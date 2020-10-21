Rüyada terlik görmek, çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Rüya tabircileri, rüyada yer alan diğer ayrıntıları da göz önüne alarak rüyayı yorumlar. Rüyada terlik görmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu yazıda sizler için derledik. Rüyada Terlik Görmek Rüyada terlik görmek, başka bir şehre hatta ülkeye yolculuk etmeye yorulur. Bir kişi rüyasında terlik gördüyse yolculuğun çok yakın olduğu şeklinde yorum yapılır. Annesinin ayağında terlik gören rüya sahibinin bu rüyası, tez zamanda bolluğa ve berekete kavuşacağının müjdesini verir. Rüya sahibi konuşan ve hareket eden bir terlik gördüyse bu da borçlarından kısa süre içerisinde kurtulup derin bir nefes alacağına yorulur. Rüyada büyük bir terlik görmek ise işlerin sarpa saracağını haber verir. Rüyada Terlik Giydiğini Görmek Rüyada terlik giydiğini görmek, hayali kurulan ama kavuşulamayacağı düşünülen şeye kısa sürede kavuşulacağını müjdeler. Rüya sahibi bir anneyse, çocuğunun bir başarı elde edeceğine ve ailesini gururlandıracağına yorulur. Şayet rüya sahibi babaysa bu rüya, çocuğunun mürüvvetini hayırlı bir şekilde göreceğine işaret eder. Rüyasında terlik giyip engebeli bir yolda koşan kişinin, uzun bir süre daha emeklerinin karşılığını alamayacağı yorumu yapılır.

Rüyada Terlik Satın Almak Rüyada terlik satın almak, rüya sahibinin boşluğa düşeceğine ve kendini uzun bir zaman boyunca kötü hissedeceğine yorulur. Rüyada terlik satın alırken parası çıkışmayan birinin görmüş olduğu bu rüya, sevdiği birinden yardım göreceğine işaret eder. Rüyada terlik satın alırken paranın üstünü istememek ise rüya sahibini bol bereketli zamanların beklediğine delalet eder. Rüyada terlik satın alınan yer tanıdık birinin yeriyse bu rüya, yakın bir arkadaşla tartışılacağına işaret eder. Rüyada yabancı bir parayla terlik satın almak, rüya sahibinin hedeflediği yere tahmininden daha uzun sürede varacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada Terlik Hediye Almak Rüyada terlik hediye almak, rüya sahibinin uzun süredir görüşmediği bir arkadaşıyla bir iş yapacağına yorulur. Rüyada terlik hediye alınan kişi yabancı biriyse rüya sahibinin hayatına yeni birinin dahil olacağı şeklinde yorumlanır. Eğer terlik hediye alınan kişi tanıdık biriyse rüya sahibinin yeni ve hayırlı bir işe gireceğine işaret eder. Terlik eğer siyahsa kötü günlerin yakın olduğuna yorulur. Terlik bir çocuk terliğiyse kötü günlerin biteceğine yorulur. Rüyada terlik hediye alırken huzurlu olduğunu gören birinin hayırlı bir eş bulacağına dair yorumlar yapılır. Rüyada birden fazla terlik hediye almak ise kişinin hangi işi seçeceğine dair kararsızlıklar yaşayacağına yorulur.

Rüyada Renkli Terlik Görmek Rüyada renkli terlik görmek, çekilen çilelerin artık biteceğine yorulur. Rüya sahibi renkli bir terliği kendisi giyiyorsa olmazsa olmaz dediği şeylerden vazgeçeceği manasına gelir. Renkli terliği çocuğuna veriyorsa bu rüya, gururlanacağı bir durum yaşayacağına işaret eder. Rüya sahibi renkli terliği çöpe atıyorsa bu rüya, büyük bir hata yapacağına delalet eder. Aynı zamanda hatasının sonucuna uzun bir süre katlanmak zorunda kalacağı da söylenir. Renkli bir terlikle uçurumun kenarında gezinmek ise hayali kurulan akademik başarıya kavuşulacağını simgeler. Rüyada Terlik Kaybetmek ve Bulmak Rüyada terlik kaybetmek ve bulmak, rüya sahibinin uzun zamandır görüşmek istediği ama fırsat bulamadığı bir yakını ile görüşeceğinin müjdesini verir. Rüyada kaybedilen, ardından bulunan terlik bir başkasına aitse kişinin yardıma muhtaç birine yardım edeceğine yorulur. Eğer terlik kişinin kendisine aitse bu rüya, aldığı önemli bir karardan vazgeçeceği şeklinde yorumlanır. Kişi rüyasında çok sevdiği bir terliği kaybedip bulduysa bu rüya, değer verdiği bir şeyi koruyup kollayacağına ve hatalarından pişman olacağına yorulur.

Rüyada Terlik Vermek Rüyada terlik vermek, yardım isteyen birine destek olunacağına yorulur. Rüyada bir sürü kişiye terlik vermek, hayırlı bir işin içerisine girileceğine ve iyi bir sonuç alınacağına yorulur. Şayet rüyada terlik verilen kişi kötü niyetli bir insansa rüya sahibinin pişman olacağı bir şey yapacağına delalet eder. Eğer ki terlik verilen bir hayvansa bu rüyanın, rüya sahibinin en umutsuzluğa düştüğü anda birinin yardımına geleceğine işaret ettiği söylenir. Rüyada bir devlet büyüğüne terlik vermek hayırlı rızka kavuşulacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada Çok Fazla Terlik Görmek Rüyada çok fazla terlik görmek, rüya sahibinin iş konusunda bir kararsızlığa düşeceğine işaret eder. Rüyada görülen terlikler hem yeni hem de çok miktardaysa bu rüya, kişinin eline bol para geçeceğine ve bu parayla yardıma ihtiyacı olanlara yardım edeceğine işaret eder. Rüyada çok terliğin arasında kaybolmak, rüya sahibinin bir konuda çıkmaza gireceğine yorulur. Terliklerin hepsi aynı model ama farklı renkse bu durum, rüya sahibinin hep aynı yolda hiç değişmeden ilerleyeceğine işaret eder. Rüyada bir sürü terliğin üzerinde koşmak ise bazı kişilerin iş hayatında kişiye yardımcı olacağına işaret eder.