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Rüyada nar yemek ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel 24.12.2020 17:03 | Son Güncelleme:
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Rüyada nar yemek ne demek, ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Rüyada Nar Yemek
  • Rüyada Nar Tanesi Yemek
  • Rüyada Kudret Narı Yemek Nedir?
  • Rüyada Mavi Nar Yemek
  • Rüyada Kurtlu Nar Yemek
  • Rüyada Kuru Nar Yemek
  • Rüyada Nar Kabuğu Yemek
  • Rüyada Oruçlu İken Nar Yemek
  • Rüyada Nar Ve İncir Yemek
  • Rüyada İri Taneli Nar Yemek
  • Rüyada Nar Koparıp Yemek
  • Rüyada Olmamış Nar Yemek
  • Rüyada Nar Kırıp Yemek

Hem İslam'da hem de diğer dinlerde yeri olan nar, sonbaharın en güzel meyvelerinden biridir. Peki rüyada nar görmek ne anlama gelir? Rüyada nar yemek ne demektir?

Rüyada nar yemek; genelde malın bereketlenmesi yahut tadına göre evlilik şeklinde yorumlansa da, aslında nar yemenin anlamı rüyayı gören kişiye ve görülen narın rengine, tadına, rüyadaki diğer ögelere göre değişir. Gören kişinin cinsiyeti ve medeni hali de rüyanın yorumu için önemlidir. Rüyada nar yemekle ilgili detaylı yorumlar ve daha fazlası için içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Rüyada Nar Yemek

Çoğu kaynağa göre rüyada nar yemek hayırlı yorumlanır ama bu yenen narın rengi ve tadına göre değişebilir bir yorumdur. Ünlü rüya yorumcusu Molla Camii'ye göre rüyada tatlı nar görmek ve yemek, birikmiş mala ya da güzel ve tatlı dilli hanıma yorulur. Tatlı nar tanesi yemekle ilgili bir başka yorum, bir yerleşim yerinin yeniden imar edileceği yönündedir.

Bir diğer yoruma göre ise nar görmek rüyayı gören kişinin haline göre 100, 10 ya da 1000 dirhem paraya delalettir. Bazı tabircilere göre rüyada nar görmek arıya ve bal mumuna işarettir. Nablusi'ye göre ise nar bazen korku ve bağırmaya, bazen de yolculuğa çıkmaya delalettir. Rüyada görülen nar, mevsimi dışında görüldüyse dikkatli olmakta fayda var çünkü vakitsiz nar hayra yorulmaz. Nar ile ilgili rüya gören kişi bir yönetici ise bu onun devletine işarettir. Rüyada nar yiyen kişi bekarsa evlenebilir, fakirse zenginleşebilir, evliyse çocuğu olabilir, okuyorsa başarılı olabilir.

Rüyada Nar Tanesi Yemek

Rüyada nar tanesi yemek, kolay elde edilecek mala delalet eder. Eğer rüyada görülen narın tanesi beyaz renkte ise gümüşe, kırmızı ise altına delalettir. Şayet bir yönetici rüyasında nar taneleri gördüyse bu rüya onun yönettiği halkı işaret eder. Rüyadaki nar taneleri kırmızı ve tatlı ise bu helal mala ekşi ise haram mala delalettir. Nar tanesi pişmiş yemekte görüldüyse bu da helal kazanç ve berekete delalet eder. Rüyanızda nar tanesi gördüyseniz, bu rüya çok çaba harcamadan büyük terfiler alacağınızın da işareti olabilir.

Rüyada Kudret Narı Yemek Nedir?

Rüyada kudret narı görmek; gören kişinin muradına ereceğine, hedeflerine ulaşacağına, maddi manevi zor günleri geride bırakacağına, sorun çıkaran kişileri hayatından çıkaracağına delalettir. Fakat rüyanızda kudret narı gördüyseniz dikkatli olmanızda fayda var çünkü sevdiklerinizle aranızda çıkacak sorunları büyütebilirsiniz, ilişkilerinizde güvensiz davranabilirsiniz. Sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Rüyada kudret narı görmek kimi zaman çok saygın kişiler ile çalışacağınıza kimi zamansa sizi destekleyen kişileri fark edeceğinize delalettir.

Rüyada Mavi Nar Yemek

Rüyada mavi nar yemek, çoğunlukla hayra yorulur. Fakat dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuz bir dönemden geçebilirsiniz, bu yüzden sessiz mekanları tercih edin. Rüyada mavi nar yemek; kazancınızın artacağına, rakiplerle bir yarış halinde olacağınıza ve bu yarış neticesinde onları yeneceğinize, yarış sürecinde stresli dönemlerden geçeceğinize delalettir. Eşinizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir, dikkatli olun.

