Saatlerce bilgisayar başında olan herkesin sahip olması gereken 2022'nin en iyi klavyeleri

Klavye satın alınacağı zaman önce kullanım amacını belirlemek gerekiyor. Klavyeler; oyun oynamak, yazı yazmak, internette gezinmek ve multimedya tuşlarını kullanmak gibi birçok farklı amaçla kullanılıyor. Oyuncu klavyeleri, hızlı tepki süreleri ve dayanıklı malzemeleriyle performans odaklı kullanım sunuyor. Yazı yazmak veya gündelik kullanım için fiyat performans ürünü, sessiz, kablolu veya kablosuz birçok klavye çeşidi bulunuyor. Ayrıca sıklıkla seyahat eden ve klavyesini yanında taşıması gerekenler için az yer kaplayan ve hafif yapılı kompakt modeller de üretiliyor. Hazırsanız bu yılın en iyi klavye modellerini incelemeye başlayalım!

1. Dayanıklılık için üretildi: Logitech K270 Kablosuz Klavye

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En iyi kablosuz klavye modellerinden biri olan Logitech K270 Kablosuz Klavye, güçlü bluetooth teknolojisi sayesinde her bilgisayarla uyum içinde çalışıyor. Sayısal tuş takımı bulundurması sayesinde hesaplama yaparken avantaj sağlıyor. Modelin en sevilen yanı, eğimli ayak özelliğine sahip olması. Böylece en rahat edilen açıya getirilerek yazı yazmayı kolaylaştırıyor. 24 aya kadar pil ömrü sunan model, kullanıcılarını sürekli pil değiştirme derdinden kurtarıyor. Ayrıca açma kapama anahtarıyla enerji tasarrufu yapılmasına katkı sağlıyor. Yüksek kalite standartlarına uyarak tasarlanan model, sıvı temasına karşı dayanıklı olmasıyla da takdir topluyor.

2. Yüksek hızlı tuş tepki süresi: Bloody B318 Q Oyuncu Klavyesi

Oyun oynarken basılan tuşların geç algılanmasından bıkanları mutlu eden Bloody B318 Q Oyuncu Klavyesi, yüksek hızlı tuş tepki süresi sunarak oyun deneyimini arşa çıkarıyor. Modern tasarımıyla oyuncu masalarına tarz katan model, dokuz farklı programlanabilir tuşuyla işlevsel kullanım sağlıyor. Ayrıca yedi adet multimedya tuşuyla beğeni kazanıyor. Silikon ayak tasarımı kullanan model, kayma ve titreme gibi sorunlar yaşatmadan sağlamlık sunuyor. Üstün malzeme kalitesiyle kullanıcılarına güven veriyor ve suya karşı direnç göstererek sıvı dökülmesi gibi kazalardan hasar almıyor. Ürünün sol kısmında konforlu bilek desteği bulundurması da cabası!

3. Hem iş hem oyun için ideal bir model: Razer Ornata V2 Siyah Klavye

Oyun oynamayı çok seven ancak iş için de klavye kullanması gerekenlere tavsiye edilen Razer Ornata V2 Siyah Klavye, 2022 en iyi klavye markaları sıralamasında öne çıkan Razer'ın imzasını taşıyor. Kaliteli tuş takımıyla muhteşem tepki hissi vererek oyunlarda hızlı ve keskin hamleler yapılmasını kolaylaştırıyor. Malzeme kalitesiyle dayanıklılık vadeden model, 80 milyon tuş basım ömrüyle uzun yıllar kullanılabiliyor. Deri malzemelerden üretilen ergonomik bilek desteğiyle uzun saatler bilgisayar başında zaman geçirenlere yüksek konfor sağlıyor. Canlı RGB aydınlatmasıyla kullanıldığı ortama muhteşem bir ambiyans kazandırıyor.

