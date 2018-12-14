Rüyada namaz kılmak ne anlama gelir? İşte namaz ile ilgili rüyaların tabirleri

Farz bir ibadet olan namaz kıldığınızı rüyanızda görünce ne anlama geldiğini diğer rüyalardan daha fazla merak ederiz. Rüyada namaz kılmak maddiyattan daha çok manevi olarak olumlu şekilde yorumlanmıştır. Rüyada namaz kılmak için yapılan tabirlerin içeriği namazın vakti ile birlikte görülüş biçimine göre değişmektedir. Başlıca rüyada namaz kılmak, namaz kılan birini görmek, namaz kılan erkek veya kadın görmek, öğle namazı gibi herhangi bir vakit namazı kılmak, namaz kılarken şaşırmak gibi konu başlıkları ile birlikte görülüş biçimine göre rüya tabirleri haberimizde. RÜYADA NAMAZ KILMAK NE DEMEKTİR, NEYE İŞARET EDER? Rüyada namaz kıldığını görmek, kurtuluş olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişinin ağır bir hastalığı varsa devasını bulacağı ve iyileşeceği anlamına gelir. Eğer rüya sahibi borçlu ve işsizse hem iş güç sahibi olur hem de borçlarını kolaylıkla öder. Eğer rüyayı gören bekar ise kısmet çıkacağı evleneceği şeklinde tabir edilir. Bu rüyayı gören kişiler üzgün ise mutlu olur, yalnız ve çaresiz ise çarelere kavuşur şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi, Allah’a en yakın olan kişi olarak değerlendirilir.

Rüyada namaz kıldığını görenin dileklerinin ve dualarının kabul olacağı yorumu yapılır. Böyle bir rüya gören kişinin belirgin özellikleri için; sahip olduklarının kıymetini bilen, bunlar için Allah’a şükreden ve ona olan minnetini göstermek için hayır işlerinden ve ibadetinden geri kalmayan kimse olduğu anlamına gelir. Rüyada namaz kılmak farklı şekillerde yorumlanır. Bu farklılık ise farz namazının, Cuma namazının, nafile namazının ve bayram namazının yani kısacası her namazın farklı bir yorumu olmasıdır. Başta rüyada namaz kılmak ile başlayarak vakit namazı görmek gibi namaz ile ilgili rüyaların tabirlerini aşağıdaki başlıklara göre sıraladık. RÜYADA NAMAZ KILAN BİRİNİ GÖRMEK Rüyada namaz kılmak gibi birinin namaz kıldığını görmek de olumlu yorumlanmıştır. Bu rüya; büyük mutluluk, sevinç, huzur ve heyecan yaşamaya rivayet edilir ve rüya sahibinin hayatı boyunca çok şanslı olacağına işaret eder. Hayırlara, iyiliklere ve güzelliklere delalet eder. Rüyayı gören kişinin şükretmeyi unutmadan yaşayacağı kadar hayırlı bir hayatı olacağı, altından kalmayacağı hiçbir derde düşmeyeceği, büyük borçların altına girmeyeceği ve kurtulamayacağı kadar kötü hastalıklara tutulmayacağı ile tabir edilir.

Rüyada birinin namaz kıldığını görmek, eğer gören kişi tanıdık birisi ise ondan göreceğiniz hayra veya o kimsenin güzel ve bereketli bir ömür sürmesine delalettir. Rüyada namaz kılan kişi, dünya ve ahiret hayatında birçok güzelliğe kavuşur. Maddi manevi bütün istekleri gerçekleşir ve dilekleri en kısa zamanda gerçek olur. Rüyada anne veya babasının namaz kıldığını gören kişi, maddi konularda rahatlayarak bütün sıkıntılarından kurtulur. Rüyada tanımadığı birisinin namaz kıldığını gören kişi, hidayete ererek selamete kavuşur. Bu rüya, sizin yakın zamanda bütün hatalarınızdan arınmanıza ve günahlarınıza tövbe etmenize yorumlanmaktadır. Rüyada namaz kılan birini görmek ferahlık olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin keyfinin, ağız tadının ve neşesinin yerinde olacağı anlamına gelir. Geçim sıkıntılarının biteceğine, hayal kırıklıklarının, gönül yaralarının ve geçmişte yaşanan acıların unutulacağı, kişinin manevi olarak rahatlayacağı şeklinde yorumlanır. RÜYADA NAMAZ KILAN ERKEK GÖRMEK Bu rüya manevi ihtiyaçlarınızın yoğun şekilde artacağına işaret sayılır. Bunun yanı sıra rüyada namaz kılan erkek görmek; karşılaştığınız her sorunun çözümünü duada ve ibadette arayacağınızı ifade eder. Aynı zamanda bu rüya, sizi ve ailenizi manevi açıdan rahatlatacak bazı gelişmeler yaşayacağınızın da habercisidir.

