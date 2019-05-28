Rüyada yoğurt görmek? Rüyada yoğurt görmek ile ilgili rüya tabirleri

Adı dünyadaki pek çok dile Türkçeden geçen yoğurt Türk mutfağının önemli bir parçasıdır. Tabii böyle olunca yoğurt rüyalarımızda da sık görülen şeylerden biridir. Bunu nereden biliyoruz çünkü rüyada yoğurt görmek internette anlamı en çok aratılan rüyalardan biridir. Bunun için sizlere rüyada yoğurt görmekle beraber onunla yakından ilişkili rüyada yoğurt yenmesi, mayalanması, yoğurt kovası vb. görmek gibi rüyaların tabirlerini derledik. RÜYADA YOĞURT GÖRMEK Temelde olumlu bir rüya olarak yorumlanır. Rüyada bereket ve rızıkla ilgili olduğu kabul edilen yoğurdun insanlara gelecek müjdeli haberlerin işareti olduğu söylenir. Bu müjdeli haberler özellikle maddi kazançla ilgili olabilir. Örneğin rüyayı gören kişi terfi ve zam alabilir. Tabii yoğurdun görülme biçimine dair farklı yorumlar yapılmaktadır ki bunları yazımızın devamında bulabilirsiniz. RÜYADA YOĞURT YEDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada yoğurt yediğini görmek, helal kazanca ve güzelliklere işaret eder. Rüya sahibinin işleri yolunda gider, karşısına herhangi bir şekilde engel çıkmaz. Çıksa bile ustaca bunları aşmayı bilir. Eğer rüyada görülen yoğurt ekşi ise, kazanç haram olacaktır. Bu haram kazanç bereketli olmaz ve elde edilen para rüya sahibinde uzun süre kalmaz veya değer kaybeder.

RÜYADA YOĞURT DÖKTÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüya sahibinin rüyasında yoğurt döktüğünü görmesi orada sabah anlayışıyla yaşaması nedeni ile malını hiç düşünmeden yemesine, ileride de kıtlığa düşerek bu günlerini aramasına tabir edilir. Rüya sahibi daha sonra çok pişman olacak ve başını taşlara vuracaktır. RÜYADA BİRİNİN YOĞURT YEDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada yoğurt yediğini görmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında kazanacağı paranın bereketli ve hayırlı olacağına, güzel ve hayırlı olan kazançlar elde edip, hayır içinde bunu kullanacağına delalet eder. Bunun yanında söz konusu yoğurdun tadına göre yapılan farklı yorumlar da vardır. Örneğin Ekşi bir yoğurdu yiyerek yüz buruşturmak kazanca haram bulaşacağına ya da malında zarara uğramaya delalet ederken, tatlı ve güzel yoğurt yediğini görmek ise bereketli ve temiz kazanca delalet eder. RÜYADA YOĞURT MAYALADIĞINI GÖRMEK Rüyada yoğurt mayalamak, güzel günlere ve hayırlı evlatlara, aile kurmaya, iş sahibi olmaya ve atılımlar yapmaya işaret eder. Genel olarak hayırlı anlamlara gelen rüya kişinin bekar ise hayırlı bir kişi ile evlilik gerçekleştireceğine delalet ederken, evli kişiler için ise ailenin genişleyeceği, bebek veya torun sahibi olunacağını bildirir. Rüyasında yoğurt mayalayan kişi sağlıklı ve uzun ömürlü bir kimse olur ve yatırım yapar. Para açısından taşınmaz mal varlığının artacağına ve kişinin maddi olarak da rahat bir hayat süreceğinin göstergesidir.

RÜYADA YOĞURT KOVASI GÖRMEK Rüyada yoğurt kovası görmenin yorumu yoğurtla dolu olup olmamasına bağlıdır. Boş yoğurt kovası emek harcanması, hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışmanız gerektiğine işarettir. Dolu yoğurt kovası ise hayra tekabül eder. RÜYADA YOĞURT GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Yoğurt Yapmak

Rüya sahibini neredeyse iflasın eşiğine getirecek derecede durmuş olan işlerinin açılmasına ve yeniden yoluna girmesine yorulur. Rüya sahibi, durgun iş sezonunda kaybettiği zararını, işlerinin açılması ile fazlasıyla karşılayacak ve tüm ağız tadı da, neşesi de yerine gelecektir. Rüyada Yoğurt Almak

Rüya sahibinin hayattaki mutluluğunun, işlerindeki zaferin sürekliliğine ve bereketin cüzdanından da mutfağından da eksik olmamasına yorulur. Rüyada yoğurt almanın bunun yanı sıra kişinin hiçbir sağlık sorunu olmayacağı anlamı da bulunmaktadır. Rüyada Yoğurt Dökmek

Rüya sahibinin nerede akşam, orada sabah anlayışıyla yaşaması nedeni ile malını hiç düşünmeden yemesine, ileride de kıtlığa düşerek bu günlerini aramasına tabir edilir. Rüya sahibi daha sonra çok pişman olacak ve başını taşlara vuracaktır.

