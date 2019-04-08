Rüyada su içmek ne demek? Rüyada su içmekle ilgili rüya tabirleri

Rüyalarla ilgili pek çok yorum yapılır. Örneğin kimileri rüyaların gerçek hayatta bizi bekleyenlere dair açılan birer kapı olduğunu düşüyor. Bu yüzden rüyalarda görülen pek çok şeyin ne anlama geldiği araştırılıyor ve rüyalarda görülen şeylerle ilgili yorumlar yapılıyor. Rüyada su içmek de anlamı sık sık araştırılan rüyalar arasında yer alıyor. Peki rüyada su içmek ne anlama gelir? Bu soruya detaylı bir cevap verebilmek için rüyada su içmek ve bu rüyanın soğuk su, tuzlu su, buzlu su, acı su, kirli su, tatlı su vb. içmek gibi detaylarıyla ilgili rüyaların tabirlerini listeledik. RÜYADA SU İÇMEK Her ne kadar su içmek gayet sıradan, normal ve basit bir eylem olsa da rüyada su içmek bünyesinde pek çok anlam ve kavram barındırır. Rüyada su içmek bereket, bolluk, huzur ve sağlıkla ilişkilendirilebildiği gibi dedikodu ve sıkıntı olarak da yorumlanabilir. Yine de genel olarak olumlu bir yorum yapılır ve rüyasında su içen kişiyi sağlıklı, bereketli ve huzurlu bir hayatın beklediği yorumu yapılır. RÜYADA SOĞUK SU İÇMEK Rüyada soğuk su içmek, kişinin arzu ettiği gibi güzel bir hayata kavuşacağına delalettir. Su içmek ferahlamaya ve sıkıntılardan kurtulmaya da yorumlanırken, aynı zamanda sonu hayırlara vesile olan girişimlere ve olaylara da tabir edilir. Temiz ve soğuk bir su içen kişinin ömrü de uzun ve sorunsuz olur. Hastalıklardan uzak, huzur dolu bir hayatı simgeler. Bir şişeden soğuk su içen kişi evli ise eşi hamile kalır. Bekar kişiler şişeden soğuk su içerlerse rızıkları ve kısmetleri artar. Metal bir kaptan soğuk su içen hastalanır veya büyük bir kedere maruz kalır. Su içen ancak susuzluğu geçmeyen kişi ise İslami olarak tamahkar bir kimsedir.

RÜYADA TUZLU SU İÇMEK Rüyada Tuzlu Su İçmek

Sahip olunan maddi kaynaklara gelecek olan bir zarar yüzünden iş konusunda sorun yaşanacağı, üretim yapılan iş yerine yakın bir zaman içinde haciz geleceği, kişinin kol kola yola çıkılan bir kişi tarafından yarı yolda bırakılacağı, sağlıkla ilgili olarak kötü bir haber alınacağı, çok sevilen bir kişi ile aranın bozulacağı ve sıkıcı bir durumla karşı karşıya kalınacağı anlamına gelir. Rüyada tuzlu su ile gargara yapmak, sorunlu bir işin üzerine gidileceğine, problem yaratan kişi ya da elemanın ne olduğunun bulunması için bazı araştırmalar yapılacağına, bunun sonucunda bazı sorunların düzeltileceğine ancak dikkat edilmezse yeni ve daha büyük sorunlarla uğraşmak zorunda kalınacağına delalet eder. RÜYADA BUZLU SU İÇMEK Rüyada buzlu su içmek, huzursuzluğa işaret eder. Verilen emeğe üzülmüş olmaya ve her gün daha da güçlük yaratacak bir kişi ile bağlantıya başlanmış olacağına, bu ilişkiden hiçbir şekilde beklenen verimin alınamayacağına, sonuçsuz, yarı yolda kalmış bir iş ile muhatap olunacağına ve zarar verecek bir işten dönmeye alamettir.

