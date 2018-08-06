YEMEK

Sabah öğle akşam hiç fark etmez! Her an her öğün yemek için can atacağınız 10 börek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

Börek yemenin vakti olmaz arkadaş! Gördüğün zaman indireceksin mideye. Hele bir de sıcak ve misler gibi kokuyorsa... Diyecek sözümüz kalmadı bunun üstüne :)

Sabah öğle akşam hiç fark etmez! Her an her öğün yemek için can atacağınız 10 börek tarifi

Büzgü börek

büzgü

Kahvaltı sofraları, 5 çayları ve çat kapı misafirler için hem pratik ve hem de gösterişli bir tarif. Çay keyfinize eşlik edecek peynirli büzgü börekler, herkesten bolca beğeni alacak. Tarif için tıklayın.

Buz kalıbında çıtır börek

buz

O kadar pratik bir tarif ki tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Detayları için tıklayın.

Şişte patatesli börek

sis

Görünüşünün havalı olmasının yanında yapılışı da bir o kadar pratik olunca, yapıp sıcak sıcak yemekten başka çare kalmıyor. Detayları için tıklayın.

Mini börekler

mini

Porsiyon kontrolünü kolayca sağlayacağınız mini börekler sayesinde kontrol artık sizde :) Tarifi için tıklayın.

Börekte sebze şöleni

sebze

Sebze sevmeyenleri bile dize getirecek bir börek var karşınızda. Tadına doyum olmayan tarifi için tıklayın.

Pırasalı börek

pırasalı

Aşırı lezzetli ve besleyici bir börek tarifi. Beş çayı için ise ideal bir lezzet! Tarifin detayları için tıklayın.

3 otlu börek

otlu

Taze otlarla yapılan harika bir börek tarifi. Yaz aylarında yanına en çok yakışan ise koca bir bardakta buzlu ayran! Tarifi için tıklayın.

Açık kıymalı börek

kıymalı

Kıymalı pide gibi ama aynı zamanda börek gibi de! Farklı lezzet arayışında olanlar için şahane bir tarif. Detayları için tıklayın.

Patlıcanlı börek

patlıcazn

Közlenmiş patlıcanın ve beşamel sosun birleşiminden çıkan lezzet, böreğe o kadar yakıştı ki... Böreği yapınca bize hak vereceksiniz :) Detayları için tıklayın.

Soğanlı börek

soganlı

Bol soğanlı bol kıymalı... Klasiklerden vazgeçmek istemeyenler için en doğru tarif olsa gerek. Detayları için tıklayın.

Lahmacun börek

lahmacun

Sıradan bir kıymalı böreğe benzemez, lahmacunu aratmaz. Ve karşınızda: Lahmacun börek tarifi.

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