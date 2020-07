Rüyada Yağmur Görmek: Islanmak, Yağmur Altında Kalmak

İnsan her zaman gördüğü rüyalardan bir anlam çıkarma yoluna gider. Her rüyanın insan hayatında olacak bir olayı ifade edebileceğini düşünülür. Bu yüzden rüyanın ne anlama geldiğini araştırmak ve kendine hep güzel sonuçlar getirmesini herkes diler. Bir insan için rüyasında gördüğü durum çok önemli olabilir. Hatta bazen hayatın belli dönemindeki önemli kararları rüyada gördüğü durumu araştırdıktan sonra bu duruma göre alabilir. Bu yüzden gördüğü rüyaların insan için büyük önemi olabilir. O yüzden gördüğü rüyaları özellikle önemli kararlar için kullanacaksa iyi araştırmalı ve ona göre hareket etmelidir. Yağmur figürü de değişik şekillerde rüyada yer alır. Girme şekline göre iyi şeyler ya da kötü şeylere işaret edebilir. O yüzden yağmur figürüyle ilgili her durumu iyi şekilde araştırmalı rüyayı doğru şekilde yorumlayabilirsiniz.

Rüyasında yağmur yağdığını gören kişinin:

İş hayatının ve aile hayatının çok kısmetli günler göreceği belirtilir.

Rüyayı gören kişinin çok iyi kalpli bir insan olduğuna, evinde, ailesinde, adım attığı her yerde bolluk ve bereketin yanından ayrılmayacağına, iyi kalpli ve güzel ahlaklı insanların rüya sahibinin hayatına gireceğine işaret eder.

Rüyada görülen yağmur gelecek güzel günlerin habercisi olabilir.

Rüyada Sağanak Yağmur Görmek

Rüya anında yağmurun sağanak şekilde yağdığını görmek:

Rüya sahibinin ve ailesinin büyük bir kısmetle karşılaşacağını gösterir.

O yıl rüya sahibini bekleyen mutluluk ve rahatlık olduğu, çalışmasında başarının rüya sahibinden ayrılmayacağı ve her girişiminden kar elde ederek çıkacağını gösterir.

Rüyada Evin İçine Yağmur Yağması

Rüyada eve yağmur yağdığını görmek:

Rüya sahibinin evine çok büyük bir bereket geleceğini gösterir. Böylece rüya sahibi ve ailesi çok bereketli bir yaşama kavuşacaktır.

Yağmur yağan evin içindeki herkesin bu bereketten faydalanacağını gösterir.

Rüyada Gece Yağmur Yağdığını Görmek

Rüyada gece yağmur yağması:

Herhangi sebep sonucunda rüya sahibinin bir akrabası ile son defa konuşarak arasındaki bağları koparacağına,

Borçlarının kısa sürede sona ereceğine,

Geleceği için kar getirecek bir yatırım yapacağına,

Boş yere kendisini üzdüğü zor bir dönemin yakın bir zaman sonra biteceğine,

Emeği sayesinde hakkıyla sahip olduğu her şeyin keyfini süreceğine delalettir.

Rüyada Her Yere Yağmur Yağdığını Görmek

Rüyada her yere yağmur yağdığını gören kişinin: