığınızın günden güne artarak şan ve şöhret kapılarını aralamaya yorumlanır. Rüyada nar yediğini görmek, maddi kazancının yanı sıra manevi olarak ta bir çok dileğini gerçek kılarak tüm arzu ve isteklerini en güzel şekilde yerine getirme şansına sahip olur.

Rüyada Nar Ayıklamak

Rüyada nar ayıkladığını görmek büyük bir şans elde etmeye tabir edilir. Kişi eline geçen bu şansı kendi lehine kullanmayı başarırsa ileride maddi anlamda çok güçlü biri haline gelebilir. Rüyada Nar Satın Almak

Rüyada nar satın almak, rüya sahibinin yakınlarıyla bir konuda görüş birliğine vararak ortaklaşa bir şey yapacaklarına yorulur. Yol anlamına gelir ve hep birlikte bir yola gitmeye tabir edilir. Rüyada Çürük Nar Görmek

Rüyada çürümüş, kurtlanmış, soluk nar görmek, kişinin bereketini kaçıran bir durumun içinde olduğu anlamına gelir. Rüyada Ekşi Nar Yemek

Rüya sahibinin ekşi bir nar yediğini görmesi, kişiliği olgunlaşmamış kişilerle bir alışverişte veya sohbette bulunacağı anlamına gelir. Duyduğu şeyler hoşuna gitmez. Bazen de kişinin kendine yakışmayan cümleler kurmasına delalet eder ve bir pişmanlık hissedeceği bir duruma yorumlanır. Rüyada beyaz nar taneleri görmek

Rüyada beyaz nar taneleri görmek, gümüş olarak yorumlanır. Rüyada tatlı nar yemek

Rüyada tatlı nar yemek, zengin bir kimse ile izdivaca, hayırlı ve güzel günler geçirmeye, sıkıntıları geride bırakmaya, çocuk sahibi olmaya işaret eder.