Rüyada civciv görmek ne demek? Rüyada civciv görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyalara girilen pek çok şeyin farklı anlamları vardır. İnsanlar rüyalarında gördekleri şey için rüya tabirlerine başvururlar ve söz konusu şeyin nasıl bir anlamı olduğunu öğrenmeye çalışırlar. Hayvanlar, hayvanlar içinde de civcivler sık merak edilen bir konudur. Rüyada civciv görmek ile ilgili rüya tabirlerini sizin derledik gibi bu hayırlı rüyanın detaylarını bir yerde görebilin. Bunun için de sadece rüyada civciv görmek değil; civcivler görmek, civciv sürüsü görmek, evde civciv görmek, civciv ölüsü görmek vb. rüya tabirlerini de ekledik. RÜYADA CİVCİV GÖRMEK Rüyada civciv görmek genel olarak hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Rüyasında civciv gören kişiye sağlık, mutluluk, huzur, başarı, zenginlik gibi olumlu şeyler müjdelenir. Bunun yanında helal ve temiz para anlamına fa delir. Yani rüyasında civciv gören kişi maddi gelir bakımından güzel ve rahat bir işte çalışıyordur veya çalışacaktır. RÜYADA CİVCİVLER GÖRMEK Rüyada civcivler görmek, rüyayı gören kişinin içini kıpır kıpır edecek, tabiri caizse ağzının kulaklarına varmasına vesile olacak haberler alacağına, övgü dolu güzel ve gurur verici sözler işiteceğine işaret eder. Rüya sahibinin hayatında olumlu ve güzel gelişmeler olacak demektir. Sürpriz olaylar yaşamaya tabir edilir.

RÜYADA CİVCİV SÜRÜSÜ GÖRMEK Rüyada civciv sürüsü görmek, genellikle hayırlı bir rüya olarak görülen civciv rüyaların biri olan bu rüyada kişinin kısmetinde yaşanacak bir artış olarak yorumlanır. Rüyada civciv sürüsü gören kişi küçük küçük ama onu mutlu edecek miktarlarda maddi kazanımlar elde edecek şeklinde tabir edilir. Bunun yanında bazı tabircilere göre ise mutluluk ve neşe verici birden fazla haber alacağınız şeklinde yorumlanmaktadır. RÜYADA EVDE CİVCİV GÖRMEK Rüyada evde civciv görmek sıkıntılarını bu iş sayesinde başka insanlar ile paylaşacağına, iş ve aile yaşamında bir takım problemlerle karşılaşacağına işaret eder. Farklı yorum olarak ise karşısına çıkan sorunlarda soğukkanlılığı ile durduğuna ve düşmanlarına asla taviz vermediğine işaret eder. RÜYADA CİVCİV ÖLÜSÜ GÖRMEK Rüyada civciv ölüsü görmek, rüya sahibinin eline geçen fırsatları sağlıklı bir şekilde değerlendiremeyeceğine ve bu nedenle kaçırdığı fırsatların pişmanlığı içinde olacağına delalet eder. Rüyada civciv ölüsü gören kişinin, hayalini kurup umutla beklediği bazı şeylerin gerçekleşmeyeceğine, rüya sahibinin beklentilerinin karşılanmaması durumunda çok fazla üzüleceğine işaret eder.

RÜYADA SARI CİVCİV GÖRMEK Rüyada sarı civciv görmek, yardım ihtiyacı olan, merhamet göstermeniz gereken fakir bir kimseye işaret eder. Bu rüyayı gören kişi çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeli ve bu sıkıntılı zamanlarında onların yanında olmalıdır. Rüyada civciv görmek bazen çocuk anlamına gelir. Rüyasında civciv olduğunu gören kişi hamile kalır ya da çocuk sahibi olur. Bu rüyayı bekar birinin görmesi evleneceğine ve çocuk sahibi olacağına yorulur. Bazı rüya alimlerine göre rüyadaki görülen sarı civciv sizin çocuğunuzdur. Sarı civcivin büyümesi çocuğunuzun ileride güzel makamlara geleceğine, saygınlık kazanacağına, insanlara öncü olacağı anlamına gelir. Rüyada sarı civciv beslediğinizi görmeniz, çocuklara karşı iyi ve merhametli olduğunuza; sarı civcivlerin özgürce dolaştığını görmeniz çevrenizdeki birilerinin çocuk sahibi olacağına işaret eder. RÜYADA RENKLİ CİVCİV GÖRMEK Rüyada renkli civciv görmek kötülü yapmayı düşünen ve bunun için planlar yapan kimsenin olduğuna, dini açıdan eksik ve zayıf bir hayat yaşadığına işarettir. Caferiye göre ise işinde yaşadığı sıkıntılardan ve ettiği maddi zarardan kurtulup sıkıntıları yok etmek için beklediği haberin çok yakında geleceğine, uzun zamandır canını sıkan sorunlarının çözüme ulaşacağına ve refah içinde yaşayacağına işaret etmektedir.

RÜYADA TAVUĞUN CİVCİV ÇIKARDIĞINI GÖRMEK Rüyada tavuğun civciv çıkardığını görmek bütün sıkıntılarının sona erip huzura ereceğine, keyif dolu anlar yaşamaya işaret etmektedir. Rüyayı gören genç bir erkek ise zor bir döneme girmesine, sevip değer verdiği kimselerle birlikte hareket edeceğine işaret etmektedir. Rüyayı görenin inancı zayıf ise hayata güzel bakmaya ve mutlu bir insan olmaya, kişinin dünya hayatında yaptığı iyilik ve hayırların karşılığını görüyor olabileceğine işarettir. RÜYADA SİYAH CİVCİV GÖRMEK Rüyada siyah civciv görmek ise civciv ile ilgili diğer rüya tabirlerinin aksine genellikle iyi bir şey olarak kabul edilmez. Siyah civciv, genelde doğru yoldan sapmaya, hoş olmayan işlere girmeye, kul hakkına girmeye, haksızlık yapmaya, amellerin iyilikten yana olmayacağına delalet eder. Siyah civciv, haram para ve kazanılan haram rızık olarak yorumlanır. RÜYADA OYUNCAK CİVCİV GÖRMEK Rüyada oyuncak civciv görmek zor yıllara, evlat sahibi olmak isteyen bir insanın tedavisine olumlu cevap alamamasına ve hüzünlü bir hayata delalet eder. Rüyada oyuncak civciv sevmek ise kendini başka şeylere vermeye çalışmaya ve aklını meşgul etmek için saçma sapan işler ile meşgul olmaya yorulur.