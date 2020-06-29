Rüyada Yağmur Görmek: Islanmak, Yağmur Altında Kalmak

İnsan her zaman gördüğü rüyalardan bir anlam çıkarma yoluna gider. Her rüyanın insan hayatında olacak bir olayı ifade edebileceğini düşünülür. Bu yüzden rüyanın ne anlama geldiğini araştırmak ve kendine hep güzel sonuçlar getirmesini herkes diler. Bir insan için rüyasında gördüğü durum çok önemli olabilir. Hatta bazen hayatın belli dönemindeki önemli kararları rüyada gördüğü durumu araştırdıktan sonra bu duruma göre alabilir. Bu yüzden gördüğü rüyaların insan için büyük önemi olabilir. O yüzden gördüğü rüyaları özellikle önemli kararlar için kullanacaksa iyi araştırmalı ve ona göre hareket etmelidir. Yağmur figürü de değişik şekillerde rüyada yer alır. Girme şekline göre iyi şeyler ya da kötü şeylere işaret edebilir. O yüzden yağmur figürüyle ilgili her durumu iyi şekilde araştırmalı rüyayı doğru şekilde yorumlayabilirsiniz.
Rüyasında yağmur yağdığını gören kişinin:
- İş hayatının ve aile hayatının çok kısmetli günler göreceği belirtilir.
- Rüyayı gören kişinin çok iyi kalpli bir insan olduğuna, evinde, ailesinde, adım attığı her yerde bolluk ve bereketin yanından ayrılmayacağına, iyi kalpli ve güzel ahlaklı insanların rüya sahibinin hayatına gireceğine işaret eder.
- Rüyada görülen yağmur gelecek güzel günlerin habercisi olabilir.
Rüyada Sağanak Yağmur Görmek
Rüya anında yağmurun sağanak şekilde yağdığını görmek:
- Rüya sahibinin ve ailesinin büyük bir kısmetle karşılaşacağını gösterir.
- O yıl rüya sahibini bekleyen mutluluk ve rahatlık olduğu, çalışmasında başarının rüya sahibinden ayrılmayacağı ve her girişiminden kar elde ederek çıkacağını gösterir.
Rüyada Evin İçine Yağmur Yağması
Rüyada eve yağmur yağdığını görmek:
- Rüya sahibinin evine çok büyük bir bereket geleceğini gösterir. Böylece rüya sahibi ve ailesi çok bereketli bir yaşama kavuşacaktır.
- Yağmur yağan evin içindeki herkesin bu bereketten faydalanacağını gösterir.
Rüyada Gece Yağmur Yağdığını Görmek
Rüyada gece yağmur yağması:
- Herhangi sebep sonucunda rüya sahibinin bir akrabası ile son defa konuşarak arasındaki bağları koparacağına,
- Borçlarının kısa sürede sona ereceğine,
- Geleceği için kar getirecek bir yatırım yapacağına,
- Boş yere kendisini üzdüğü zor bir dönemin yakın bir zaman sonra biteceğine,
- Emeği sayesinde hakkıyla sahip olduğu her şeyin keyfini süreceğine delalettir.
Rüyada Her Yere Yağmur Yağdığını Görmek
Rüyada her yere yağmur yağdığını gören kişinin:
- Gördüğü yere Allah tarafından bolluk verilir ve o bölgede bulunan herkes Allah’ın bu rahmetinden ve bereketinden yararlanır.
Rüyada Yağmurun Sadece Bir Yere Yağması
Rüyada sadece bir bölgeye yağmur yağıyorsa:
- Yağmurun yağdığı bölgeye bir kişinin gelerek herkese zulüm etmeye başlayacağını gösterir.
- Gelecek kişi her zaman kötülük düşünen biridir. Bu kişi kendi çıkarı için hiç kimseyi tanımayacaktır.
- Ancak bu durumu rüya sahibinin yağmur yağan bölgeyi gerçek hayatta tanıması değiştirebilir. Bu durumda yağmurun yağdığı yöreyi bolluk ve bereket bekler.
- Ayrıca rüya sahibi, tanıdığı bölgede büyük işler yapacaktır. Bölge halkı içinde çok sevilen biri olacak ve bölgeye birçok hizmette bulunacaktır.
