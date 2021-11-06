Ryan Reynolds’dan şaşırtan karar: oyunculuğa ara verdi

Hollywood yıldızı Ryan Reynolds (45), ailesine daha fazla zaman ayırmak istediği için oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Reynolds, “Zaman çok hızlı geçiyor ve geri alamıyorsunuz” dedi.
2022'ye kadar 7 projede yer alacağı kesinleşen Reynolds’ın Blake Lively ile olan evliliğinden 2, 5 ve 6 yaşlarında üç kızı var.
Red Notice / Nolan Booth (2021)
The Adam Project / Adam (2022)
Dragon's Lair (2022)
Spirited (Post-prodüksiyon)
Everyday Parenting Tips (Yapım öncesi)
Deadpool 3 / Wade Wilson - Deadpool (Duyuruldu)
Clue (Duyuruldu)
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