Zihnin, uyku esnasında daha önce karşılaştığı kavram ya da olguları yeni baştan ele alan rüyalar, imge olarak kullandığı nesneler açısından son derece geniş bir havuza sahiptir. Bu doğrultuda rüyalar, zaman zaman dini ya da metafizik varlık ve nesnelerin de karşımıza çıkmasına sebep olabilir. Rüyada şeytan görmek, bu anlamda insan zihninin uyku esnasında bile son derece yaratıcı bir niteliğe sahip olduğunun kanıtıdır. Sıklıkla görülen rüyalardan biri olan şeytan görmek, rüya tabiri kaynaklarında da geniş bir biçimde ele alınmıştır. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada şeytan görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı giderebilirsiniz. Rüyada Şeytan Görmek Rüyada şeytan görmek, rüya sahibi açısından son derece korkutucu olabilecek bir imgedir. Bu doğrultuda, böyle bir rüya gören insanların rüyasının tabirini merak etmesi büyük ölçüde doğal karşılanmalıdır. Nitekim rüya tabiri kaynakları da bu tür rüyaları ciddi oranda önemli kabul etmiş ve geniş hacimli bir biçimde ele almıştır. Bu anlamda rüyada şeytan görmenin oldukça anlamlı bir rüya sahip olduğunu ifade etmek mümkündür.

Rüyada şeytan görmek, rüya yorumcularının neredeyse tamamı tarafından olumsuz bir biçimde ele alınan imgelerden biridir. Semavi dinlerin inancına göre şeytan, Allah'ın emrine itaat etmeyerek cennetten kovulan habis bir varlıktır. Cennetten kovulmasına sebep olan Hz. Adem dolayısıyla da tüm insanları yoldan çıkarmaya çalışarak insanların da kendisi gibi cennetten uzak olmasını sağlamak için çabalar. Nitekim rüya tabiri kaynaklarında da şeytan imgesi ile ilgili en sık rastlanan yorum, düşman şeklindedir. Rüyasında şeytan gören bir kimsenin hayatında hilekar ve kıskanç bir düşman olduğu varsayılır. Bu doğrultuda rüya sahibinin etrafındaki insanlara karşı temkinli davranması ve kötü niyetli insanlara karşı dikkatli olması gerek kendisi gerekse de ailesi için faydalı olabilir. Ayrıca yorumcular, şeytan imgesinin sizi yoldan çıkaracak bir arkadaş ya da size yakın bir kimse olarak ele alınabileceğini de ifade eder. Bu anlamda şeytan imgesi, özellikle ahlaken bazı olumsuz yönleri olan yakınlarınızdan uzaklaşmanız gerektiğine dair bir uyarıdır. Nitekim böyle yapmadığınız takdirde sizin de aynı yanlışlara sapmanız ve günahları işlemeniz söz konusu olabilir.

Rüyada Şeytan ve Peygamber Görmek Rüyada peygamber görmek, tek başına ele alındığında son derece kutlu bir imgedir. Ayrıca bazı yorumcular, peygamber görmenin zafer ya da önemli bir yardım gibi anlamlara geldiğini de ifade eder. Bu doğrultuda rüyada şeytan ve peygamber görmek, büyük bir düşmana karşı vermek zorunda kalacağınız mücadeleyi sembolize eder. Ancak pek çok rüya alimi, bu mücadeleden galip ayrılacak kişinin rüya sahibi olacağı kanaatindedir. Rüyada Şeytan ve Para Görmek Rüyada şeytan ve para görmek, pek çok rüya tabiri kaynağında olumsuz bir biçimde ele alınmıştır. Rüyada para görmek, daha çok kazancın bollaşması gibi anlamlara yorulurken şeytan ve para görmek, rüya sahibinin kazancına haram karışacağı yönünde ele alınabilir. Nitekim, kazancınız bollaşacağı için bu haram parayı görmezden gelmek ile sınanacağınız bir olay yaşamanız kuvvetle muhtemeldir. Rüyada Evin Önünde Şeytan Görmek Rüyada evin önünde şeytan görmek, hane içerisindeki muhabbet ve huzurun azalacağı şeklinde tabir edilir. Bu durumun kaynağı, ailenize dışarıdan müdahil olan bir kimse olabilir. Bu doğrultuda, aslında size ve ailenize karşı düşmanlık besleyen yakınlarınıza karşı dikkatli davranmalı ve bu kimselerin sözlerine aldırmamalısınız.

Rüyada Şeytanı Öfkeli Görmek Rüyada şeytanı öfkeli görmek, size olan hasedinden dolayı gittikçe daha büyük hamleler yapmayı deneyecek bir düşman olarak yorumlanır. Bu tür bir rüya gördüyseniz, elde ettiğiniz başarıları kıskanan ve ilk fırsatta aleyhinize bir iş çevirmeyi planlayan bir kimse ile yakın olmanız muhtemeldir. Bu nedenle, özellikle çalışma hayatınızda etrafınızdaki insanlara karşı temkinli yaklaşmanız faydalı olabilir. Rüyada Pencerede Şeytan Görmek Rüyada pencerede şeytan görmek, tabir bakımından evin önünde şeytan görmek ile paralellikler arz eden bir imgedir. Bu doğrultuda, hane içerisindeki huzurunuzu azaltacak gelişmelerle karşılaşmanız beklenir. Ailenizin yakınlarında bulunan ve dost yüzlü görünen insanların yaptıkları sebebi ile bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Rüyada Şeytan Suratı Görmek Rüyada şeytan suratı görmek, şeytan imgesi ile ilgili diğer tabirlerde olduğu gibi genellikle rüya sahibine kötülük etmeye niyetli bir kimseyi sembolize eder. Ayrıca dini kaynaklara göre şeytan suratı görmek, uyarı mahiyetinde ele alınması gereken bir rüyadır. Bu bakımdan rüya sahibinin dini açıdan olumsuz ya da helal dairesi dışında kabul edilen bazı yollara sapma ihtimalinin üzerinde durulur. Bu nedenle rüya, aynı zamanda bir uyarı olarak görülür.