4. Profesyoneller için tasarlandı: Lenovo Lecoo GK301 USB Kablolu RGB LED Aydınlatmalı Gaming Mekanik Q Klavye

"En iyi klavye hangisi?" diye sorulduğunda bir adım öne çıkan Lenovo Lecoo GK301 USB Kablolu RGB LED Aydınlatmalı Gaming Mekanik Q Klavye, üstün donanımıyla dolu dolu kullanım sunuyor. Etkileyici tasarımıyla beğeni kazanan model, RGB aydınlatma özelliğiyle etkileyiciliğini arttırıyor. Ayrıca ürünün RGB aydınlatması 10'dan fazla ışık efekti sunarak eğlenceli anlar yaşatıyor. Malzeme kalitesiyle takdir kazanan model, metal paneliyle paslanma ve çizilmelere karşı tam direnç sergiliyor. Böylece uzun yıllar kullanım imkânı sağlıyor. Klavyenin tuşları iki renkli enjeksiyonla kaplandığı için harf silinmelerine meydan okuyor. 60 milyon tuş basım ömrü sunması da önemli bir ayrıntı.

5. En iyi klavye ve mouse seti: Logitech MK220 Kablosuz Kompakt Klavye Mouse Seti

Uygun fiyata en iyi kablosuz klavye ve mouse setini almak isteyenlere tavsiye edilen Logitech MK220 Kablosuz Kompakt Klavye Mouse Seti, sade tasarıma ve kullanışlı özelliklere sahip. Tuş takımı sayesinde hesaplama ve veri girişi gibi işlerin kolaylıkla yapılmasına yardımcı oluyor. Kompakt tasarımıyla masalarda az yer kaplıyor ve kolaylıkla taşınabiliyor. Çalışmak için ek bir kuruluma işlem duymuyor. Bluetooth alıcısının takıldığı bilgisayarla kolayca bağlantı kuruyor ve 10 metrelik çekim mesafesiyle kullanıcılarını mutlu ediyor. Sıvı dökülmelerine karşı dayanıklılık göstererek güvenliği üst seviyede tutuyor.

6. Ergonomik özellikleriyle: Asus Tuf Gaming K1 RGB Mech Brane Türkçe Oyuncu Klavyesi

2022 en iyi klavye modellerinden olan Asus Tuf Gaming K1 RGB Mech Brane Türkçe Oyuncu Klavyesi, güçlü özellikleri ve ergonomik tasarımıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Dinamik RGB aydınlatma özelliğiyle canlı renkleri, birbirinden görkemli ışık efektleriyle destekliyor. Klavyenin iki yanındaki ışık şeritleri, karanlıkta oyun oynarken tuşların daha belirgin olmasını sağlıyor. Ürün, sıvı temasına karşı dayanıklılık göstererek takdir topluyor. Modelin en sevilen özelliği klavye üzerinde çevrilebilir ses tuşu bulundurması. Böylece özellikle oyun sırasında kolaylıkla ses ayarı yapılabiliyor. Yüksekliği ayarlanabilir klavye ayakları ve ergonomik bilek desteğiyle konfor odaklı kullanım sağlıyor.

7. Mekanik klavye tutkunlarına özel: Gamepower OGRE Rainbow Mekanik Oyun Klavyesi

2022 en iyi klavye markaları listesinde üst sıralardaki yerini alan Gamepower, yüksek kaliteli mekanik klavye kullanmak isteyenleri OGRE Rainbow Mekanik Oyun Klavyesi modeliyle buluşturuyor. Kullanıcılar tarafından övgüyle bahsedilen ve en iyi klavye yorumlarını alan model, sade tasarımıyla beğeni kazanıyor. Modelin en sevilen özelliği klavye tuşlarının hassas yapısı sayesinde yumuşak ve hızlı tepki vermesi. Böylece hem oyun oynarken hem yazı yazarken kullanıcılarına rahatlık vadediyor. Aynı şekilde üst seviye malzemelerden üretildiği için dayanıklılığını ve kalitesini her fırsatta hissettiriyor.