Rüyada Kurtlu Nar Yemek

Rüyada kurtlu nar görmek genelde hayra yorulmaz. Çünkü bir meyvenin içine kurt düşünce o meyve yenmez hale gelir. Eğer rüyanızda kurtlu nar gördüyseniz bu iş yerinizdeki verimin düşeceğine, işlerinizin bereketinin azalacağına, hak etmediğiniz durumlara düşeceğinize, hevesinizin kırılacağına delalettir. Dostlarınızın desteği ile ayağa kalkmanız mümkün.

Rüyada Kuru Nar Yemek

Rüyada kuru nar yemek pek hayra yorulmaz çünkü kurumuş meyve bereketi simgelemez. Nar, tatlı ve suyu çıkabilen bir meyve olduğu için yemesi de suyunu içmesi de çok zevk verir. Rüyada kuru nar yiyen kişi para ve itibar kaybına uğrayabilir.

Rüyada Nar Kabuğu Yemek

Rüyada nar kabuğu görmenin yemenin birden çok anlamı vardır. Rüyayı gören bir yöneticiyse nar kabuğu şehrin surlarını, sınırlarını, güvenliğini temsil eder. Rüya sahibi hastaysa şifa bulur. Bu rüyayı gören kişi ayağına gelen fırsatı tepebilir, sonrasında pişmanlık duyabileceği şeyleri yaşayabilir. Kişi kendi kısmetlerini baltalayabilir ve buna bağlı olarak üzülebilir.

Rüyada Oruçlu İken Nar Yemek

Rüyada oruçlu olmak hayra yorulur. Rüyada oruçlu iken cennet meyvelerinden sayılan nar yemek ise ziyadesiyle hayırlı bir rüyadır. Rüyada oruçlu iken nar yiyenin malı mülkü artar, evlendiyse mutlu bir yuvası ve çocuğu olur, bekarsa evlenir, okuyorsa başarıdan başarıya koşar. İşe başladıysa rızkı artar, bereketlenir.

Rüyada Nar Ve İncir Yemek

Nar ve incir cennetten çıkma, lezzetli meyvelerdir. Rüyada nar ve incir görmek genelde hayra yorulur. Bu rüyayı gören kişilerin haneleri bereketlenir, nimetleri artar, nüfuzlu bir tanıdıkla ahbap olurlar. Rüyayı görenin eline 100 ya da 1000 dirhem değerinde para geçebilir. Bu kişi rızkını kolay kazanmaya başlar. Mevsiminde kırmızı tatlı nar ve siyah-beyaz incir görmek hayra ve helal kazanca delalet eder.

Rüyada İri Taneli Nar Yemek

Rüyada iri taneli nar yemek bol rızık ve nimete delalet eder. Nar tanelerinin rengine göre rüyanın anlamı değişebilir. Bu taneler kırmızı ise altına beyaz ise gümüşe delalet eder. Rüyasında iri taneli nar gören kişiler ailesinin ve çevresinin desteği ile iyi yerlere gelebilir. İri taneli nar görmek karşı cinsten teklif almaya da delalet eder.

Rüyada Nar Koparıp Yemek

Rüyada nar koparıp yemek ve nar toplamak; kişinin sorunlarını sevdiklerinin desteği ile halledeceğine, güçlü kişiler tarafından korunup kollanacağına, kişinin müjdeli haberler alacağına, mutlu olacağına delalettir. Fakat kişinin rüyanın hikmetini görebilmesi için yaşamındaki fırsatları fark edip değerlendirmesi gerekiyor

Rüyada Olmamış Nar Yemek

Rüyada olmamış nar yemek, çıkabilecek ekonomik bir soruna delalet eder. Fakat kişi yavaş yavaş toparlanarak bu sorunlardan sıyrılabilir. Toparlanma ile beraber iş hayatında yeni atılımlar yapabilir.

Rüyada Nar Kırıp Yemek

Rüyada kırık nar görmek, dul kadına işaret eder. Fakat bu rüyanın da farklı tabirleri mevcut. Rüyada nar kırıp yiyen kişi tuzağa düşen birinin farkında olsa bile bunu ifade etmekte zorlanabilir. Aynı zamanda rüyada nar kırıp yemek rüya sahibinin stres atacağına, bereket göreceğine, güzel fırsatlar yakalayacağına delalettir.

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