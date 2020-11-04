Rüyada şemsiye görmek, genellikle kişinin yaşadığı olumsuz olaylara karşı bir kalkan oluşturduğu anlamına gelir ama şemsiyenin durumu ve rengine bağlı olarak bu rüya farklı anlamlar taşıyabilir. “Rüyada şemsiye görmek ne demek, ne anlama gelir?” gibi sorularla ilgili merak edilen yorumları bir araya getirdik. Rüyada Şemsiye Görmek Rüyada görülen şemsiye, çeşitli sıkıntılardan korunmanın bir sembolü olarak görülür. Muhtemelen gerçekte bir şey kişiyi rahatsız ediyor ve o kişi bununla başa çıkmanın yollarını bulmaya çalışıyordur. Rüyalarında şemsiye gören bir kişi bu rüyayı, hayatında aniden çıkabilecek sorunlar ve beklenmedik engeller hakkında bir uyarı olarak düşünebilir. Rüyasında şemsiye gören insanların, kendilerine dert ettikleri, kimseyle paylaşamadıkları sıkıntıları olabilir. Şemsiye kötü hava koşullarından korunmayı sağlayan bir eşyadır, rüyada şemsiye görmek de bu yüzden bir koruma işareti olarak kabul edilir. Rüyasında kişiyi yağmurdan koruyan şemsiye, aslında kişinin memnun olmadığı birtakım durumların var olduğunun bir göstergesidir. Rüyanızda şemsiye açtığınızı gördüyseniz bu, toplumsal ilişkilere, sorunlara objektif bir gözle baktığınız anlamına gelir.

Rüyada Kırık Şemsiye Görmek Rüyada kırık bir şemsiye görmek genellikle rüyayı görenin, kontrolü dışında gelişen bir durumla karşı karşıya kaldığı anlamına gelir. Ya da rüyayı gören kişi, önemli sorumlulukları yerine getirme konusunda kendisini güvensiz hissediyor olabilir. Rüyada kırık şemsiye gördüyseniz çevrenizdeki insanlara güvenmiyor olabilirsiniz. Rüyada şemsiyenin kırılması, gelecekte kötü değişikliklerin olacağına işaret eder ve bu rüya, kişinin bu sorunlarla baş etmekte zorlanacağına yorulur. Rüyada kırık şemsiye görülmesi ileride bir tehlike olacağının uyarısıdır. Rüyada Şemsiye Satın Almak Rüyada bir şemsiye satın almak, yakın gelecekte duygusal anlamda bir yoğunluk beklendiğini gösterir. Bu rüyayı gören kişinin bir yakını duygusal sorunlar yaşıyor olabilir ve rüyayı gören kişiden yardım isteyebilir. Bazı durumlarda da rüyada şemsiye satın almak, beklenen bir şey için acı çekildiğine ve o işin olup olmayacağından endişe duyulduğuna işaret eder. Farklı bir yoruma göre rüyada şemsiye satın almak, rüya sahibine bilinmeyen bir durumun onu korkutacağını bildirir. Böyle bir durumdan çıkmanın en iyi yolu, rüya sahibinin sorun yaşandığında kendisine yardımcı olabilecek kişilerden yardım istemesi olacaktır.

Rüyada Pembe Şemsiye Görmek Rüyada pembe şemsiye görmek, bakış açısına göre bazen olumlu bazen de olumsuz olarak yorumlanır. Pembe şemsiye genellikle gören kişinin hayatında mutlu ve güzel olaylar olacağını müjdeler. Rüyada pembe şemsiye görmenin farklı tabirleri de vardır. Rüyasında pembe şemsiye görmek, rüya sahibinin yakın zamanda bazı kötü olaylarla ve durumlarla karşılaşabileceğine delalettir. Rüyada Yeşil Şemsiye Görmek Rüyada görülen şemsiyenin renkleri pek çok farklı şekilde yorumlanır. Rüyada yeşil şemsiye görmek, kişinin duygularıyla yüzleşmesi gerektiğine işaret eder. Rüyasında yeşil şemsiye gören kişiler aslında zeki insanlardır ama yeteneklerinin farkında değildir. Duygularının ve düşüncelerinin kabul görmediğine inanırlar. Bunun yanında yeşil şemsiye görmek, kişinin yakın zamanda eğlenceli bir sosyal etkinliğe katılacağına, hayatına yeni insanlar gireceğine işarettir. Rüyada yeşil şemsiye gören kişi uzun süredir görmediği bir sevdiğiyle buluşup keyifli bir sohbet yapabilir. Yine rüyada yeşil şemsiye görmenin olumlu yönlerinden biri de kişinin bireysel ya da işle ilgili bir projesinin başarıyla tamamlanacağı yönündedir.

Rüyada Plajda Şemsiye Görmek Rüyada plajda görülen şemsiye, statü ve güç sembolü olarak kabul edilir. Bir kişi rüyasında plajda şemsiye görüyorsa, hava güneşli ve açıksa bu rüya kariyerinde başarılı olacağına ve neşe dolu bir hayatı olacağına işaret eder. Rüyada plajda görülen şemsiye genellikle rüya sahibinin iş hayatında önemli bir gelişme olacağını gösterir. Rüyada görülen büyük plaj şemsiyesi, rüya sahibinin yakında sahip olacağı parasal zenginliği müjdeleyebilir. Güneşli bir havada plajda şemsiye gören rüya sahibi, yakın zamanda aile üyeleriyle ve iş arkadaşlarıyla keyifli zamanlar geçirebilir. Rüyada plaj şemsiyesi gören evli insanların, mutluluğu başka yerde arıyor olabileceklerine dair farklı yorumlar da bulunur. Rüyada Rengarenk Şemsiye Görmek Rüyada rengarenk şemsiye görmek oldukça hayırlıdır. Rüyalarda görülen şemsiye koruma anlamına gelir. Rüyalarında rengarenk şemsiyeler gören kimselerin, yaşadıkları önemli bir sorundan kısa sürede kurtulacakları düşünülür. Rüyada görülen renkli şemsiyeler açıksa bu, rüyanın çok olumlu bir rüya olduğuna delalettir. Rüyada parlak renklerden oluşan rengarenk bir şemsiye görmek başarının sembolü olarak kabul edilir.