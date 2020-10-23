Sesi güzel ya da değil neredeyse her insan için şarkı söylemek eğlenceli bir eylemdir. Öyle ki pek çok insan şarkı söylemeyi bir çeşit terapi olarak dahi ele alır. Bu doğrultuda şarkı söylemek ile ilgili çağrışımların daha çok olumlu yönde olduğunu söylemek mümkündür. Rüya yorumcuları da şarkı söylemek imgesini çeşitli açılardan ele alır. Yazımızın tamamını inceleyerek "Rüyada şarkı söylemek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Rüyada Şarkı Söylemek Rüyada şarkı söylemek pek çok rüya yorumcusu tarafından olumlu bir imge olarak değerlendirilir. Genellikle bu rüya hakkında, alınacak güzel bir haber ya da çok sevinilecek güzel gelişmelerin yakın olduğu yorumu yapılır. Buna karşılık kimi yorumcular rüyada kötü bir ses ya da ezgiyle şarkı söylemenin üzücü bir habere işaret ettiğini belirtir. Bu yoruma göre rüyada hüzünlü bir şarkı söylemek de aynı anlama gelir. Rüyada yüksek sesle şarkı söylemek ise özellikle erkekler için son derece hayırlı bir şekilde tabir edilir. Pek çok rüya tabiri kaynağına göre yüksek sesle şarkı söylemek önemli bir iş başarmaya delalet eder. Öyle ki başardığınız bu iş sayesinde büyük bir şöhrete kavuşmanız bile mümkün olabilir. Ancak rüya sahibinin kadın olması halinde ise tam aksine olumsuz bir yorum yapılır. Bu yoruma göre rüyasında yüksek sesle şarkı söyleyen bir kadın ağır bir iftiraya maruz kalabilir. Ayrıca kimi yorumcular rüyasında yüksek sesle şarkı söyleyen kadının, bir yakınının vefat haberini alabileceğini de ifade eder.

Rüyada kısık sesle şarkı söylemek de benzer bir biçimde olumsuz yorumlara sahiptir. Kısık sesle şarkı söylediğini gören kişinin bir iftiraya karşı kendisini savunamayacağı belirtilir. Özellikle rüyayı görenin erkek olması halinde iftira ya da benzer sebeplerle bütün kariyerinin tepetaklak olması mümkündür. Rüya sahibi kadın ise kısık sesle şarkı söylemek genelde izzet ve sadakat olarak ele alınır. Rüyada Mikrofonla Şarkı Söylemek Rüyada mikrofonla şarkı söylemek yaptığınız bir iş sayesinde büyük bir üne kavuşacağınıza delalet eder. Öyle ki çevrenizde isminizi duymayan kimse kalmayabilir. Ancak üne kavuşmanızı sağlayan bu işin hayırlı ya da hayırsız olması rüyanızdaki diğer imgelere bağlıdır. Ayrıca kimi yorumculara göre rüyada mikrofonla şarkı söylemek, ikişer üçer çıkılacak kariyer basamaklarının müjdecisidir. Rüyada Düğünde Şarkı Söylemek Düğünde şarkı söylediğini görmek neredeyse tüm rüya tabircileri tarafından hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Bu tür bir rüya gören kimsenin daima haramdan uzak kalacağı ve ibadetine sadık olacağı varsayılır. Ayrıca rüya sahibinin maddi açıdan ömrünün sonuna kadar rahat olacağı ve sağlıklı bir yaşam süreceği rivayet edilir.

Rüyada Şarkı Mırıldanmak Kimi rüya tabircileri rüyada şarkı mırıldanmak ile kısık sesle şarkı söylemeyi benzer bir biçimde değerlendirir. Bu bakımdan rüyada şarkı mırıldanmak bilhassa erkekler için kötü gidecek bir kariyerin habercisidir. Ancak pek çok yorumcuya göre şarkı mırıldanmak kısık sesle şarkı söylemekten farklı bir imgedir. Bu şekilde ele alınırsa şarkı mırıldanmak son derece olumlu bir rüya olarak kabul edilebilir. Rüyasında şarkı mırıldanan kişinin öz güveninin son derece yüksek olacağı varsayılır. Dolayısıyla rüya sahibinin hem iş hem de sosyal hayatında öne çıkan bir kişi olacağı düşünülür. Rüyada Yabancı Şarkı Söylemek Rüyada yabancı dilde şarkı söylemek kişinin ucuz atlatacağı bir zarara işaret eder. Rüya sahibinin başladığı bir işten olası zararlarını fark ederek kısa sürede vazgeçmesi mümkündür. Rüyada Gitar Çalmak ve Şarkı Söylemek Rüyada gitar çalmak ve şarkı söylemek oldukça hayırlı yorumlanan bir imgedir. Rüya sahibinin son derece renkli ve eğlenceli bir hayata sahip olacağına delalet eder. Ancak bu rüya aynı zamanda kişinin manevi konularla pek ilgilenmeyen, dünyevi heyecanlara odaklanmış bir karaktere sahip olduğunu gösterir.

Rüyada Ölüyle Şarkı Söylemek Rüyada ölmüş biriyle şarkı söylemek pek çok rüya tabircisi tarafından miras olarak değerlendirilir. Dolayısıyla yakın bir akrabanızdan ciddi miktarda mirasın size kalması olasıdır. Ancak böyle bir ihtimal söz konusu değilse rüya, yakınlarınız sayesinde sıkıntılarınızı aşacağınız şeklinde ele alınabilir. Rüyada Topluluk Önünde Şarkı Söylemek Rüyada topluluk önünde şarkı söylemek genellikle hayra yorumlanan bir rüya değildir. Rüya sahibinin rezil rüsva olacağı bir durum içerisinde kalması söz konusu olabilir. Pek çok yorumcu bu tür bir rüyanın utanç duyulacak bir sırra işaret ettiğini belirtir. Rüyada Ölüye Şarkı Söylemek Rüyada ölüye şarkı söylemek aile büyüklerinin desteğine ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. Ölmüş biriyle şarkı söylemek destek alacağınız şeklinde tabir edilirken ölmüş birine şarkı söylemek yardım istemek olarak değerlendirilir. Rüyada Pavyonda Şarkı Söylemek Rüyada pavyonda şarkı söylemek, rüyanın aksine aileyle geçirilecek zamana işaret eder. Bu doğrultuda rüya sahibinin ailesine daha çok vakit ayıracağı bir dönemin yaklaştığı belirtilir. Rüyada Meyhanede Şarkı Söylemek Rüyada meyhanede şarkı söylediğini görmek kişinin sıkıntılarının sona ereceği anlamına gelir. Rüya sahibinin en kısa sürede ferahlık bulacağı varsayılır.