Rüyada Yağmurun Sadece Kendi Evine Yağdığını Görmek
Bu rüya:
- Rüya sahibine ve ailesine güzel bir yaşam getirecektir.
Bazı yorumculara göre bu rüya:
- Rüya sahibiyle aynı evin içerisinde yaşayanların hayırlı ve iyi insanlar olarak bilindiğine, hem bu dünyada hem de ahiretteki yaşamda birçok nimetin onları beklediğine yorulur.
Yağmurun sadece kendi evine yağdığını gören kişinin hiçbir konu hakkında endişe duymasına gerek yoktur, rüya sahibi ve ailesi için gelecek güzel günler yakındadır.
Rüyada Yağmur Çiselemesi
Rüyada yağmurun çisilemesi durumunda:
- Rüya sahibi hastalıklarından kurtulur.
- Rüyayı gören kişinin sıkıntıları kısa sürede sona erer.
- Çeşitli problemlerle yüzleşen kişiler rüyalarında yağmurun çiselediğini çok sık görürler. Bu kişiler rüyadan kısa süre sonra rahata ererler.
- Yağmur, rüyayı gören kişinin kendi mahallesi ya da evi üzerinde çiseleyebilir. Bu durumda tüm ev halkı ya da mahalle sakinleri hayırlı haberler alacaktır.
Rüyada Yağmurun Yavaş Yağması
Rüyada yağmur yavaş yağıyorsa:
- Uzun süredir uğraş verilen sonuçların artık geldiğine yorulur. Rüya sahibi emeklerinin karşılığını almaya başlayacaktır. Yani yağmurun yavaş yağması kurtuluşun anahtarıdır.
- Ayrıca rüya sahibinin çok ahlaklı bir kimse olduğu söylenir. Çevresindeki insanlar tarafından sevilen bir kişidir.
- Maddi sıkıntılar, hastalıklar sona erecektir. Bunun yanında gönül meselelerine bağlı sıkıntılar ortadan kalacaktır.
- Rüya sahibi başındaki sıkıntının kaynağından kısa sürede kurtulacaktır.
Rüyada Güneşle Beraber Yağmur Yağdığını Görmek
Rüyada yağmur yağarken havada güneş de varsa:
- Rüya sahibi sevinç için gözyaşı dökecek,
- Beklemediği haberler alarak mutlu olacak,
- Uzun süredir beklediği haberler hayırlı sonuçlanacaktır.
Rüyada Yağmurda Islanmak
Rüyada yağmur altında kalmak ve ıslanmak üzerine bir rüya görmek:
- Allah’ın rüya sahibine güzel duygular verdiğine, onu iyi huylu biri haline getirdiğine yorulur. Bu kişinin rüyasından Allah'a iman eden biri olduğu sonucu çıkarılır.
- Dini bütün olan, inancı doğrultusunda hareket etmeye başlayan, Allah’ın yarattığı her canı Allah için seven, herkese elinden geldiğince yardım etmekten geri kalmayan hayırlı bir kişi olduğunu anlatır.
- Rüyasında yağmurda ıslandığını gören kişinin, kötü huylarıyla birlikte alışkanlıklarını terk ettiğini ve iyi bir yola girmeye başladığını işaret eder.
Rüyada Biriyle Yağmurda Islanmak
Rüyada biriyle ıslanmak rüya sahibinin:
- Mutlu durumlar yaşayacağı,
- Hayatında olan özel biriyle ilişkilerinin daha derinleşeceği,
- Bir yakınıyla arasındaki tatsız olayların kısa süre içinde çözüme kavuşacağı,
- Büyük kazançla elde edeceği söylenir.
Bunun yanında rüyada biriyle ıslanmak birlikte ıslanan kişilerin arasındaki bütün sorunların selametli bir şekilde çözüleceğini ya da rüya sahibinin bir kişiden çok önemli bir iyilik görebileceğini gösterir.
Rüyada Sevgiliyle Yağmurda Islanmak
Rüya sahibinin rüyasında sevgilisiyle birlikte yağmurun altında ıslanması:
- Acı ya da borcundan dolayı sıkıntı çeken bir kimseye yardım edeceğini ve birtakım sevaplar işleyeceğini,
- Maddi gücünü ve kendine olan özgüvenini, güzel bir gelecek inancını, huzurunu ve mutluluğunu azaltacak olaylar olabileceğini gösterir.
