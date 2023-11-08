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  4. Şükran Ovalı balkon pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Şükran Ovalı balkon pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

08.11.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren güzel oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü oyuncu bu defa balkon pozlarıyla çok konuşuldu. İddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü ismin cesur pozları yorum yağmuruna tutuldu.

Uzun bir aradan sonra Yargı dizisi ile ekranlara dönen Şükran Ovalı Savcı Derya karakteri ile gönülleri fethetmişti. Yeni sezonda dizide yer almayacak olan Şükran Ovalı yaz döneminde ailesi ile tatilin tadını çıkardı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şükran Ovalı, bu defa balkon pozlarıyla adından söz ettirdi. Evinin balkonunda pozlar veren ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Triko hırka ve triko bir külot giyen ünlü isim kombinini uzun çoraplarla tamamladı. Şükran Ovalı'nın bu tarzına sosyal medyada; 'Bu nasıl kıyafet?', 'Bebek bezi gibi', 'Hiç olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

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Oyuncu Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Babası bir sigorta şirketinde, annesi ise makine teknisyeniydi.

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Şükran Ovalı, 2017 yılında Caner Erkin ile evlendi. Mihran Ela adında bir kızları var.

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Şükran Ovalı

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