Farklı bir yoruma göre ise rüyayı gören kişinin yakın bir zamanda kutsal mekanı ziyaret etmek için yurt dışına gideceğinizin habercisidir. Bu ziyaret sayesinde hayatınızda birçok şey değişebilir. Namaz kılan erkek rüyada görmek maddi şeylerden ziyade manevi şeylere daha fazla değer vereceğinizin göstergesidir. Kısaca rüyada namaz kılan erkek görmek hayatınızda maneviyata ve maneviyat ile alakalı şeylere daha fazla değer vereceğiniz dönemin başında olduğunuzu söylemek yanlış olmaz. RÜYADA NAMAZ KILAN KADIN GÖRMEK Rüyada namaz kılan kadın görmek, güzel huylu ve ahlaklı birine işaret olarak sayılır. Bu rüyayı gören kişi için hayatında önemli bir yer tutan, olgun, anlayışlı, merhametli ve dinine bağlı bir kadına yorulur. İşaret edilen bu kadın, kişinin annesi, ablası olabilir. Rüyayı gören kişi evli ise bu kadının eşi olduğu kabul edilir. VAKİTLERİNE GÖRE RÜYADA NAMAZ KILMANIN TABİRLERİ RÜYADA SABAH NAMAZI KILMAK Bu rüyayı gören kişinin kazançlı ve hayırlı geçen iş hayatının büyük gelir elde edilmesinin ardından uzun bir süre durgunluk yaşayacağı, bunun üzerine işleri düzeltmek için çeşitli yollar deneyeceği ve sonunda bu çabaların karşılığında maddi sıkıntılarının sona ereceği büyük karlar elde edeceği zamanın geleceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Sabah Namazı Kılan Birini Görmek Rüyayı gören kişi için iş ve aile hayatında zor günler geçirdiği ve büyük bir ödeme yapması gerektiği rivayet edilir. Bu sırada kendisine maddi bir yardım yapacak biri ile ileride yakın dost olacakları, ortaklık kuracakları ve bu ortaklığın sayesinde güzel günler geçirecekleri şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada Cemaatle Sabah Namazı Kılmak Rüyayı gören kişinin, iş hayatında ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak, uğradığı zararları kapatmak ve işlerini daha iyi hale getirmek için uzun bir yolculuğa çıkacağına, bu yolculuktan çok büyük dersler almış ve iş hayatı ile ilgili çeşitli çözümler bulmuş olarak döneceğine ve iş hayatını kısa bir zamanda düzelterek kara geçireceğine alamet eder. Rüyada Camide Sabah Namazı Kılmak Rüya sahibinin, içinde düştüğü sıkıntılı ve sorunlu durumdan çok sevdiği ve değer verdiği insanların desteği sayesinde kurtulacağına ve iş hayatında uzun zamandan beri beklediği atılımı gerçekleştireceğine tabir edilir. RÜYADA ÖĞLE NAMAZI KILMAK Rüyada öğle namazı kılmak hayırlara, iyiliğe ve güzelliğe delalet eder. Rüyayı gören kişinin hayatının güllük gülistanlık geçeceğine, yüzünün her daim güleceğine, sorunlarının önemsiz ve aşılması kolay sorunlar olacağına, sağlık problemleri yaşamayacağına, kazancının da neşesinin de yerinde olacağına tabir edilir. Bu rüya kurtuluşa yorulur ve hayallerin gerçek olacağı anlamına gelir.

