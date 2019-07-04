Rüyada pirinç görmek ne demek? Rüyada pirinç görmek ile ilgili rüya tabirleri

Her ne kadar son yıllarda sağlıklı beslenme furyası ile popülerliği hasar görmüş olsa da hala Türk mutfağının vazgeçilmez parçalarından biri. Hayata dair hemen her şey gibi doğal olarak pirinç de rüyalarımızda gördüğümüz şeylerden biridir. Peki rüyada pirinç görmek ne anlama gelir? Merak edenler için rüyada pirinç görmek ve bu rüyanın ıslak pirinç, çiğ pirinç, pirinç tanesi, çuvalla pirinç görmek gibi detaylarının yorumlarını listeledik.
Olumlu rüyalardan biridir ve zenginlik, mal mülk ve rızık ile alakalıdır. Benzer rüyalardan farkı bu rızkın çok çalışmayla, alın teriyle ve zahmetle kazanılacak olmasıdır. Tabii pirincin durumuna göre (pişmiş, çiğ, ıslak, kurtlu vb.) rüya yorumu değişebilmektedir.
Rüyasında pirinç pilavı gören kişi muradına erer, mutluluk bulur, sağlığına kavuşur. Evlat sahibi olur, anne baba duası alır ve çevresindekiler tarafından çok sevilir.s Komşuları da kendisinden razıdır. Rüyasında pirinç pilavı gören kişi sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulur, esenlik bulup, güzel bir hayata kavuşur. Her günü kendisi için ayrı güzeldir, günleri birbirine benzemeyecek kadar da keyiflidir diye tabir edilir.
Bolluk ve bereket dolu günler, hiçbir maddi sıkıntıya uğramadan geçecek güzel bir hayat demektir. Pirinç çuvalı çok sayıda çocuk sahibi olmak anlamına geldiği gibi, kişinin yaşlılığında torunlarını göreceğinin, uzun ve sağlıklı bir ömre sahip olacağının da habercisidir.
Rüyada tam pişmemiş pirinç görmek kişinin ani kararlar vermesi ve bir süre sonra da bu ani kararlardan vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Yani biraz sahibi önemli bir mesele de insanları şaşırtacak kadar kısa sürede karar vermiştir ve yine insanları şaşırtacak kadar kısa sürede de bu kararından vazgeçecektir.
Rüyada ıslak pirinç görmek az bir maliyetle bir iş kurmaya ve işlerin yolunda gitmesine, sorunsuz sıkıntısız hayırlı hayata ve hayatın anlam kazanmasına, şansın açık olmasına delalet eder. Rüyada ıslak pirinç in kuruması zorlu bir dönem geçirmeye ve planlarını sürekli ertelemek zorunda kalmaya yorumlanır.
Yapılan bir yanlıştan ötürü kendisini sorumlu tutmak ve büyük vicdan azabı duymak anlamına gelir. Aslında kişinin kendisini sorumlu tutup üzüldüğü meselede bizzat kendi ihmali yoktur. Kişinin duyarlı bir ruh yapısına sahip olmasından ötürü suçlu olmadığı halde kendisini sorumlu görmesidir.
Rüyada pirinç tanesi görmek, zenginliğe ve bolluğa delalet olacak bir rüya şeklinde tabir edilir. Garanti ve güvence altına girmeyi ifade eder ve kazançlarınızın bol olacağını göstermektedir.
Rüyada güvelenmiş pirinç görmek, elindeki imkanları değerlendiremeyeceğine ve mali anlamda ciddi sıkıntılar, problemler yaşamaya, huzurunun bozulmasına tekabül eder.
Rüyada kurtlanmış pirinç görmek, iyiye yorumlanmaz. Elindekinin kıymetini bilmeyen, israf yapan, harama yönelen, fütursuzca harcamalarda bulunan kimsenin gelecek hayatında maddi olarak dara düşeceğini, eski varlıklı günlerini arayacağını, pişmanlıklar duyacağını fakat iş işten geçmiş olacağını söyleyebiliriz. Yaşanacak problemli günlerin alameti olarak görülür.
Rüyada beyaz pirinç görmek minnet duyduğunuz insanlara elden geleni yaparak borçlarını ödemeye, Allah yolundan ayrılmadığına delalet etmektedir. Yeni zaman tabircilerine göre ise hayata güzel bakmanız ve moral toplamanız gerektiğine, kişinin bu ölüyle alıp veremediği bir durumun olduğuna alamet olur. Çocuklu birisi için bu rüya evli kimseler için boşanmaya, hastalığa yakalanacağına ve kötü günler geçireceğine işaret eder.
Rüyada Pirinç Yakmak
Malın hayrını görmemeye, hile ile yalan ile elde etiğiniz malın azalmasına ve zor günlere, muhtaç konuma düşmeye delalet eder. Rüyada pirinç yıkamak ise tövbe etmeye ve tövbelerin kabul olmasına, yanlışlardan dönmeye ve sabrın sonunda selamete ermeye yorulur.
Rüyada Çok Pirinç Görmek
Pirinç bereketi ve bolluğu simgeler. Tüm tahıllar maddi anlamdaki zenginliğin habercisidir. Çok pirinç gören kimsenin rahat ve sıkıntısız bir hayat yaşayacağını, verdiği emeğin karşılığını alacağını söyleyebiliriz.
Rüyada Pirinç Satın Almak
Sevdiklerinden haberler alıp çok mutlu olacağına, arkanızdan çok konuşulduğuna ve bu kişilerle tartışma yaşanacağına işaret eder.
Rüyada Pirinç Dökmek
Kısa süreli bir yolculuğa çıkacağına, arkadaşlarıyla yollarını ayıracağına ve bu durumdan hoşnut olacağına tekabül eder. Çocuklu birisi için bu rüya ayrıldığı insanlardan aslında kurtulduğuna delalet etmektedir.
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