8. Zengin multimedya tuşları: Dark DK AC GK1000 Force Mekanik Hisli Rainbow Aydınlatmalı Türkçe Q Siyah Oyuncu Klavyesi

Bütçesi kısıtlı olanların ve en ucuz klavye modelini satın almak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken Dark DK AC GK1000 Force Mekanik Hisli Rainbow Aydınlatmalı Türkçe Q Siyah Oyuncu Klavyesi, uygun fiyatı ve akıllı özellikleriyle fiyat performans klavye modelleri arasında yer alıyor. Mekanik hisli tuş yapısıyla muhteşem dokunsal geri bildirim sağlıyor. Modelin öne çıkan en önemli özelliği programlanabilir tuşlar sunması. Böylece çeşitli bilgisayar ayarları klavye üzerinden yapılabiliyor. RGB LED aydınlatma özelliğiyle birbirinden canlı renkler sağlayarak kullanıldığı ortamı daha keyifli hâle getiriyor.

9. Muhteşem oyun deneyimi: Steelseries Apex 5 Hibrit Mekanik Gaming Klavye

Keyifle oyun oynamak için klavye arayanların karşısına çıkan Steelseries Apex 5 Hibrit Mekanik Gaming Klavye, en iyi oyuncu klavyeleri arasında zirvede yer alıyor. Alüminyum alaşım malzemeleriyle aşınmalara karşı direnç göstererek sağlamlık konusunda kullanıcılarından tam not alıyor. Yumuşak ve hoş dokunsal tıklamasıyla klavye kullanımını daha keyifli bir seviyeye taşıyor. Modelin dikkat çeken en önemli özelliği çoklu tuş basımını desteklemesi. Bu sayede ürün, birden fazla tuşa aynı anda basılması gereken oyunlarda komutları doğru işliyor. Yazılım desteği, RGB aydınlatma ve konforlu bilek desteği gibi özellikleriyle de beğeni kazanıyor.

10. Kullanıcı dostu: A4 Tech KB-28G Kablolu Multimedya Klavye

Hem ofis hem ev kullanımı için ideal bir klavye modeli olan A4 Tech KB-28G Kablolu Multimedya Klavye, başarılı özellikleriyle uzun yıllar kalitesini yitirmeden kullanılacak klavyeler arasında bulunuyor. Geniş yapısı sayesinde her tuşun rahatça görülmesine katkı sağlıyor. Ürünün takılıp çıkarılabilen bilek desteği ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla kullanılabiliyor. Böylece klavyeyle uzun saatler iş yapılacağı zaman bilek ağrısı azaltılıyor. Oyun oynamak için de tercih edilen model, oyunlarda en çok kullanılan tuşları kauçuk malzemeyle kapladığı için parmakların kaymasını engelliyor ve kaliteli bir doku sunuyor.

11. Hareket avantajı: Logitech K380 Çoklu Cihaz Bluetooth Klavye

Seyahat dostu tasarımıyla kolaylıkla taşınan ve her ortamda pratik kullanım imkânı sunan Logitech K380 Çoklu Cihaz Bluetooth Klavye, birbirinden etkileyici özellikleriyle merak uyandırıyor. Ultra ince tasarımı ve hafif yapısıyla yük oluşturmadan kolaylıkla taşınıyor. En iyi bluetooth klavye modelleri arasında yer alan ürün, Wi-Fi özelliğiyle de takdir topluyor. Modern bir tasarım sunan model, yuvarlatılmış klavye tuşlarıyla kaliteli bir dokunuş hissi sağlıyor. Tuşların son derece sessiz olması gürültüden hoşlanmayanları mutlu ediyor. Modelin önemli bir özelliği de enerji verimliliği sağlayarak iki yıla kadar pil ömrü sunması.

12. Kompakt tasarımlı ve kullanışlı: MSI Vigor GK50 Klavye

En iyi klavye markaları arasında önemli bir yere sahip olan MSI, güçlü özellikler barındıran kompakt tasarımlı Vigor GK50 Klavye modeliyle dikkatleri üzerinde topluyor. En iyi midi klavye çeşitleri arasında bulunan model, dar masalarda az yer kaplayarak önemli bir alan avantajı sağlıyor. Ayrıca fırçalanmış metal malzemesiyle hem muhteşem görsellik sunuyor hem dayanıklılığıyla darbe ve çizilmelere direnç gösteriyor. Canlı RGB aydınlatmasıyla karanlıkta da klavye kullanmayı kolaylaştırıyor. Yüksek tasarımıyla tuşlara rahat erişim sağlıyor. Ayrıca ayarlanabilir üç farklı açı sunarak en rahat edilen pozisyonda klavye kullanılmasına yardımcı oluyor.

13. Bütçesi kısıtlı olanlar için: A4 Tech KM-720 Kablolu Standart Klavye

"En ucuz klavye hangisi?" sorusuna yanıt arayanlara A4 Tech KM-720 Kablolu Standart Klavye tavsiye ediliyor. Klavyede küçük enter tuşundan hoşlanmayanları mutlu eden model, büyük ve L tasarımlı tuşuyla erişimi kolaylaştırıyor. Son derece sade tasarımıyla ofis ortamları için ideal görünüm sunuyor. Klavye ayakları sayesinde farklı açılarda kullanılabiliyor. Böylece yazı yazmayı kolaylaştırıyor. Modelin en sevilen özelliği tuşların gürültü yaratmaması. Bu sayede çalışma ortamlarının sessiz kalmasını sağlıyor. Lazer baskılı harfleriyle solma gibi sorunlara neden olmuyor. Tahliye kanalları sayesinde sıvı dökülmesi durumunda sıvının dışarı akmasına olanak tanıyor.

14. Oyun deneyimini taçlandırmak isteyenlere: Bloody B328 Q Mekanik Klavye

Oyun deneyimini mekanik klavye kullanarak daha kaliteli bir seviyeye taşımak isteyenlerin radarına hızlı bir giriş yapan Bloody B328 Q Mekanik Klavye, bir dolu etkileyici özelliğiyle adından söz ettiriyor. Silikon kaymaz klavye ayaklarıyla masaya tam oturuyor ve kritik oyun anlarında kayma gibi sorunlar yaşatmıyor. Aynı şekilde oyun sırasında en çok basılan sekiz tuşta silikon kaplama bulunduruyor. Böylece parmakların terleyip kaymasının önüne geçiliyor ve daha tok bir basış hissi elde ediliyor. Sıfır gecikme süresiyle oyuncuların takdirini kazanan model, elektronik olarak mühürlü ve su tahliye olukları bulunan klavyesiyle sıvı temasından zarar görmüyor.

15. Üst seviye malzeme kalitesi: HyperX Alloy Origins 60 Aqua Mekanik Oyun Klavyesi

En iyi midi klavye modelleri arasında yer alan ve malzeme kalitesiyle takdir toplayan HyperX Alloy Origins 60 Aqua Mekanik Oyun Klavyesi, kompakt tasarımıyla sevimli bir görünüm sunuyor ve masalarda çok az yer kaplıyor. Sıklıkla seyahat edenleri kolay taşınabilir yapısıyla mutlu eden model, tamamı alüminyum malzemelerden üretildiği için uzun yıllar kalitesini muhafaza ederek kullanılabiliyor. HyperX NGENUITY yazılımıyla RGB aydınlatma seçenekleri, makro tuş atamaları ve kullanıcı profili seçimi gibi ayrıntılı özellikler vadediyor. 50 milyon tuş basım ömrü sunan modelin ayarlanabilir ayaklara sahip olması da önemli bir ayrıntı.

16. Çok amaçlı kullanım: Logitech K400 Plus Dokunmatik Yüzeyli Klavye

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Bilgisayarın yanı sıra akıllı televizyon ve oyun konsoluyla da pratik bağlantı kurabilecek bir klavye arayanlara Logitech K400 Plus Dokunmatik Yüzeyli Klavye önerisi yapılıyor. Modelin en önemli özelliği, sağ kısmındaki dokunmatik alanıyla mouse fonksiyonu üstlenmesi. Böylece tıpkı mouse gibi imleç takibi ve tıklamalar yapılmasına imkân tanıyor. Hem Wi-Fi hem bluetooth özellikli model, 10 metre çekim mesafesi sağlayarak rahatlıkla hareket edilmesine olanak sağlıyor. Düşük sesli tuşlarıyla gürültüsüz kullanım sunuyor. Hafif yapısıyla elde rahatlıkla kullanılabiliyor. Modelin 60 ml sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı olması da cabası!