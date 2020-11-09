Rüyada tabanca görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada tabanca görmek, gerçek hayatın aksine olumlu olaylara işaret ediyor olabilir. Peki, rüyada tabancayı sakladığını görmek ne demek? Rüyada elinde tabanca görmek ne anlama gelir? Rüyasında tabanca ile öldürüldüğünü gören kişiyi neler bekler? İşte detaylar… Rüyada Tabanca Görmek Rüyada tabanca görmek güç, yükseliş, rütbe ve mevki anlamına gelir. Bu rüya, rüya sahibinin çevresi tarafından saygı duyulan biri olduğunu gösterir. Ayrıca bu rüyayı gören kişi yüksek makamlara ulaşır. Böylelikle iş hayatında saygınlık kazanır ve daha iyi bir kazanç elde eder. Kişinin şansı açık olur ve başarılı işlere imza atar. Karşısına birbirinden güzel fırsatlar çıkar ve bu fırsatlar sayesinde istediği her şey gerçek olur. Rüyasında tabanca ile ateş ettiğini gören kişinin bir karar almadan önce çok iyi düşünmesi gerektiğine işaret eder. Rüyada Silah Para Görmek Rüyada silah ve para görmek, rüya sahibinin toplumda sözü geçen biri haline geleceğine delalet eder. Bu rüyayı gören kişinin güzel bir hayatı olur. Sorunlarının üstesinden gelir ve güce ulaşır. Rüya sahibi düşmanlarının hepsini dize getirir. Kişinin yaşadığı güzel gelişmeler özel ve iş hayatını da olumlu etkiler. Bu rüyayı gören kişi güzel bir haber alabilir. Bu haberle birlikte hayatı daha da güzelleşir. Uzun süredir istediği makama ulaşma fırsatı yakalayabilir. Rüya sahibi genç yaşta zenginliğe erişebilir. Hiç beklenmedik birtakım olaylar yaşanabilir. Çektiği dert ve sıkıntılar son bulur. Bu rüyayı gören kişi etrafındaki kimse ile sorun yaşamaz ve hayallerinin peşinden gider.

Rüyada Tabanca Saklamak Rüyada tabanca sakladığını gören kimse için huzurlu ve sakin günlerin geleceği rivayet edilir. Bu rüya, kişinin kavgayı ve kargaşayı sevmeyen bir insan olduğunu gösterir. Rüya sahibi her zaman kendisini ve tanıdıklarını beladan uzak tutmaya gayret eder. Bu rüyayı gören kişi ilerde hayırlı bir evlada sahip olur. Riski işler yapanlar veya iş hayatında büyük rakipleri olanlar kendilerini garanti altına alabilmek için hiçbir zaman kozlarını açık oynamaz. Bu rüya, aklını kullanmak ve kötülük yapanlara fırsat vermemek anlamına gelir. Rüya sahibi kendisini olduğu gibi ailesini ve işini de çok iyi bir şekilde korur. Kişi yapılan haksızlıklara cevap vermediği ve her şeyi içine attığı için sıkıntı yaşayabilir. Rüyada 3 Tabanca Görmek Rüyada üç tane tabanca görmek, rüya sahibinin bütün tehlikelerden, belalardan, kötülüklerden ve kazalardan kendini koruduğuna işaret eder. Bu rüyayı gören kişi çok güçlenir. İşleri her gün daha iyiye gider. Kişi çok zengin olur. Kimse ona zarar veremez. Rüya sahibi kendisiyle birlikte ailesine de kol kanat gerer. Kimsenin başına kötü bir şey gelmesine izin vermez.

Rüyada Gümüş Renkli Tabanca Görmek Rüyada gümüş renkli tabanca görmek, kısa zaman içinde zorlu çalışmaların bir son bulacağına delalet eder. Rüya sahibi tüm dert, tasa ve sorunlarına çözüm bulur. Kişi sağduyulu davranarak bütün tartışmalarından galip olarak çıkar. Son zamanlarda işiyle ilgili yaşadığı sıkıntılardan da kurtulur. Bu rüyayı gören kişi ferahlığa kavuşur ve yabancı bir ülkeye çıkacağı seyahatten güzel haberlerle dönebilir. Kişi ibadetine daha çok önem vermeye başlar. Gönlünden geçirdiği her şey teker teker gerçek olur. Rüya sahibi yakın zamanda mal mülk sahibi olabilir. Ayrıca bu rüya, kişinin kendisini her şeyi başarabileceğine inandırdığı anlamına gelir. Rüyada Elinde Tabanca Görmek Rüyada elinde tabanca görmek, rüya sahibinin güçlü ve nüfuzlu biri olduğunu gösterir. Rüyasında elinde tabanca olduğunu ama ateş etmediğini gören kişi, kötü sözleriyle herkesi kırabilecek bir mevkide olmasına rağmen bunu yapmaktan kaçınır. Elindeki tabanca ile birisine ateş ettiğini gören kimse ise karşısındaki insana iftira atabilir. Eğer rüya sahibi boş bir tabanca ile birine nişan alıyorsa attığı iftira ile çevresindeki herkesi korkutur. Elinde tabanca gören rüya sahibi hayatta hızla ilerle ve büyük başarı elde eder.

Rüyada Tabanca ile Öldürüldüğünü Görmek Rüyada tabanca ile öldürüldüğünü görmek, kişinin ani bir haber alacağına işaret eder. Rüya sahibi hiç beklemediği bir anda çok şaşıracağı bir söz işitebilir. Rüyasında tabanca ile öldürüldüğünü gören kişi mutsuz olmasına sebep olacak birtakım olaylar yaşayabilir. Bu durumun ardından rüya sahibi ne yapacağını bilmeden kararsızlık içinde kalabilir. Ayrıca rüyasında tabanca ile vurulduğunu ve öldüğünü gören kimsenin ömrünün uzun olacağı rivayet edilir. Rüyada Tabanca ve Mermi Görmek Rüyada tabanca ve mermi görmek, rüya sahibinin hayatında zıt olayların bir arada olacağı anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişi için hem hayırlı hem de şer olan durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca bu rüya, kişinin işiyle ilgili yüksek mertebeye ulaşacağına ve yüklü miktarda kazanç elde edeceğine alamet eder. Rüyada Tabanca Satın Almak Rüyada tabanca satın almak, rüya sahibinin arkasından dedikodu yapıldığına işaret eder. Bu rüya, kişiyi bu insanlara karşı dikkatli olması konusunda uyarır. Bu insanlar rüya sahibinin çok yakın gördüğü birileri olabilir. Rüyada Tabanca ile Birine Ateş Etmek Rüyada tabanca ile birine ateş etmek, kişinin akrabaları tarafından zarara uğratılacağına delalet eder. Rüya sahibi bu kimselerle kavga edebilir ve geri dönüşü olmayan bir yola girebilir. Kişi evli ise eşiyle birtakım sorunlar yaşayabilir. Eğer bekar ise işinden ayrılabilir.