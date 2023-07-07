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  4. Sabah saatlerinde mahallede korkunç olay! Sokaktaki ağaçta asılı halde bulundu

Sabah saatlerinde mahallede korkunç olay! Sokaktaki ağaçta asılı halde bulundu

07.07.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde 45 yaşındaki Deniz Yöneka, sokakta ölü olarak bulundu. Vatandaşlar tarafından ağaçta asılı halde bulunan Yöneka'yı kurtarmak için ağaçtaki ip kesilse de bölgeye gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkunç olay, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede örgü, sepet işleri ile uğraşan Deniz Yöneka isimli bir vatandaş, sokaktaki bir ağaçta asılı halde bulundu. Yöneka’yı bulan vatandaşlar Yöneka’yı kurtarmak için ağaçtaki ipi kesti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Adamın hayatını kaybettiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Aydın Efeler

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