RÜYADA İKİNDİ NAMAZI KILMAK Rüyada ikindi namazı kılmak, kişinin farzları yerine getirdiğinin ve haramlardan kaçınarak günah işlemekten sakındığının göstergesi olarak kabul edilir. Bu rüya, hayatınızda geç de olsa birtakım değişikliklere gideceğinize ve bu değişiklikler sonucunda başarıya ve mutluluğa ulaşacağınıza işarettir. Rüyasında ikindi namazını tam ve doğru olarak kılan kişiyi Allah, dünya hayatında yücelterek toplum içinde güzel bir mevkiye çıkaracağına yorulur. Böyle bir rüya kişinin her anlamda mutlu ve huzurlu olması anlamına gelmektedir. Rüyada ikindi namazını eksik kılan kişinin farzlarını ve özellikle namazını gözden geçirmesi gerektiğine işaret sayılır. Çünkü bu rüya genellikle ibadetlerinizde yaptığınız bazı hatalara yorumlanmaktadır. Rüyasında ikindi namazını kılan kişi, gerçek hayatta maneviyata yönelir ve dini olarak kendisini geliştirir. RÜYADA AKŞAM NAMAZI KILMAK Genellikle hayra ve güzelliklere yorumlanan bu rüya, doğru yolda olduğunuzun ve güzel amelleriniz sayesinde dini değerinizin her geçen gün arttığının göstergesidir. Böyle bir rüya gören kişinin her türlü arzu ve istekleri hayırlı bir şekilde gerçekleşir. Aynı zamanda bereket ve bolluk anlamına da gelmektedir.

Rüyasında akşam namazını tam ve eksiksiz olarak kılan kişi, hem dünya hem de ahiret hayatında birçok güzelliklere kavuşur ve kendisine mutlu olacağı nimetlere ulaşır. Aynı zamanda kederli olanlar için mutluluğa ve sevince, borçlular için borçları en kısa sürede ödemeye, herhangi bir isteği olanlar içinse bu dileklerin gerçekleşmesine delalet eder. Akşam namazını eksik kılmak ise birtakım yanlışlarınız olduğunun veya ibadet konusunda daha dikkatli olmanız gerektiğinin habercisidir. Rüyada Akşam Namazını Cemaat İle Kılmak Rüyasında bir cemaatin içinde bulunduğunu ve onlarla birlikte akşam namazını kıldığını görmek, hayırlı ve dini açıdan derecesi yüksek bir topluluk içinde bulunacağınızın ve onların feyzinden yararlanacağınızın göstergesidir. Bu rüya genellikle hayırlı bir topluluğa, kişilerin Allah’ın hoşuna gidecek hal ve hareketlerde bulunmasına, birlik ve beraberliğe, toplum içinde yükselmeye, davranışlarınızla ilgi görmeye, insanların takdirini kazanmaya delalet eder. Rüyada Camide Akşam Namazı Kılmak

Rüyada camide akşam namazı kılmak hayırlı ve güzel bir rüyadır. Cami Müslümanların kutsal mabedidir ve orada yapılan güzel işler alimlerin çoğuna göre dünya ve ahret hayatında size isabet edecek mutluluk ve huzurdur. RÜYADA YATSI NAMAZI KILMAK Rüyada yatsı namazı görmek, eksik işlerin tamamlanacağına, huzur kaçıran olayların sona ereceğine, tanıdık vasıtası ile hayırlı bir iş kapısının açılacağına ve rüya sahibinin düzgün, dürüst, onurlu davranışları nedeniyle pek çok insanın kendisine kefil olacağına tabir edilir. Yapılacak güzel işlerle aileyi sevindirecek olan rüya sahibinin hayatı için önemli bir yolculuğa çıkacağını da tabir eder. Devlet memurları için terfi ile beraber gelen bir tayine yorumlanan rüya, askerlik görevini bitiren erkekler için kısa zaman içinde yapacakları evliliğin de müjdecisidir. Sevilen kimseyle özlem giderileceğini, görücü usulü yapılan mutlu evlilikleri de bildiren rüya, kişinin Allah’ın emirleri doğrultusunda yaşadığını, her adımını düşünerek atıp, hak yemeden, günaha bulaşmadan, haramdan kendisini uzak tutarak yaşadığını bildirir. Bir adağın yerine getirileceğini de işaret eden rüya, borçlu kişiler için de sevindirici haberlerin alametidir.

