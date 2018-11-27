Rüyada tavuk görmek ne demek? Tavuk ile ilgili rüya tabirleri

İnsanlar rüyalarına giren şeylerin, rüyada gördüklerin olayların ne anlama geldiğini merak ederler. Rüyada görülen şeyin gerçek hayat için ne anlama geldiğini öğrenmek için de rüya tabirlerine başvururlar. Özellikle rüyada görülen hayvanlar sık sık araştırılan konular içindedir. Bunlardan biri de rüyada tavuk görmektir. Peki rüyada tavuk görmek neye işarettir. Sizin için rüyada tavuk görmek ile ilgili tavuk eti, tavuk pisliği, tavuk sürüsü, tavuk kümesi gibi detayların rüya tabirlerini derledik. RÜYADA TAVUK GÖRMEK Rüyanızda tavuk gördüyseniz bunun anlamı genellikle saadet demektir. Sizi mutlu ve güzel günler bekliyor denilebilir. Buun dışında rüyada tavuk görmek ile ilgili başka yorumlarda vardır. Çoğu rüyanın hem olumlu hem olumsuz tabirleri vardır. Rüyada tavuk görmenin olumsuz yorumlarımdan biri mantıksız hareket eden ve konuşan bir kadın ile bir işiniz olmasıdır. Ayrıca bir şeylere üzülüp dertleneceğiniz ama bu dertlerin geçici olduğuna işaret eder. RÜYADA TAVUK ETİ GÖRMEK Rüyada tavuk eti görmek kazanç, bereket, mal, bolluk ve zenginlik anlamına gelir. Söz konusu tavuk etini yerseniz bu egoist, kendisinden başkasını düşünmeyen, hep ben diyen bir kişiye işaret eder.

RÜYADA TAVUK PİŞİRMEK Çalışma hayatında yeni bir işe girileceğine, bu işte büyük bir atılım gerçekleştirileceğine, yapılan hataların telafi edileceğine, gidilen yolda büyük başarılar kazanılacağına, sevilen bir kişi ile yapılacak bir tartışmanın tatlıya bağlanacağına ve çok yakın bir zamanda hayırlı bir kişi ile nikah masasına oturulacağına alamet eder. Rüyada tavuk pişirip yemek, güzel bir haber alınacağına, bu haberin ardından uzun zamandan beri gerçekleştirilemeyen bir çalışmanın hayata geçirileceğine, zorlukların ve sıkıntıların ortadan kaldırılacağına ve işlerin yoluna gireceğine delalettir. Yaşanan bir haksızlık bu rüyanın görülmesi ile birlikte telafi edilecek demektir. RÜYADA TAVUK SÜRÜSÜ GÖRMEK Rüyasında tavuk sürüsü gören kişinin akrabalarından birisinin ona karşı bir tezgâh kurduğu yani ona zarar vermek için çaba sarf ettiği ifade edilmektedir. Rüyasında tavuk sürüsü gören insanların özellikle akrabalarına karşı daha temkinli ve daha dikkatli olmaları faydalarına olacaktır. RÜYADA TAVUK PİSLİĞİ GÖRMEK Rüyada tavuk pisliği görmek, rüya sahibi açısından mutlu olacağı bir gelişmeyi işaret eder. Rüyayı gören kişiler yaşamlarını sorgulayarak bu gelişmenin nereden geleceğini anlayabilir. Maddi zorlukları olan kişiler için bu rüya parasal rahatlamayı, yalnızlıktan bunalmış, evlenememiş kişiler için hayırlı bir eşi, yıllardır özlemini duydukları evlada kavuşmayı işaret eden bu rüya oldukça hayırlıdır. Dargınlık yaşanıyorsa bunlar sona erecek, hasretlik çekiliyorsa bitecektir. Bu rüyayı görmek kişinin yeni bir atılım yapacağına da tabir edilir. Bu atılım iş yaşamında olabileceği gibi, yaşanan çevrenin değişiminde de olabilir. Kişi bulunduğu yerden taşınabilir, işinde tayin edilebilir. Bir başka şehirde yaşamına devam etmek zorunda kalabilir. Bazı hallerde yaşadığı çevrede zor durumda kaldığı için, taşınmak zorunda kalabilir. Bu rüya tabirciler tarafından mekân değişimi şeklinde tabir edilmiştir. Yaşanan ortamdan uzaklaşma işareti olarak görülmüştür.