Rüyada Yağmurun Üstüne Yağdığını Görmek
Rüyada yağmur, rüya sahibinin üstüne yağarsa onun için güzel günler gelecek demektir.
Üzerine yağacak yağmur rüya sahibi için:
- Güzel günlerin hiç de uzak olmadığına,
- Evine, hanesine büyük bir bereket geleceğine,
- Kısa zamanda tüm mutlulukların üzerine akın edeceğine delalet eder.
Rüyada Sırılsıklam Olmak
Rüyada yağmurun altında sırılsıklam ıslanma anı görülüyorsa:
- Rüya sahibinin yaşamında bazı değişiklikler olacağını ancak kişinin mevcut durumunu korumak istediğini gösterir.
- Bunun yanında aşık olan biriyse sevgilisine en kısa sürede kavuşacağını gösterir. Rüya sahibi sevgilisine kavuşmanın ve mutlu bir yaşam sürmenin kendine yeteceğini düşünüyor bununla birlikte ayağına gelen diğer tüm imkanları reddediyor demektir.
Rüyada Hortumla Islanmak
Rüyada hortumla ıslanmak:
- Rüya sahibi için güzel haberler var demektir.
- Hortumla ıslandığını gören kişinin kazancı çok yüksek oranda artacaktır ve evi bolluk bereketle dolacak, elde edeceği yüksek kazanç ile mal varlığı bereketli bir şekilde çoğalacaktır.
Rüyada Denizde Islanmak
Bu rüya:
- Uzun süre cesaretin rüya sahibiyle olmayacağına ancak işlerin çok hızlı bir şekilde büyüyeceğine, sorunların kolayca çözüme kavuşacağına, yaşanan tüm tartışmaların iyi bir şekilde sonuçlanacağına delalet eder.
Rüyada Fıskiye ile Islanmak
Rüyada fıskiye aracığı ile ıslanmak:
- Rüya sahibinin kendine yetecek kadar para kazanacağını ve mutlu olacağını gösterir.
- Rüya sahibinin hiç kimseye muhtaç olmayacağına ve hayırlı olayların olacağına, hep yüzünün güleceğine yorulur.
- Rüyada fıskiye ile ıslanarak üşütme durumunda bu rüya kişinin sağlıklı bir şekilde verdiği kararlarının arkasında durmadığını ve acı çektiğini, üzüntünün rüya sahibini çok yorduğunu gösterir.
Rüyada Islanmaktan Kaçmak
Rüya sahibi yağmurdan kaçıyorsa bu rüyası:
- İşini tutkuyla yaptığı için el üstünde tutulacağını,
- Süregelen bazı sorunlarının ailesinde birtakım tartışmaları beraberinde getireceğin,
- İş hayatında kurmuş olduğu bir ortaklığı sebebiyle büyük bir zarar edeceğini,
- Bunun yanında kalbinin kırılacağını ve hayal kırıklığını yaşayacağını, o an büyük bir sıkıntı çekebileceğini anlatır.
Rüyada Yağmur Suyunun Taşması
Rüyada yağmur suyu taşıyorsa:
- Rüya sahibi için iyi haberler var demektir.
- Çok kısa sürede bol miktarda paranın rüya sahibinin cebine gireceğine ve zengin bir yaşamın onu beklediğine işarettir. En kısa zamanda kişinin maddi sıkıntıları sona erecektir.
- Çeşitli olumsuzlukları yaşamak rüya sahibini bıktırmış olabilir ve her şeyden onu sıkabilir. Ancak bu rüyadan sonra bereketli günler rüyayı gören kişi için çok yakın.
Rüyada Yağmur Yağarken Dua Etmek
Rüyada yağmur yağarken dua ediliyorsa bu rüya:
- Kişinin karşısına çıkan kötülüklerin ona hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini ve aile hayatında çok büyük ve güzel gelişmeler yaşayacağını,
- Eski küskünlüklerini bitirerek ileriye daha umutlu bakacağını,
- Arzu ettiği bir işe girmek için çaba göstereceğini,
- Çıktığı uzun bir yolculuğun ardından bazı planlarının gerçekleşeceğini ya da
- Çok uzak bir akrabadan miras kalacağını işaret eder.