Rüyada Yoğurt İkram Etmek

Rüya sahibinin, arasındaki ilişkinin ileride kardeşten yakın bir dostluk haline dönüşeceğini bilmediği biri ile tanışması şeklinde tabir edilir. Rüyada bozuk yoğurt görmek

Rüyada bozuk yoğurt görmek, yaptığınız işlerden ilk başta iyi bir gelir elde etmiş olsanız bile, şuan o işler ayağınıza dolanmış durumda ve iflas ediyorsunuz. Ancak çok buyük bir zarar almayacaksınız. Rüyada Yoğurt Döküldüğünü Görmek

Rüya tabircilerine göre rüyasında yoğurt döküldüğünü gören kişilerin uzun bir aradan sonra tekrardan sıkıntılarının sona ereceğine, rahat bir hayata kavuşacağına delalet eder. Rüyada yoğurt döküldüğünü görmek, sahip olunan mal ve mülkün dikkat edilmezse azalıp yok olabileceğine de rivayet eder. Rüyada yağı alınmış ekşi yoğurt görmek

Rüyada yağı alınmış ekşi yoğurt görmek, haram ancak işinize yarayacak mala işaret eder. Rüyada Yoğurt Kaymağı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yoğurt kaymağı görmesi iş hayatının günden güne daha iyi bir hal alacağına, sorunların kısa süre içinde çözüm bulacağına, seven kişilerin mutlu bir hayata kavuşacaklarına, sağlıkla ilgili sorunların yakın zaman içinde tedavi edileceğine, kardeşlerin el ele vererek bir iş kuracaklarına ve rakiplerin alt edileceğine alamettir. Rüyada yoğurt kaymağı yemek, hayırlı bir kazanç kapısı açacak bir ortaklık kurulacağı, dertlerin biteceği, dostlukların perçinleneceği, eğitim hayatı içinde büyük başarılar kazanılacağı, yeni bir haneye sahip olunacağı, kısa süre içinde büyük işler başarılacağı ve zorlukların el birliği ile aşılacağı anlamına gelir.

Rüyada kuru yoğurt görmek

Rüyada kuru yoğurt görmek, rızkın bir miktar artacağının habercisidir. Rüyada Meyveli Yoğurt Görmek

Rüya sahibinin rüyasında meyveli yoğurt görmesi şarkılı türkülü ve bol ziyafet olan bir ortama gireceğine, hayallerine yakın zamanda sahip olacak, sorunlarından ve dertlerinden deyim yerindeyse tek kalemde kurtulacak, zor zamanları geride bırakacak ve güzel haberler ve başarılar günden güne artacak demektir. Rüyada meyveli yoğurt satmak, birçok insanın iyiliği için yapılacak bir işten ötürü bol hayır duası alınacağına, yeni bir makama sahip olunacağına, bu makam sayesinde sevilen kişilere destek olunacağına ve aradaki bağların daha da sağlamlaşacağına yorumlanmaktadır. Rüyada tatlı yoğurt yemek

Rüyada tatlı yoğurt yemek, hayra işarettir. Rızkın genişlemesine ve kazancın artmasına, zenginliğe ve uzun ömre işarettir. Rüyada Bal ve Yoğurt Yemek

Rüya sahibinin rüyasında bal ve yoğurt yediğini görmesi can sıkıcı ne kadar durum varsa kısa süre içinde atlatılacağına, iş hayatında bol kazançlı bir işe sahip olunacağına, hayırlı bir kısmetle dünya evine girileceğine, zararın telafi edileceğine ve eşlerin arasının hiç olmadığı kadar iyi olacağına ve anne babaya, vatana ve millete hayırlı bir evlat olunacağına rivayet edilir.

Rüyada taze ve yağı alınmamış yoğurt görmek

Rüyada taze ve yağı alınmamış yoğurt görmek, hayırlı kazanca, ömrün uzun olmasına, güzel ahlaka işaret eder. Rüyada yoğurt yedirmek

Rüyada yoğurt yedirdiğini görmek, hayırsever ve vicdan sahibi birisiniz. Rüyanızda yoğurt yedirdiğiniz kimseye maddi ve manevi yardımınız dokunacak. Kazancınızı paylaşacaksınız. Rüyada ölü birinin yoğurt yediğini görmek

Rüyada ölü birinin yoğurt yediğini görmek, sizi sıkıntıya koyan bir kimseyi affettiğinize, kin tutmadığınıza işaret eder. Başka yorumlara ise kişinin kalbini kıran ve kendisini uzun sürecek olan bir sorunlar yumağının içine bırakan bir kişinin özür dilemesi üzerine affedeceği, yapılmış olan haksızlıktan dolayı üzülse bile kin tutmayacağı, Rüyada bir hayvanın yoğurt yediğini görmek

Rüyada bir hayvanın yoğurt yediğini görmek, yaptığınız hayırların sonucunda dualarınız kabul edilecek, belalardan kurtulacaksınız. Rüyada yoğurt dağıtmak

Rüyada yoğurt dağıttığını görmek, çevrenize ciddi anlamda yardımınız dokunacak. İş arayana iş, aş arayana aş kapısı olacaksınız.