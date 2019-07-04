Mynet Trend

Rüyada pirinç görmek ne demek? Rüyada pirinç görmek ile ilgili rüya tabirleri

deniz.baris deniz.baris
İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2019 05:47 | Son Güncelleme

Pirinç mutfağınızın sık kullanılan parçalarından biridir. Sıcak yemeklerden zeytinyağlılara, mezelerden tatlılara kadar pek çok tarifte kendine yer bulur. Doğal pirinç rüyalarımıza da girer. Peki rüyada pirinç görmek ne anlama gelir? Sizin için rüyada pirinç görmek ve bu rüyanın ıslak pirinç, çiğ pirinç, pirinç tanesi, çuvalla pirinç görmek gibi detaylarının yorumlarını listeledik.

Rüyada pirinç görmek ne demek? Rüyada pirinç görmek ile ilgili rüya tabirleri

Her ne kadar son yıllarda sağlıklı beslenme furyası ile popülerliği hasar görmüş olsa da hala Türk mutfağının vazgeçilmez parçalarından biri. Hayata dair hemen her şey gibi doğal olarak pirinç de rüyalarımızda gördüğümüz şeylerden biridir. Peki rüyada pirinç görmek ne anlama gelir? Merak edenler için rüyada pirinç görmek ve bu rüyanın ıslak pirinç, çiğ pirinç, pirinç tanesi, çuvalla pirinç görmek gibi detaylarının yorumlarını listeledik.

RÜYADA PİRİNÇ GÖRMEK

Olumlu rüyalardan biridir ve zenginlik, mal mülk ve rızık ile alakalıdır. Benzer rüyalardan farkı bu rızkın çok çalışmayla, alın teriyle ve zahmetle kazanılacak olmasıdır. Tabii pirincin durumuna göre (pişmiş, çiğ, ıslak, kurtlu vb.) rüya yorumu değişebilmektedir.

RÜYADA PİRİNÇ PİLAVI GÖRMEK

Rüyasında pirinç pilavı gören kişi muradına erer, mutluluk bulur, sağlığına kavuşur. Evlat sahibi olur, anne baba duası alır ve çevresindekiler tarafından çok sevilir.s Komşuları da kendisinden razıdır. Rüyasında pirinç pilavı gören kişi sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulur, esenlik bulup, güzel bir hayata kavuşur. Her günü kendisi için ayrı güzeldir, günleri birbirine benzemeyecek kadar da keyiflidir diye tabir edilir.

RÜYADA ÇUVALLA PİRİNÇ GÖRMEK

Bolluk ve bereket dolu günler, hiçbir maddi sıkıntıya uğramadan geçecek güzel bir hayat demektir. Pirinç çuvalı çok sayıda çocuk sahibi olmak anlamına geldiği gibi, kişinin yaşlılığında torunlarını göreceğinin, uzun ve sağlıklı bir ömre sahip olacağının da habercisidir.

RÜYADA ÇİĞ PİRİNÇ GÖRMEK

Rüyada tam pişmemiş pirinç görmek kişinin ani kararlar vermesi ve bir süre sonra da bu ani kararlardan vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Yani biraz sahibi önemli bir mesele de insanları şaşırtacak kadar kısa sürede karar vermiştir ve yine insanları şaşırtacak kadar kısa sürede de bu kararından vazgeçecektir.

RÜYADA ISLAK PİRİNÇ GÖRMEK

Rüyada ıslak pirinç görmek az bir maliyetle bir iş kurmaya ve işlerin yolunda gitmesine, sorunsuz sıkıntısız hayırlı hayata ve hayatın anlam kazanmasına, şansın açık olmasına delalet eder. Rüyada ıslak pirinç in kuruması zorlu bir dönem geçirmeye ve planlarını sürekli ertelemek zorunda kalmaya yorumlanır.

RÜYADA PİRİNÇ YIKADAĞINI GÖRMEK

Yapılan bir yanlıştan ötürü kendisini sorumlu tutmak ve büyük vicdan azabı duymak anlamına gelir. Aslında kişinin kendisini sorumlu tutup üzüldüğü meselede bizzat kendi ihmali yoktur. Kişinin duyarlı bir ruh yapısına sahip olmasından ötürü suçlu olmadığı halde kendisini sorumlu görmesidir.

RÜYADA PİRİNÇ TANESİ GÖRMEK

Rüyada pirinç tanesi görmek, zenginliğe ve bolluğa delalet olacak bir rüya şeklinde tabir edilir. Garanti ve güvence altına girmeyi ifade eder ve kazançlarınızın bol olacağını göstermektedir.

RÜYADA GÜVELENMİŞ PİRİNÇ GÖRMEK

Rüyada güvelenmiş pirinç görmek, elindeki imkanları değerlendiremeyeceğine ve mali anlamda ciddi sıkıntılar, problemler yaşamaya, huzurunun bozulmasına tekabül eder.

RÜYADA KURTLU PİRİNÇ GÖRMEK

Rüyada kurtlanmış pirinç görmek, iyiye yorumlanmaz. Elindekinin kıymetini bilmeyen, israf yapan, harama yönelen, fütursuzca harcamalarda bulunan kimsenin gelecek hayatında maddi olarak dara düşeceğini, eski varlıklı günlerini arayacağını, pişmanlıklar duyacağını fakat iş işten geçmiş olacağını söyleyebiliriz. Yaşanacak problemli günlerin alameti olarak görülür.

RÜYADA BEYAZ PİRİNÇ GÖRMEK

Rüyada beyaz pirinç görmek minnet duyduğunuz insanlara elden geleni yaparak borçlarını ödemeye, Allah yolundan ayrılmadığına delalet etmektedir. Yeni zaman tabircilerine göre ise hayata güzel bakmanız ve moral toplamanız gerektiğine, kişinin bu ölüyle alıp veremediği bir durumun olduğuna alamet olur. Çocuklu birisi için bu rüya evli kimseler için boşanmaya, hastalığa yakalanacağına ve kötü günler geçireceğine işaret eder.

RÜYADA PİRİNÇ GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ

Rüyada Pirinç Yakmak
Malın hayrını görmemeye, hile ile yalan ile elde etiğiniz malın azalmasına ve zor günlere, muhtaç konuma düşmeye delalet eder. Rüyada pirinç yıkamak ise tövbe etmeye ve tövbelerin kabul olmasına, yanlışlardan dönmeye ve sabrın sonunda selamete ermeye yorulur.

Rüyada Çok Pirinç Görmek
Pirinç bereketi ve bolluğu simgeler. Tüm tahıllar maddi anlamdaki zenginliğin habercisidir. Çok pirinç gören kimsenin rahat ve sıkıntısız bir hayat yaşayacağını, verdiği emeğin karşılığını alacağını söyleyebiliriz.

Rüyada Pirinç Satın Almak
Sevdiklerinden haberler alıp çok mutlu olacağına, arkanızdan çok konuşulduğuna ve bu kişilerle tartışma yaşanacağına işaret eder.

Rüyada Pirinç Dökmek
Kısa süreli bir yolculuğa çıkacağına, arkadaşlarıyla yollarını ayıracağına ve bu durumdan hoşnut olacağına tekabül eder. Çocuklu birisi için bu rüya ayrıldığı insanlardan aslında kurtulduğuna delalet etmektedir.

PARTNERYeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!Yeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!
Denizde can pazarı kameradaDenizde can pazarı kamerada
Tehlikeli yolculuğu görenler şaşırdıTehlikeli yolculuğu görenler şaşırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rüyada pirinç görmek rüya tabirleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Dünyanın en seksi milletleri açıklandı!

Dünyanın en seksi milletleri açıklandı!

Bu kez hepsi çöktü! Bakanlık'tan açıklama

Bu kez hepsi çöktü! Bakanlık'tan açıklama

Hortum felaketi kamerada!

Hortum felaketi kamerada!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avcılar’da denizde can pazarı kamerada

Denizde can pazarı kamerada

Bagaj kapısı açık araçta tehlikeli yolculuk kamerada

Tehlikeli yolculuğu görenler şaşırdı

Alkollü kaptan, tekneye böyle çarptı

Korku dolu anlar! Takip edip...

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü!

Bu kez hepsi çöktü! Bakanlık'tan açıklama

ABD polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı

Arkadaşını kurtarmak için gözünü bile kırpmadı

Rus denizaltı faciasında her şey sır kalacak!

Rus denizaltı faciasında her şey sır kalacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.