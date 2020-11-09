Rüyada turşu görmek rüya sahibinin olmayacak hayallerin peşinden koştuğunun işaretidir. Rüyadaki detaylara bağlı olarak rüya tabirinde de farklılıklar meydana gelir. "Rüyada turşu görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Rüyada Turşu Görmek

Rüyada turşu görmek, rüya sahibinin hayrını görmeyeceği bir işin peşinden uzun süre koştuğunun habercisidir. Rüya sahibinin gerçekleşmeyecek hayaller kurduğu ve o hayallerin peşinden koştuğu anlamına gelir. Rüyada turşu görmek kedere ve üzüntüye yorulur. Rüya sahibinin neşesini kaçıracak olaylar ve hayal kırıklığı yaşayacağı ve üzüleceği şeklinde de tabir edilir.

Rüyada turşu gören kimsenin ailesiyle arasının her zaman iyi olacağına, iyi bir iş fırsatı elde edeceğine ve bu fırsatı güzel bir şekilde değerlendireceğine yorulur. Rüya sahibinin sıkıntılarının sona ereceği, güzel günler yaşayacağı, hayırlı bir kısmetle tanışacağı, geçim sıkıntısı çekmeyeceği şeklinde de yorumlar mevcuttur.

Rüyada Turşu Bidonu Görmek

Rüyada turşu bidonu görmenin iyi olmadığı söylenir ve mutsuz bir evlilik yapılacağına yorulur. Fakat aynı zamanda rüya sahibinin eline bir yerden toplu para geçeceğine ve dertlerinin ve hastalıklarının sona ereceğine işaret eden bir rüyadır.