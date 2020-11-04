Rüyada vurulmak ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada vurulmak, bazen olumlu bazen de olumsuz yorumlanabiliyor. Bu durumu rüyadaki diğer detaylar etkiliyor. Peki, rüyada silahla vurulmak ne anlama geliyor? Rüyasında sırtından vurulduğunu gören kişi ihanete mi uğrar? Rüyada vurulmak ama ölmemek ne demek? İşte detaylar… Rüyada Vurulmak Rüyada vurulduğunu görmek, sıkıntı ve kedere işaret eder. Rüyasında vurulduğunu gören kişi eğer yaralandıysa sıkıntı çekebilir. Rüyayı gören kişi öldüğünü de gördüyse bu sıkıntılı günlerin daha uzun ve zor geçeceği anlamına gelir. Kişinin iş ve sosyal hayatında rahatsız olduğu ve içinden çıkamadığı durumlar çözüme kavuşur. Bu rüya, hasta olan rüya sahiplerinin şifa bulacağına işaret eder. Rüyasında vurulduğunu ama kan akmadığını gören kişinin iş ve aile hayatıyla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu rüyayı gören kişi kötü bir haber alabilir. Rüyada Silahla Vurulmak Rüyada silahla vurulduğu yerden kan aktığını gören kişi bir konuyla ilgili sinirlenebilir ve öfkesine hakim olamayabilir. Kişi kendisini kontrol altına almaz ise sürekli her şeye sinirlendiği için sonunda zarar edebilir. Rüya sahibi bu durumundan dolayı birtakım sorunlarla karşılaşabilir.

Rüyada İğne Vurulmak Rüyada iğne vurulmak, rüya sahibinin kısa süreliğine zor bir döneme gireceğine alamet eder. Bu rüya, kişiyi bu dönemde sakin, sabırlı ve soğukkanlı olması konusunda uyarır. Ayrıca rüyasında iğne vurulduğunu gören kişiyi maddi sıkıntılar bekliyor olabilir. Kişi iflasın eşiğine gelebilir. Eğer rüya sahibi bir yerde maaşlı çalışıyorsa işini kaybedebilir. Bu rüya, kişinin aile hayatında kavga gürültü yaşanabileceğine işaret eder. Bu tartışmaların sebebi maddi konular olabilir. Rüya sahibi yakın zamanda bir konuyla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilir. Rüyada Sırtından Vurulmak Rüyada sırtından vurulmak, kişinin hayatında kendisini gizleyen ve ikiyüzlü bir düşmanının olduğu anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişi hiç beklemediği bir kişiden kötülük görebilir. Bu rüya, kişiyi çevresindeki insanlara dikkat etmesi ve kötülüklerin ortasında kalmamak için önlem alması konusunda uyarır. Rüyasında sırtından vurulan ancak ölmediğini gören kişinin hayatındaki bütün sıkıntılardan kurtulacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kişiye kötülük yapmak isteyen biri amacına ulaşamaz. Rüya sahibi iyi niyetli dostluklar kurabilir, istediklerini gerçekleştirebilir ve güzel günlere kavuşabilir.

Rüyada Vurulmak Ama Acı Hissetmemek Rüyada vurulmak ama acı hissetmemek, rüya sahibinin dost sanıp güvendiği bir kişinin ihanetine uğrayacağına delalet eder. Kişi hayal kırıklığı yaşayabilir. Bu rüya, kişinin uzun süreden sonra sıkıntılarından kurtulacağına ve rahata kavuşacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kişi hayatıyla ilgili bir kurtuluş yolu bulur. Kişinin iş ve sosyal hayatıyla ilgili rahatsızlık verici olaylar çözülür. Rüyada Vurulmak Ama Ölmemek Rüyada vurulmak ama ölmemek, kişinin yüklü miktarda kazanç elde edeceğine işaret eder. Rüya sahibi büyük bir malın sahibi olabilir. Kişi yakın zamanda bolluğa kavuşur. Rüyasında vurulduğunu ancak ölmediğini gören kişinin sağlık sorunları var ise iyileşebilir. Bu rüya, kişinin ailesiyle birtakım sorunlar yaşayabileceğini haber verir. Rüyada Ayağından Vurulmak Rüyada ayağından vurulmak, rüya sahibinin imkanlarının genişleyeceğine delalet eder. Rüya sahibine aile fertlerinden biri yardım eli uzatabilir. Rüyayı gören kişi kendisini üzen ve yoran durumlardan kurtulur. Kişi bu aralar yeni insanlarla tanışmak için hevesli olabilir. Ayrıca bu rüya, kişinin hayatının başarı ve güzelliklerle geçeceğine delalet eder.

Rüyada Göğsünden Vurulmak Rüyada göğsünden vurulmak, devlet kapısını simgeler. Rüya sahibi eğer herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyorsa yakın zamanda devlet kapısı açılabilir, böylelikle kişi kamu kurumunda işe başlayabilir. Eğer rüyayı gören kişi zaten kamu kurumunda çalışıyorsa yetkisi artabilir ve maddi kazanç sağlayabilir. Kişi devlet ile iş yapıyor ise, işleri yolunda gider ve gelir elde etmeye devam eder. Rüyada Omzundan Vurulmak Rüyada omzundan vurulmak, kişinin iş hayatında sıkıntı yaşayacağı anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişi yakın zamanda kötü bir haber alabilir. Bu rüya, kişinin başkaları tarafından hedef alındığını gösterir. Rüya sahibinin yeni tanıştığı bir kişi her olumsuzlukta kendisini hedef gösterir. Bu durum kişinin canını çok sıkabilir. Hatta rüyayı gören kişi bu sorunları mahkemeye kadar taşımak isteyebilir. Rüyada Okla Vurulmak Rüyada okla vurulduğunu görmek, kişinin kendisini vuran kişiden kötü bir haber alacağına delalet eder. Vuran kişi rüya sahibi hakkında ağır sözler söyleyebilir. Bu rüya, kişinin sermayesini riske atmayacağı anlamına gelir. Kişinin maddi imkanları kendisine bir ömür yeter. Kişiyi üzen konular son bulur. Rüya sahibi cesaret göstermesi gereken işlere girebilir. Ayrıca kişi toplumun takip ettiği ve sevdiği biri haline gelir.