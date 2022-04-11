Rüyada tavuk görmek ne anlama gelir? Rüyada tavuk eti, yumurtası görmek ne demek?

Rüyada tavuk görmek, tavuğun özelliklerine, rengine ve sayısına göre farklı şekillerde yorumlanır.

Genel olarak ise rüyada tavuk görmek:

Hayırlı ve iyi olarak değerlendirilir.

Rüyada tavuk yumurtası zenginliğe ve mutluluğa işarettir.

Rüyada tavuk eti gören kişinin maddi ve manevi olarak bolluk ve bereketinin artacağı düşünülür.

Rüyada civciv görmek huzur, mutluluk, başarı ve kazanç anlamındadır.

Rüyada Tavuk Sürüsü Görmek

Rüyayı gören kişinin:

Kısa bir zamanda iş hayatında yükseleceğine, bu sayede gelirinin artacağına işaret eder.

Ayrıca bazı** tabirler**e göre rüyada tavuk sürüsü görmek, rüya sahibinin iyi bir haber alacağı ve bu haberle hayatının olumlu şekilde etkileneceği yönündedir. Rüya sahibinin mutluluğunun ve huzurunun çoğalacağını ifade eder.

Rüyada Kahverengi Tavuk Görmek

Rüyada görülen kahverengi tavuk:

Hayırlı bir olayın gerçekleşeceğine ama bu olayın biraz zamanı olduğuna işaret eder. Rüya sahibi sabırlı olmalı ve gelecek olan güzel günleri beklemelidir.

Ayrıca rüya sahibinin kötü niyetli ve yalan söyleyen kişilerden uzak duracağına ve her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başaracağına işaret eder.

Rüyada Kuluçkaya Yatan Tavuk Görmek

Rüyada kuluçkaya yatan tavuk gören kişi:

Eğer evli ise çocuk sahibi olacağına, bekar ise hayırlı bir kısmetle karşılaşacağına işaret eder. Hayallerindeki gibi bir evliliğe ve yuvaya kavuşur.

Rüya sahibinin sıkıntıları var ise sevdiği kişilerle beraber sorunlarını aşacağına ve feraha kavuşacağına, kazancının artacağına ve neşeli zamanlar geçireceğine işarettir.

Rüyada Tavuk Yumurtası Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin ve ailesinin mal ve mülkünün artarak çok zengin bir hayata sahip olacağına yorumlanır.

Tavuk yumurtası bolluk ve berekete işaret eder. Kişinin hayatı ummadığı şekilde güzelleşir ve zenginleşir. Rüya sahibi çocuk sahibi olmak istiyorsa hamile kalır ve sağlıklı çocukları olur.

Rüyada Kümeste Yumurta Görmek

Bu rüya:

Rüyayı gören kişinin iş hayatında verdiği emeklerin karşılık bulacağına, yükseleceğine ve kariyerinde başarılı olacağına işaret eder.

Rüya sahibi kendi işini kurmak isteyen birisi ise kendi işini kuracaktır. Severek çalışmaya, rahat bir şekilde para kazanmaya başlayacak ve sürekli olarak bolluk ve bereket içerisinde bir hayat sürecektir. Borcu varsa borcunu ödeyecektir.

Rüyada Tavuk Yumurtasının Kırıldığını Görmek

Rüyasında tavuk yumurtasının kırıldığını gören kişinin:

Huzurunu birisi kaçıracak ya da işinde bazı sorunlarla karşılaşıp moral bozukluğu yaşayacaktır. Ama rüya sahibi yakınlarından alacağı destek sayesinde içinde bulunduğu maddi ve manevi krizden kurtulacak ve hayatı tekrar düzene girecektir.

Rüyayı gören kadın ise eğitim ya da iş hayatında başarılı olacak, iyi ve bilgili kişilerle karşılaşacaktır.

Rüyada Tavuk Yakalamak

Bu rüya:

Rüya sahibinin azimli bir kişi olduğunu ve zorlukların kendisini yıldırmadığını bildirir. Yakınlarından ve çevresinden destek görmese de hayallerinin peşinden giderek başarıyı yakalayacaktır.

Rüya sahibinin gelirini artıracağına, yakın zamanda ev ya da araba alacağına işaret eder.

Güzel bir fırsat ile karşılaşan rüya sahibinin verdiği emeklerin karşılığını alacağını ve ailesi ile birlikte mutlu olacağını ifade eder.

Rüyada tavuk yakalayan kişinin hayatına biri girecek ve bu kişiyle hayatı güzelleşecektir.

Rüyada Canlı Tavuk Yakalamak

Rüyayı gören kişinin:

Çalışma hayatında ortaya koyacağı projeler ile kariyerinde adından çok iyi ve saygın bir şekilde söz ettireceğine ve tahmin etmediği kadar büyük bir başarı yakalayacağına işaret eder.

Rüya sahibinin iş hayatında yaşadığı sıkıntılar varsa kendisine zarar veren bu sıkıntılardan en yakın zamanda kurtulacak ve başarılı bir kişi ile ortaklık kuracaktır.

