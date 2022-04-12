Rüyada çok yağmur yağması ne anlama gelir? Rüyada sağana, çok hızlı yağmur yağması ne demek?

Rüyada çok yağmur yağması hayırlı mıdır yoksa kötü şeylerin habercisi midir? Bilindiği gibi yağmur bereketttir ama fazlası da sellere ve felaketlere yol açar. Peki bu bağlamda rüyada çok yağmur yağması, şiddetli, aşırı yapmur yağması ne anlama gelir? Şiddetli yağmuru nasıl yorumlamak gerekir?

RÜYADA ÇOK YAĞMUR YAĞMASI

Doğanın can suyu olan yağmurun rüyada çok fazla yapması genel olarak pek hayırlı bir yağmur değildir. Tabii söz konusu aşırı yağmur etrafa zarar vermiyorsa. O zaman rüyada çok yağmur yağması sorunlarınızın yağmur suyu ile akıp gideceği anlamına gelir. Ama rüyada çok yağmur yağması temel olarak hastalık ve felakete işaret eder.

Rüyada Her Yere Çok Yağmur Yağması

Rüyada her yere çok yağmur yağıp bir yerin bile boş kalmadığını görmeniz, o beldeye Allah tarafından verilecek ve herkese ulaşacak rahmete, berekete ve mağfirete işarettir. Bu rüya kişinin yaşadığı toplumda bulunan iyi insanlara ve onların yüzü suyu hürmetine herkese ulaşacak iyiliklere yorulabilmektedir.

Rüyada Sağanak Yağmur Yağması

Rüyada yağan sağanak yağmur o senenin bolluk, bereket ve ucuzlukla geçeceğinin göstergesidir. Bu rüya, gören kişi ve ailesi için büyük bir kısmete ve o sene için yaşayacakları mutluluk ve rahatlığa; rüya sahibinin her çalışmasında başarılı olmasına ve o yıl için her girişiminde kar elde etmesine yorulmaktadır.

Rüyada Yağmur ve Sel Görmek

Rüyada yağmur ve sel görmek, bu rüya kişinin başına gelecek olan üzücü olaylardan dolayı son derece rahatsızlık duyarak kazançlarını kaybedecek zorluklar içine gireceğine yorumlanır. Rüyada yağmur suyu ve sel görmek, elinizdeki mal varlığını kaybetmeye, sıfırı tüketmeye, yaşayacağınız üzücü olaylara tabir edilir.

Rüyada Çok Hızlı Yağmur Yağması

Kısmetin açılması ve tez zamanda çok güzel haberlerin gelmesine, büyük bir isteğinizin gerçekleşmesine yorumlanır. Dualar kabul olur ve çok büyük nimetlere sahip olabilir, rızkınızı artırabilirsiniz. Tez zamanda birkaç yerden birden elinize para geçebilir. Maddi yönden endişeler azalır ve çözüm bulunur.



