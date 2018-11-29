Rüyada uçmak ne demek? Rüyada uçmakla ilgili rüya tabirleri...

Rüyada görülen şeylerin gerçek hayatta pek çok farklı şeyin habercisi olduğuna inanılır. Bu yüzden insanlar rüyada gördüklerin şeylerin anlamını öğrenmek için rüya tabirlerine başvururlar. Merak edilen konulardan biri de rüyada uçmaktır. Rüyada uçmak ile ilgili rüya tabirlerini sizin için derledik. Rüyada uçmak, rüyada araba, helikopter, balon vb. Ile uçmak; denizin üstünde, evin içinde, alçaktan, uçurumdan vb. uçmak ne anlama gelir derledik. RÜYADA UÇMAK Rüyalarla ilgili sık merak edilen konulardan biri uçmaktır. Yalın olarak genellikle uçmak olumlu anlamlar taşır. Rüyada uçmak iş hayatında başarıya ve bu başarılardan dolayı yükselmeye işaret eder. Bunun yanında uçmanın yol ile de ilişkisi vardır. Tabii uçmak ile ilgili bazı olumsuz rüya tabirleri de vardır. Örneğin kişi rüyasında bulutlara doğru uçtuğunu görürse ve yere indiğini göremezse bu vefat olarak yorumlanır. Ayrıca yerden havaya kalkıp uçmak maddi zarara delalettir. RÜYADA UÇAKLA UÇMAK Rüyasında uçağa binerek uçtuğunu gören kişi sevineceği şeyler yaşayacak demektir. Bu rüya, kişinin mutlu olacağı ve duymayı beklediği şeyleri duyacağı anlamına gelirken aynı zamanda rüya sahibin hayatında meydana gelecek olan radikal değişikliklere de işaret eder.

RÜYADA ARABAYLA UÇMAK Rüyada arabayla havada uçmak eline geçen fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendireceğine, sevdiği kişiler ile çok büyük mutluluklar yaşayacağına, hayırlı olaylar ile karşılaşacağına, yaşadığı sıkıntılı durumların son bulacağına, arzu ettiği şeylere ulaşmaktan duyduğu büyük huzur ile yardıma muhtaç ve kimsesiz insanlara yardım edeceğine ve büyük bir gönül ferahlığı duyacağına, onlar tarafından aklının çelinmeye çalışılacağına, kötü kişilerin kendisinden uzak duracağına ve kafasının rahat edeceği şekilde bir hayat süreceğine, kötü günlerin izlerini silmeyi başaracağına, bir sebeple insanlara küsüp kendi başına bir hayat yaşamayı seçeceğine alamet etmektedir. RÜYADA HELİKOPTERLE UÇMAK Rüyada helikopterle uçmak, yepyeni bir değişimin, kişiye heyecan verici gelişmelerin habercisidir. Genellikle mevcut olan hayatın çok dışında bambaşka bir hayat standardına ulaşmaya işaret eder. Hizmetçiler, bakıcılar, özel şoförler gibi yardımcılara sahip olunacak bir yaşama, mevkiye ve üne alamettir. Rüyasında helikopterle uçan kişiler mesleklerinde hedefledikleri zirveye ulaşır ve çok uzun zaman da zirvede kalmaya devam ederler. Toplumsal olarak pek çok kişinin hayranlığını kazanmak, büyük firmalara danışmanlık yapmak veya kitleleri yönetmek gibi anlamlara da gelir. Hayırlı ve kişi için çok sevindirici bir rüyadır.

RÜYADA DENİZİN ÜSTÜNDE UÇMAK Rüyada deniz üzerinde uçmak, yaşamınızda değişikler yapmanız gerektiğini anlatır. Artık eski olan her şeyden kurtulmalısınız. İş hayatında biraz daha yol kat etmeniz gerekir bu dilimini geçtikten sonra çok iyi yerlere geleceğinize rivayet eder. Rüyada deniz üzerinde uçmak, kişinin daha önce yaşadığı olumsuz aşk hayatı anlamına gelir. Artık bunlardan kurtulup yeni aşk hayatına yelken açmalıdır. Onu güzel şeyler beklemektedir. Rüyada deniz üzerinde uçmak, bazende ferahlamak sıkıntılarından kurtulmak manasındadır. Rüyada balonla uçmak, bu rüya kişinin geleceğiyle de alakalıdır. Rüya sahibinin beklediği bir haberden olumlu cevap geleceğine de tabir edilir. Rüyada deniz üzerinde uçmak gören kişi erkek ise iş anlamında yeri ve mevkisi olan bir bayan ile dünya evine gireceğine delalettir. RÜYADA BALONLA UÇMAK Rüyasında balonla uçtuğunu gören kişinin ikili ilişkileri daimi kuvvetli olacağına, yapacağı işlerin takipçisi olarak iş hayatında başarıyı aradığına ya da zamanla arayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişinin yakın zaman içerisinde seyahate çıkacağına, çıkacağı seyahat iş gezisi veya keyfi olabileceği şeklinde rivayet edilmektedir. Yapışan geziler kişilerin ikili ilişkilerini kuvvetlendireceğin, yeni başlangıçlara adım atmasına faydası olacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA EVİN İÇİNDE UÇMAK Rüyada evin içinde uçmak dualarının ve dileklerinin karşılık bulacağına, prestij sahibi olunacağına, hayal ettiği şeylere kısa bir zaman içinde kavuşacağına, aile bireyleri ile çok mutlu olacağına ve aile içinde büyük sevinç yaşayacağına, kazancını birkaç kat arttıracağına, sağlık ve huzur dolu bir döneme gireceğine, maddi ve manevi olarak büyük kazanç elde edeceğine, maddi anlamda çok ileri gidileceğine, yeni işlere girip daha büyük kazançlara sahip olmak için kendi işini kuracağına, uğursuz ve olumsuz olayların unutulacağına, sosyal hayat içinde çok sevilen bir kişi olunacağına, kazanılacak başarılar sayesinde üst yönetimin dikkatinin çekileceğine alamet etmektedir. RÜYADA KUŞ GİBİ UÇMAK Rüyada kuş gibi uçmak çok güzeldir, mevkii değişikliğine delalet eder. Rüya sahibi kendini rüyasında kuş gibi uçarken görürse bu o kişinin kısa bir zamanda bulunduğu mevkiden daha iyi bir mevkiye ulaşacağı anlamına gelir. Örneğin kazancı artabilir, rütbesi yükselebilir ya da işleri açılabilir. RÜYADA BİR YERDEN BİR YERE UÇMAK Rüyada bir yerden başka bir yere uçtuğunu gören kişiye bir yol görünmüş demektir. Bu kişinin kendisini bekleyenlerin olduğu bir yere gideceğine işaret eder. Rüya sahibi kişinin, uzun ya da kısa olan bir yola gideceğine delalet ederken, rüyasında ne kadar yükseğe uçarsa gideceği yerde o kadar hürmet ve sevgi göreceği anlamına gelir.