Rüyada Kara Tavuk Yakalamak

Rüyada kara tavuk:

İş hayatında başarı elde etmeye işarettir.

Rüyada kara tavuk yakaladığını gören kişi hayatı boyunca çok para kazanıp zengin olacak, bolluk ve bereket içerisinde maddi ve manevi güç elde edecektir.

Ayrıca rüyada kara tavuk görmek, hayırlı bir erkek çocuk olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişi çocuk sahibi olmak isteyen bir kadınsa yakın bir zamanda hamile kalacak ve sağlıklı bir erkek çocuk doğuracaktır.

Rüyada Birinin Tavuk Yakaladığını Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibi ailesinden ya da arkadaşlarından hayırlı ve sevinçli bir haber ya da kısmet alacaktır.

Rüya sahibi tavuğu yakalayan kişiyi tanımıyorsa iş hayatında ummadığı birinden yardım görecek, kariyerinde hızlı bir şekilde yükselecektir.

Bazı rüya yorum

cularına göre de rüya sahibi ayağına gelen fırsatı dikkatsizliği yüzünden kaçıracaktır.

Rüyada Tavuk Pişirmek

Rüyayı gören kişinin:

Kısa bir zamanda karşısına çıkacak olan hayırlı bir kısmet olduğuna işaret eder.

Rüya sahibi eğer bekarsa hayırlı bir kişi ile tanışır ve mutlu bir evlilik yapar, evli ise maddi olarak rahata kavuşur.

Yine bu rüyayı gören kişi sıkıntı ve zorluk içindeyse sıkıntıları biter ve feraha çıkar. Mutlu ve huzurlu günlerin yakında olduğuna işarettir.

Rüyada Tavuk Eti Yediğini Görmek

Rüyada tavuk eti yediğini gören kişinin:

Maddi yönden güçlenmesine işarettir. Rüyayı gören kişinin yatırımı varsa bunlardan kar elde edebilir ya da miras yoluyla yüklü bir para sahibi olarak zenginleşir.

Rüyayı gören kişinin, iş hayatında çok yükseleceğine, çok başarılı projelere imza atacağına, bu projeler sayesinde hem çok para kazanacağına hem de çok daha üst mevkilere geleceğine ve mal mülk sahibi olacağına işarettir.

Aynı zamanda rüya sahibinin, iş yerindeki bir kadının sağlamış olduğu proje sayesinde kazancını bu kişiden elde edeceğini ve çok çalışkan bir çalışan olduğunu gösterir.

Rüyada Tavuk Çorbası Görmek

Rüyayı gören kişinin:

Yaşadığı kötü olayların düzeleceğine ve kaçırılan bir fırsatın geri döneceğine işarettir. Rüya sahibi yeni girişimlerde bulunarak hayatını düzene sokar ve mutlu olur.

Kişi hasta ise iyileşeceğine ve şifa bulacağına işarettir. Rüyasında tavuk çorbası gören kişi kar edeceği işlere girer, hayat tarzında olumlu değişiklikler yapar.

Rüyada Civciv Görmek

Rüyayı gören kişinin:

İş hayatında emeklerinin karşılığını alacağı ve hakkıyla kazanacağı, gelirinin artacağı bir dönemin başladığına işaret eder.

Helal para kazanmanın huzurunu simgeler.

Rüya sahibinin kendisine uygun bir işte çalıştığını ya da işsiz ise bu rüyadan sonra böyle bir iş bulacağını ifade eder. Kariyerinde kısa sürede ve zahmet çekmeden yükselir ve iyi bir pozisyona gelir .

Rüyada Tavuk Sevmek

Rüyada tavuk seven kişinin:

Yalandan ve iftiradan etkilenmeyeceğine ve sıkıntılarının sona ereceğine işarettir.

Rüya sahibinin aldığı sevinçli haberin güzelliği sayesinde sabır ettiğine değdiğini düşünerek daha fazla mutlu olacağına işaret eder.

Kısa bir zaman içinde iş ve aile hayatında çok güzel ve olumlu gelişmelerin yaşanacağını, rüyayı gören kişinin evli değilse aile kurma konusunda bazı adımlar atacağını simgeler.

Rüyada Tavuk Doğurmak

Rüyayı gören kişinin:

Zekası ve yeteneği ile hayatındaki engelleri dahi faydaya dönüştürmeye başaracağına, hayatının çok daha iyi duruma geleceğine, kişinin hayallerini gerçekleştirme mutluluğuna erişeceğine işaret eder.

Rüya sahibinin emekleri karşılıksız kalmaz.

Rüyada Tavuklara Yem Vermek

Rüyada tavuklara yem vermek:

Yardıma muhtaç insanlara yardım etmeye ve rüyayı gören kişinin hayır işleri gerçekleştireceğine işarettir.

Ayrıca düzenli ve mutlu aile hayatını, bolluk ve bereketi simgeler. Rüya sahibinin, hayal ettiğinden de çok mutlu olacağını, sıkıntılarını ve sorunlarını çözeceğini, çok iyi ve faydalı çalışmalar gerçekleştireceğini gösterir.