RÜYADA ACI SU İÇMEK Rüyada acı su içmek varlığının çok olacağına ve başka insanlara da iş imkanı sunacağına, kişinin fala yahut büyüye göre yaşamına şekil verdiğine ve girdiği günahlardan da çekinmediğine delalettir. Çocuklu birisi için bu rüya alım satım işlerinde tek başına hareket edeceğine ve kandırılacağına, iyi bir insanla mutlu bir yuva kurmaya delalet eder. Rüyayı gören genç bir kadın ise düzenini kurmaya ve hayatına farklı bir yön vermeye, kendisini bir süre hiç iyi hissetmeyeceğine rivayet eder. RÜYADA ORUÇLUYKEN SU İÇMEK Rüyada oruçlu su içmek kısa zamanda iyi haber almaya, kendinden emin adımlar atacağına işarettir. Rüyayı gören eğitim personeli ise sakin ve huzurlu bir insana, şansın açık olmasına ve yüzün gülmesine imanın günden güne güçlenmesine tekabül eder. Diyanete göre bu rüya şerrini gizli tutan bir insandan zarar görmeye, gerçek hayatta yaşanan sıkıntı ve stresten uzaklaşmaya alamet eder. RÜYADA KİRLİ SU İÇMEK Rüyada kirli su görmek, genellikle hayra yorumlanmaz. Bu rüya kişinin kötü amellerde bulunduğunun, dini anlamda bazı yanlışları olduğunun veya ibadetlerinde gevşek davranıp, günahlara daldığının göstergesidir.

RÜYADA TATLI SU İÇMEK Sağlık sorunları ile geçen bir dönemin ardından rüya sahibinin, sağlığına daha fazla dikkat edeceğine, yediğine ve içtiğine özen göstereceğine, doktor kontrollerini geciktirmeyeceğine ve kendi sağlığı için gösterdiği önemi aile bireylerinin sağlığı için de göstereceğine işarettir. Rüyada tatlı su yapmak, uzun ve stresli geçecek olan bir projenin ardından bazı sağlık sorunlarının meydana çıkacağına, ertelenen bir tatile çıkılacağına, bu sayede yaşanan sorunlardan kısa süre içinde uzaklaşılacağına ve hem maddi hem manevi olarak rahata erileceğine delalet eder. RÜYADA SU İÇMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Bardaktan Su İçmek

Kolay lokma yemeye, iyi geçime, uzun yaşama, hayırlı ve makbul bir insan olmaya delalet eder. Rüyada su bardağında su içmek, bolluktan, sağlıktan ve rızıktan yana şanslı olmaya ve bunların hepsine bir arada sahip olma şansını yakalamaya yorulur. Rüyada çay bardağından su içmek, tutumlu olmak, kararında harcama yapmak ve kazancını idareli yönetmek mecburiyetinde olmak demektir. Rüyada damacanadan su içmek, ileride çok zengin bir hayat yaşamak anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin maddiyattan ve maldan yana hiçbir eksiği ve zorluğu olmayacaktır.

Rüyada Su İçmek Ama Doymamak

Rüyayı gören kişinin bir ortaklık yapmasına, bir projeye imza atmasına ya da tek başına yeni bir işe atılmasına fakat umduğunu bulamamasına, istediği başarıyı yakalayamamasına ve hesap ettiği kazanca ulaşamamasına yorulur. Rüyada çeşmeden su içmek ama doymamak, daha fazlası için ter dökmek ve evlatlarına daha rahat bir hayat bırakmak amacında olmak anlamına gelir. Rüyada dereden su içmek ama doymamak, yardım isteyen insanlara yardım etmek için daha çok çalışılacağına ve çalışmanın karşılığının alınacağına alamettir. Rüyada Pınardan Su İçmek

İşle ilgili olarak ortaya çıkan bir sorunun çözümü için kaynağa inmeye, bu sayede sorunun temelinin ne olduğunun anlaşılacağına, durumu düzeltmek için elden gelen her şeyin yapılacağına ve sonunda doğru adımların atılacağına alamettir. Rüyada pınardan soğuk su içmek, sıkıntıların yakın zaman içinde değil ama uzun vadede atlatılacağına, kazancın daha da artacağına, zorlukların aşılacağına, maddi ve manevi kaynakların kısa süreli olarak zarara uğrayacağına ama sonunda bir düzen tutturulacağına ve başarı kazanılacağına tabir edilir.