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Ryan Reynolds’dan şaşırtan karar: oyunculuğa ara verdi

06.11.2021 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deadpool karakteriyle kariyerinde büyük bir zıplama yaşayan Ryan Reynolds, yeni kararıyla herkesi çok şaşırttı. Önümüzdeki 1 yılda 7 filmle seyirci karşısına çıkacak olan Ryan Reynolds, kariyerine ara verdiğini açıkladı.

Ryan Reynolds’dan şaşırtan karar: oyunculuğa ara verdi

Hollywood yıldızı Ryan Reynolds (45), ailesine daha fazla zaman ayırmak istediği için oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Reynolds, “Zaman çok hızlı geçiyor ve geri alamıyorsunuz” dedi.

3 KIZI VAR

2022'ye kadar 7 projede yer alacağı kesinleşen Reynolds’ın Blake Lively ile olan evliliğinden 2, 5 ve 6 yaşlarında üç kızı var.

RYAN REYNOLDS'IN GELECEK FİLMLERİ

Red Notice / Nolan Booth (2021)
The Adam Project / Adam (2022)
Dragon's Lair (2022)
Spirited (Post-prodüksiyon)
Everyday Parenting Tips (Yapım öncesi)
Deadpool 3 / Wade Wilson - Deadpool (Duyuruldu)
Clue (Duyuruldu)

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