Rüyada Yatsı Namazı Kılmak Günahlarından kurtulmaya müjde veren rüya, hayatın baştan sona değişeceğini, kişinin toyluk zamanlarını geride bıraktığını ve artık kendisine yakışır, İslamiyet’e uygun bir hayat seçeceğini ifade eder. Duaların kabul gördüğünü bildiren rüya, kişinin her türlü melanetten uzak duracağını, düşmanlarından zarar görmeyeceğini, iş ve aile bakımından huzura ereceğini ifade eder. Bolluk ve bereket anlamına gelen rüya Allah’ın rahmetiyle de tabir edilir. Rüyada Camide Yatsı Namazı Kılmak Her işi Allah sevgisiyle yapan kişilerle tanışacak olmaya ve girilen işlerde kısa sürede yükselmeye, hastalıklardan kurtularak daha güzel bir hayat sürmeye, kadir kıymet bilen, kişinin her anında yanında olacak dostlar edinmeye de işarettir. Korkuları olan ve kaygıları yüzünden ağır stres yaşayan kişilerin kalben rahatlayarak eski hayatlarına devam edeceklerine, sıkıntısız bir dönem geçireceklerine tabir edilir. RÜYADA CUMA, BAYRAM VE NAFİLE NAMAZ KILMAK Rüyada Cuma Namazı Kılmak Rüyada cuma namazı kılmak, hak yolundan ayrılmayan, az olsa da helal para kazanan, başkalarının namusuna yan gözle bakmayan, başkalarının rızkına göz dikmeyen, herkes için iyi şeyler düşünüp, iyi dileklerde bulunan, temiz kalpli, iyi niyetli, namuslu ve dindar kimseye tabir edilir. Rüya sahibinin bugüne kadar Allah katında yaptığı her hayrın amacına ulaştığı ve onu Allah katında makbul kullardan eylediği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi, kazandığı kısıtlı paranın dahi sadakasını veren, sağlığı, ekmeği, evlatları ve kafasını koyduğu çatısı için rabbine şükrü eda eden kişi olarak tasvir edilir. Rüya sahibi hayatta en çok kul hakkı yemekten korkar.

Rüyada Cenaze Namazı Kılmak Rüyada cenaze namazı kılmak, rüya sahibinin tövbelerinin kabul olmasına ve dileklerinin gerçekleşmesine işaret eder. Kişinin hidayete ermesine, hayatta zorluk çektiği her konuda kolaylık yaşamasına, çektiği çilenin bitmesine, döktüğü gözyaşının kurumasına delalet eder. Sağlık sorunlarının düzelmesi, borçların kapanması, ayrılıkların son bulması anlamına gelirken bir taraftan da rüya sahibinin hayatında aşkın, sevginin, barışın ve umudun hâkim olmasına bu sayede de kişinin her yeni güne güzel duygularla uyanmasına tabir edilir. Rüyada Bayram Namazı Kılmak Rüyada Ramazan Bayramı namazını kılmak, borcu ödemeye, hastanın iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Kurban Bayramı namazı, hayır isleri üzerine olmaya, yapılan vasiyeti tutmaya ve adaklarını yerine getirmeye işarettir. Bazen de ramazan ve kurban bayram namazları, düşmanla karşılaşmaya işarettir. Rüyada kuşluk namazı, Allah'a şirk koşmamaya ve yerine getirilen yemine işarettir. Rüyada Nafile Namazı Kılmak

Rüyada nafile namaz kıldığını gören kimse, dininin kemale ermesine ve sünnet-i saniyeye uymasına işarettir. Nafile namaz kıldığını gören kimse, ahirette kendisine lazım olacak şeyleri yapmaya muvaffak olur. Rüyada Allah rızası için nafile namaz kıldığını gören kimse, fakirse zengin olur ve hayra erişir. Rüyada kuşluk namazı, Allah'a şirk koşmamaya ve yerine getirilen yemine işarettir. Bazen de kuşluk namazı, sevinç yahut keder ve yemin etmeye işarettir. Rüyada teşbih namazı kılmak, hediyeye, bahşişe, hayra ve iyi bir şekilde geçindiğine işarettir. Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin uyanıkken arzu ettiği bir şeyde hayret ederek şaşırıp kalmasına işarettir. Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin yapmaya karar verdiği şeyin sonucunun güzel olmasına işarettir. RÜYADA NAMAZ KILARKEN ŞAŞIRMAK Rüyada namazı şaşırmak gördüyseniz eski bir anı, tanıdık veya olay eski bir fikri tekrar hayatınıza taşıyabilir. Rüyada namazı şaşırmak, büyük çalışmalar gerçekleştirerek hayırlı ve büyük kazançlar elde edeceğine, aile saadetini de hiçe sayarak hareket edeceğine, yalan söyleyeceğine ve bu tip durumlar yüzünden iş konusunda da büyük sıkıntılar yaşayacağına, ortaklık kurduğu bir kişinin kendisini yarı yolda bırakacağına, sorun yaratan olayların yakında biteceğine, sorunlarından, sıkıntılarından, kararsızlığından, karamsarlığından ve umutsuzluğundan da kurtulacağına, umutlarının kendisine hayır getireceğine, heveslendiği işlerden kar elde etmeyi başaracağına, elinde kalan paranın yakın zaman içinde tükeneceğine, sıkıntılı ve sorunlu bir döneme girileceğine rivayet etmektedir.

Rüyada şaşırarak namaz kılmak hayatta kendini hiçbir zaman yalnız ve çaresiz hissetmeyeceğine, kendisine zafer ve birincilik getirecek yatırımlara gireceğine, isabetli ve temkinli adımlar atmayı bileceğine bu sayede hayatının olumlu yönde değişmeye başlayacağına tabir olunur. Rüyada namazı şaşırmak, alınacak başarılar sayesinde çok saygı duyulacağına, büyük mutluluklar yaşayacağı bir döneme gireceğine işaret eder. Rüyada namaz kılarken şaşırdığını görmek şansının ve kısmetinin açık olacağına, yaşamında arka arkaya pek çok güzellik meydana geleceğine delalet eder. GÖRÜLÜŞ BİÇİME GÖRE NAMAZ İLE İLGİLİ RÜYA TABİRLERİ Rüyada Oturarak Namaz Kılmak Rüyada namazı oturarak kılmak kaderine razı olup az maaşa kanaate etmeye, aynı zamanda kişinin acizliğine ve korkaklığına işaret eder. Namazı oturarak kılmak aynı zamanda kişinin babasının, hocasının ya da üzerinde hakkı bulunan bir kimsenin hastalığıyla korkutulacağına delalet eder. Bazı alimlere göre oturarak namaz kılmak kişinin tehlikeli bir durum yaşayacağına veya korktuğundan emin olacağına işarettir.

Rüyada Yatarak Namaz Kılmak Bu rüya, gören kişi için olumsuz anlamlar içermektedir. Kötü günler geçirecek olan rüya sahibinin çaresiz bir hale düşeceği, bu yüzden çok sıkıntı çekeceği, dertlenip kederleneceğine işaret eder. Rüyada Ayakta Namaz Kılmak Rüyada ayakta namaz kıldığını görmek ya da ayakta namaz kılan birilerini görmek, zafer elde etmeye, başarıya nail olmaya, işleri kolaylaştırmaya ve hayatı yoluna sokmaya yorulur. Rüyada Cemaatle Namaz Kılmak Rüyada cemaatle namaz kılmak, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ya da aile hayatında yaşayacağı bir sorundan ötürü eş, dost ya da akrabalarından birinden yardım alacağına, bu yardım sayesinde içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulacağına, yaşanan kırgınlıkların sona ereceğine, maddi ve manevi sıkıntıların ortadan kaldırılacağına ve durumun rüya sahibi üzerindeki hem maddi yükü hem de stres yükünü azaltacağına hatta ortadan kaldıracağına alamet eder. Rüyada Camide Cemaatle Namaz Kılmak İş hayatında ya da aile hayatında çok büyük sorunlar ile uğraşmak zorunda kalan rüya sahibinin yardımına hiç beklemediği bir kişinin yetişeceğine, içinde bulunduğu parasal duruma karşı bu kişiden çok büyük destek göreceğine, en karanlık zamanında elinden tutacağına ve olaylardan sonra çok iyi bir arkadaşlık kurulacağına delalet eder.