Rüyada Yağmur Suyu ile Abdest Almak
Rüyasında yağmur suyuyla abdest aldığını gören kimsenin rüyası:
- Dünya ve ahiret hayatıyla ilgili mesajlar içerir. Abdest aldığını gören kişinin her duruma karşı adil hareket eden biri olduğu söylenir.
Rüyada Kan Yağmuru Görmek
Rüyada kan şeklinde yağmurun yağdığı bir sahne:
- Rüya sahibinin işlerinin çok kısa bir sürede düzeleceğini gösterir. Rüya sahibinin işleri tecrübeli bir kişinin verdiği fikir sayesinde düzelecektir.
- Bazı yorumculara göre ise rüya sahibinin gözü her daim yüksekte olan biri olduğu söylenir. Bu sebepten ötürü rüya sahibinin işlerinin, elindekiyle yetinmeyi bilmediği için bozulması olasıdır.
- Öte yandan bu rüya, rüya sahibinin kalıcı saadeti yakalayacağını da gösterir. Rüya sahibi çok çalışarak nasibini artıracak ve dünya nimetlerinden daha çok yararlanacaktır.
Rüyada Yağmur Suyu İçmek
Rüyasında yağmur suyu içen rüya sahibi:
- Hayırlı işler yapacaktır.
- Rüyasında yağmur suyunu içen kişinin tüm hastalıkları şifa bulacaktır.
- Rüya sahibinin içtiği su bulanık ve çamurlu olabilir. Bu durumda bazı rüyacılar, rüyayı gören kişinin bir süre boyunca kötü günler geçireceğini söylerler.
- Rüyada görülen yağmur suyu duru ise rüya sahibinin kısmeti açılır. Başına gelen bir hastalık şifa bulacak demektir.
Rüyada Siyah Yağmur Görmek
Rüya sahibinin rüyasına giren yağmurun siyah olması:
- Bu rüyanın hayırlı bir rüya olmadığını gösterir.
- Rüyasında siyah yağmur gören kişi kötü haberler alabilir.
- Yağmurun siyah oluşu rüya sahibinin iç dünyası ile alakalı olabilir. Kişinin iç dünyasındaki karmaşa siyah yağmurla ilişkilendirilir.
Rüyada Yağmurun Sesini Duymak
Rüyada yağmurun sesi duyuluyorsa:
- Rüya sahibi halk arasında sevilen ve herkesin saygı duyduğu biridir.
- Yağmurun sesinin duyulduğu rüyalar genel olarak rüya sahibinin karşılaştığı zorlu durumların hayırlı sonuçlarla neticeleneceğini anlatır.
- Rüyayı gören kişinin sosyal statüsü ve iş yerindeki makamı artacaktır. Rüya sahini çevresinde daha yüksek bir profil olarak görülmeye başlayacaktır.
- Rüyasında yağmurun sesini duyan kişi bir grup insana liderlik yapmaya başlayabilir.
Rüyada Gökyüzünden Bir Şeyler Yağması
Rüyada gökten birtakım cisimlerin yağmasına sık rastlanır.
Bu rüya, yorumcular tarafından şu şekilde yorumlanır:
- Gökten yağan cisimlerin görüldüğü rüyalar endişeye yol açabilir.
- Rüya sırasında düşen cismin ne olduğu önemli bir ayrıntıdır. Gökten düşen cisim ateş benzeri bir cisim ise ilahi cezalar olacağına yorulur.
- Ateş benzeri cisimlerin bazen daha genel anlamı olabilir. Rüyayı gören kişinin yaşadığı ülkenin bir felaket yaşayabileceğini anlatabilir.
- Rüyayı gören kişinin yaşadığı yere yakın bir devlet binası olabilir. Bu bina zarar görebilir. Yani doğrudan ya da dolaylı olarak rüya sahibinin yaşadığı devlet zarar görebilir.
Rüyada düşen yıldırım:
- Rüya sahibinin üzüntü ve keder yaşayacağına,
- Moralini bozacak olaylarla karşılaşacağına,
- Sevdiklerini üzmemek için çok çabalaması gerektiğine yorulur.
- Rüya sahibinin çabası yorgun düşmesine sebep olacaktır. Rüya sahibi bu yorgunluğu bir süre hissedebilir.