Rüyada Tavuk Saldırması

Bu rüya:

Rüya sahibinin bazı tehlikeli durumlar karşısında ailesinden ve yakınlarından göreceği destek ile zarara uğramadan tehlikeyi atlatacağına ve yaşadığı sıkıntılı zamanları geride bırakacağına işaret eder.

Rüyayı gören kişinin yapmak istediklerini gerçekleştirileceğini, iş hayatında yeni girişimlerde bulunacağını ve iyi bir konuma geleceğini gösterir.

Bir başka anlamda ise rüya sahibinin sanatsal olarak değerli bazı çalışmalar gerçekleştireceği, yeni ve farklı yollar deneyeceği, fırsat kapılarının kendiliğinden açılacağı, kazançları ile ünlü olacağı ve çok fazla para elde edeceği söylenir.

Rüyada Tavuk Gagalaması

Rüyayı gören kişinin:

Gelirini ortaya koyarak giriştiği işlerden bolluk ve bereket göreceğine ve üne kavuşacağına işarettir.

Ayrıca rüya sahibinin istemediği ya da hoşlanmadığı bir kadının veya erkeğin yardımına ihtiyaç duyacağına işaret eder.

Bazı yorumculara göre rüyayı gören erkek ise ona ilgi gösteren birine aşık olmaya, kendini mutlu hissetmeye, başarılı ve mutlu bir hayata işarettir. Rüya sahibi kadın ise eşiyle arasına başka bir kadın girebilir, kişi eşine dikkat etmelidir.

Rüyada Tavuk Kesmek

Rüyada tavuk kesmek:

Yakın zamanda miras yoluyla elde edilecek mal ya da para olarak yorumlanır.

Bu rüya aynı zamanda evli kişiler için mutlu ve iyi bir evliliğe ve huzurlu bir birlikteliğe; bekar olan kişiler içinse mutlu olunacak bir ilişkiye ve kısa zamanda evlenmeye işarettir.

Rüyada Tavuk Kanı Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin art niyetli insanlar tarafından uğradığı zararların düzeleceğine ve parasal sıkıntılardan kurtulacağına işaret eder. Ayrıca miras yoluyla zenginliğinin artacağına ve tüm hayatını bolluk ve bereket içinde yaşayacağına delalet eder.

Rüyada tavuk kanı görmenin başka bir anlamı da kişinin hayallerinin gerçek olacağı ve dünyayı gezip ufkunu genişletecek olmasıdır.

Rüyada Tavuk Ayağı Görmek

Rüyayı gören kişinin:

Bir yanlış anlaşılma sonucu yaşanan sorunlarını gösterir. Ama bu rüya, kişinin talihsizliklerini bir yakınının yardımı sayesinde kısa zamanda aşacağını haber verir. Art niyetli bir kişinin yapmak istediği kötülük boşa çıkar ve rüya sahibi sıkıntıların sona erer.

Ayrıca farklı bir yorumda evlilik için bir adım atılacağı şeklinde ifade edilir ancak rüya sahibinin bazı engelleri aşması gerekmektedir.

Rüyada Tavuk Kanadı Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibi maddi ya da manevi olarak zor durumda ise bu durumlar karşısında pes etmeyip sabırlı olmasını söyler. Kişinin azim göstererek zorlukların üstesinden geleceğine ve başarılı olacağına işaret eder.

İş ile ilgili yaptığı bazı düzenlemeler ve çalışmalar sayesinde sorunlarından kurtulacağına ve keyfinin yerine geleceğine gösterir.

Ayrıca ailesi için de güzel şeyler yapacağına ve huzurlu yaşayacağına yorumlanır.

Rüyayı gören kişi zor zamanlarında kendisine yardım etmiş veya hala yardım eden bir yakınına bir sürpriz yapmalıdır ve bu sayede yakınına vefa borcunu ödemelidir.

Rüyada Tavuk Taşlığı Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin karşılaşacağı engellerini aşmasına yardım edecek kişilerin varlığına ve kişinin böylece daha özgüvenli bir şekilde hareket edeceğine yorulur.

Rüyayı gören kişinin mahkemelik bir davası varsa hakkında olumlu karar alınacağına da işaret eder.

Ayrıca iş hayatında çok istediği bir konuma yükselir ve ailesinin gururlanmasını sağlar.

Rüyada Tavuk Yolmak

Rüyayı gören kişinin

Dürüst, azimli ve çalışkan olmasını ifade eder.

Uzun zaman boyunca çalıştığı bir projeyi ortaya koyarak başkalarının cesaret edemediği işler gerçekleştireceğine ve büyük başarılara imza atacağına işaret etmektedir.

Ayrıca rüya sahibine kendisine sıkıntı veren duygusal durumlardan ve sorunlarından kurtulacağını, psikolojik ve fiziksel olarak çok sağlıklı bir kişi olacağını gösterir.

Rüyada Tavuk Boku Temizlediğini Görmek

Bu rüya: