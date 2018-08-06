Sabah öğle akşam hiç fark etmez! Her an her öğün yemek için can atacağınız 10 börek tarifi

Kahvaltı sofraları, 5 çayları ve çat kapı misafirler için hem pratik ve hem de gösterişli bir tarif. Çay keyfinize eşlik edecek peynirli büzgü börekler, herkesten bolca beğeni alacak. Tarif için tıklayın.
O kadar pratik bir tarif ki tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Detayları için tıklayın.
Görünüşünün havalı olmasının yanında yapılışı da bir o kadar pratik olunca, yapıp sıcak sıcak yemekten başka çare kalmıyor. Detayları için tıklayın.
Porsiyon kontrolünü kolayca sağlayacağınız mini börekler sayesinde kontrol artık sizde :) Tarifi için tıklayın.
Sebze sevmeyenleri bile dize getirecek bir börek var karşınızda. Tadına doyum olmayan tarifi için tıklayın.
Aşırı lezzetli ve besleyici bir börek tarifi. Beş çayı için ise ideal bir lezzet! Tarifin detayları için tıklayın.
Taze otlarla yapılan harika bir börek tarifi. Yaz aylarında yanına en çok yakışan ise koca bir bardakta buzlu ayran! Tarifi için tıklayın.
Kıymalı pide gibi ama aynı zamanda börek gibi de! Farklı lezzet arayışında olanlar için şahane bir tarif. Detayları için tıklayın.
Közlenmiş patlıcanın ve beşamel sosun birleşiminden çıkan lezzet, böreğe o kadar yakıştı ki... Böreği yapınca bize hak vereceksiniz :) Detayları için tıklayın.
Bol soğanlı bol kıymalı... Klasiklerden vazgeçmek istemeyenler için en doğru tarif olsa gerek. Detayları için tıklayın.
Sıradan bir kıymalı böreğe benzemez, lahmacunu aratmaz. Ve karşınızda: Lahmacun börek tarifi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum