Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü şarkıcı Linet'ten olay gönderme: "Kıyafetin değil, sesin önemli olduğunu gösterdiniz!"

Ünlü şarkıcı Linet 30. Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali'nde zor anlar yaşadı. 'Sustum', 'Aman Aman', 'Haram Olsun', 'Bulamazsın' ve 'Geçer' gibi seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, ayakkabısının kopması üzerine konserine spor ayakkabılarla devam etti.

AYAKKABASI KOPTU

Yaşanılan fırtına sebebiyle sahneye günlük kıyafeti ve spor ayakkabısı ile çıkan ünlü şarkıcı, yaşadığı ufak kazanın ardından seyircilere dönerek açıklamada bulundu.

HAYATIMDA İLK KEZ SAHNEYE BÖYLE ÇIKIYORUM"

Linet açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda ilk kez sahneye böyle çıkıyorum bir kez daha kıyafetin değil de sesin önemli olduğunu alkışlarınızla göstermiş oldunuz. Hayatımda unutulmaz bir gece yaşattınız"