- Yıldırım direkt olarak rüya sahibinin üzerine düşebilir. Bu durumda rüya sahibi kötü günler yaşayabilir.
Bazı rüya yorum
cuları bu rüyayı gören kişinin ani bir haber alabileceğini söyler. Bu haber rüya sahibinin mal kaybı yaşayabileceğine delalet edebilir.
Rüyada Şimşek Çakması
Rüya sırasında şimşek çakması:
- Rüya sahibinin müjde alacağını,
- Rüyadan sonra bol bol güleceğini,
- Şansının bir anda artacağını müjdeler.
- Rüya sahibi arka arkaya çok güzel gelişmeler yaşayacaktır. Esenliğe kavuşacak ve huzur içinde günlerini geçirecektir.
- Ayrıca rüyada çakan şimşek aniden hayırlı olayların olacağını anlatabilir. Ani gelen olaylarla rüya sahini keyiflenebilir.
- Rüya sahibi sevdiği birine kavuşabilir.
Rüyada Rüzgarla Birlikte Yağmur Görmek
Rüyada yağmur rüzgarla birlikte yağıyorsa:
- Rüya sahibinin geçimin helal yollarla sağladığına,
- Çevresindeki insanlara sürekli iyilik yaptığına,
- Hayırlı günlerin rüya sahibini beklediğine,
- Rüya sahibinin hayatı boyunca sıkıntı çekmeyeceğine,
- Sürekli ferah bir hayat yaşayacağına,
- Özellikle maddi sıkıntılarının biteceğine delalet eder.
Rüyada Yağmur Altında Şarkı Söylemek
Rüya sahibi yağmur altında şarkı söylüyorsa:
- Çok kısa bir sürede şan ve şöhret sahibi olacaktır.
- Hayırlı kapılar rüya sahibine açılacak, çevresindeki herkesin tanıdığı ünlü biri haline gelecektir.
- Rüyada yağmur altında şarkı söyleyen kişi doğru yoldadır. Hareketleriyle çevresindeki insanlar onu takdir eder, ilgi sürekli rüya sahibinin üstündedir.
Rüyada Yağmurdan Dolayı Sel Olması
Rüyada yağan yağmur sel getirdiyse:
- Rüya sahibi kötü günler yaşayacak,
- Rüya sahibini ailesin sıkıntıya düşecek,
- İçinde bulunduğu toplum kötü bir olayı tecrübe edecektir.
- Rüyada sel hiçbir zarar vermeyebilir. Rüyada sel hiçbir zarar vermiyorsa kötülüğün aksine bolluğun habercisi olur. Rüyayı gören kişi ve çevresi büyük bir bolluk yaşayacaktır.
Rüyada yağmur yerine taş yağması:
- Büyük günahları simgeler.
- İsyan etme seviyesine gelecek büyük günahlar işleneceğine delalet eder.
- Rüyasında taş yağdığını gören kişi dua etmeyi unutmamalıdır.
Rüyada Yağmurun Bulanık Yağması
Rüyada yağan bulanık yağmur:
- Rüya sahibine gelecek kötülüklere,
- Sıkıntılı günlerin yaşanacağına,
- Olumsuz haberlerin alınacağına delalet eder.
- Bulanık yağmurlar daha kitlesel bir sonucu işaret ediyor da olabilir. Rüya sahibinin yaşadığı toplumda fitneler çıkabilir. Toplumda dedikodu yayılabilir. İnsanlar kötü niyetli kişiler yüzünden birbirine düşebilir ve günah işleyebilir.
Rüyada Yağmur Altında Koşmak
Rüya sahibi yağmurda koşuyorsa:
- Bolluk ve bereketin geleceğine,
- İsteklerinin kısa sürede gerçekleşeceğine,
- Nimetlerin rüya sahibini bulacağına,
- Maddi ve manevi ferahlık yaşayacağına,
- Rüya sahibinin hiç beklemediği kişilerden iyilik göreceğine işarettir.
- Rüyada yağmur altında koşan kişinin kalpten ettiği dualar kabul olur.
- Rüya sahibi koşarken ıslanmaktan kurtulabilir. Bu durumda eline geçecek fırsatları doğru kullanamaz. Yapacağı bazı hatalar onu zor duruma düşürür.
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