RÜYADA TAVUK KÜMESİ GÖRMEK Rüyada tavuk kümesi görmek, rüya sahibinin olmayan işlerinin olmasına, hayalde kalan isteklerinin gerçekleşmesine delalet eder. Bu rüyayı gören kişiler bekâr olursa tez zamanda evlenir, evliliğinde mutluluğu ve huzuru bulur. Kişi zenginliğin ortasında kalacak, mal ve para bakımından ihya olacaktır. Sahip oldukları kendinin dışında, ailesine de önemli faydalar sağlayacaktır. Üç kuşak ötesine yetecek kadar zenginliğe sahip olacaktır. Rüya yorumcularına göre; bu rüya zenginlikle birlikte huzurun simgesidir. Rüyayı gören kişiler aile olmanın huzurunu duyar, evlat sahibi olur. Bu ortamda sorunsuz bir şekilde yaşam sürerler. Hem maddi olanaksızlıklar çekilmez hem de manevi sorunlar yaşanmaz. Rüyayla birlikte kişinin yaşamı gözle görülür şekilde değişmeye başlar. Artık çektiği zorluklardan kurtulur, genişleyen ailesiyle kendine mutlu yeni bir dünya kurar. RÜYADA TAVUK YAVURUSU, CİVCİV GÖRMEK Rüyada civciv görmek çok iyidir. Kişinin mesleğinde gelişeceğine, yükseleceğine ve işlerinin açılacağına işaret eder. RÜYADA TAVUK KESMEK Rüyada tavuk kesmek nikâh demektir. Rüyasında tavuk kestiğini gören kişinin yaşça küçük kimseyle izdivaç yapacağına işaret eder.

RÜYADA SİYAH VEYA BEYAZ TAVUK GÖRMEK Rüyada siyah tavuk görmek evlenmemiş olan bir bayana işaret eder. Rüyada beyaz tavuk görmek güzel huylu, ahlaklı ve güzel sözlü bir kadına işaret eder. Yani hayırlı olan bir kısmettir. RÜYADA TAVUK YUMURTASI GÖRMEK Rüyayı gören kişinin, yeni bir hayata merhaba diyeceğine, attığı adımların ardından büyük başarılar kazanacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından alacağı destek sayesinde kurtulacağına, rakiplerin kazanılan başarılar sayesinde üzüntüye uğratılacağına, sağlık sorunlarının tedavi edileceğine ve sevilen bir kişi ile yaşanan bir tartışmanın tatlıya bağlanacağına yorulur. Yaşanan bir işsizlik varsa eğer bu dönem içinde bitecektir. Rüyada tavuk yumurtası yemek, aile bireyleri ile birlikte büyük bir işe girişileceği, bu işte çok akıllıca ve doğru adımların atılması sayesinde yüklü miktarda kazanç elde edeceği, sosyal hayatı içerisinde sevilen bir kişi olunacağı ve rahat bir hayata sahip olunacağı anlamına gelir. RÜYADA TAVUK SALDIRMASI İşlerin yaşanacak kötü ve talihsiz olaylardan ötürü çok sıkıntılı bir hal alacağına, kurulmuş bir ortaklığın dedikoducu ve ara bozucu bir kadın yüzünden bozulacağına, maddi olarak çok büyük bir sıkıntıya düşüleceğine, aile içinde eşlerin sürekli tartışma yaşayacağına, söylenen kötü sözler yüzünden kardeşlerin arasının bozulacağına ve bir rahatsızlık yaşanacağına yorumlanır. Rüyada tavuk saldırması ve yaralanmak, yapılan yanlış bir evlilikten ötürü çok pişman olunacağına, anne baba sözünün dinlenmemesinden ötürü birçok hata yapılacağına, birçok fırsatın kaçırılacağına, aksiliklerin birbiri ardına yaşanacağına ve sorunların üst üste geleceğine delalettir.

RÜYADA TAVUK AYAĞI GÖRMEK Şanssızlığın yakın zamanda aşılacağına yorulur. Yaşanan bir yanlış anlaşılmanın sorun getireceğine, yakın bir arkadaşın araya girmesi sayesinde bu sorunun çözüleceğine, evlilik yolunda bir adım atılacağına, kötü bir geçmişe sahip birinin yapmak istediği kötülüğün boşa çıkacağına ve mal varlığının yaşanacak kötü bir olaydan ötürü azalacağına ancak sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Rüyada cepte tavuk ayağı görmek, maddi olarak çok iyi bir duruma gelineceği, zenginliğin artacağı, sorunlu bir ilişkinin düzeltileceği, anne ve babanın moralinin bozulmasına sebep olan bir kişinin haneden uzaklaştırılacağı, kendi evine sahip olunacağı ve rahat bir hayata kavuşulacağı anlamına gelir. RÜYADA TAVUK PİSLİĞİ TEMİZLEMEK İş hayatında yapılan çalışmaların ve gerçekleştirilen projelerin maddi açıdan getirisi kadar sıkıntılarının da göğüsleneceğine, bu sayede herkesin takdirinin toplanacağına, çok sevilen bir kişi olunacağına ve rahatsızlık verecek bir durumun yaşanmasının önüne geçileceğine tabir edilir. Uzun zamandan beri yaşanan işsizlik sona erecektir. Rüyada tavuk boku temizleyen birini görmek, çalışma hayatında çok sorun yaratan bir olay yaşanacağına, bu olayın ardından bazı rakiplerin sevineceğine, zararlı bir alışkanlıkla boğuşulacak bir döneme girileceğine ve atılan adımların sıkıntı getireceğine alamet eder.