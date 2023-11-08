Şükran Ovalı balkon pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Uzun bir aradan sonra Yargı dizisi ile ekranlara dönen Şükran Ovalı Savcı Derya karakteri ile gönülleri fethetmişti. Yeni sezonda dizide yer almayacak olan Şükran Ovalı yaz döneminde ailesi ile tatilin tadını çıkardı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şükran Ovalı, bu defa balkon pozlarıyla adından söz ettirdi. Evinin balkonunda pozlar veren ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Triko hırka ve triko bir külot giyen ünlü isim kombinini uzun çoraplarla tamamladı. Şükran Ovalı'nın bu tarzına sosyal medyada; 'Bu nasıl kıyafet?', 'Bebek bezi gibi', 'Hiç olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncu Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Babası bir sigorta şirketinde, annesi ise makine teknisyeniydi.

Şükran Ovalı, 2017 yılında Caner Erkin ile evlendi. Mihran Ela adında bir kızları var.









