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  4. Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşıyor! Kerem Bursin özel hayatını açık açık anlattı! 'İlişkilerimdeki en büyük problem...'

Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşıyor! Kerem Bursin özel hayatını açık açık anlattı! 'İlişkilerimdeki en büyük problem...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.10.2024 13:12
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Bir dönem Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel ile aşk yaşayan yakışıklı oyuncu Kerem Bursin şimdilerde yine özel hayatıyla gündemde. Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Bursin "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu ve özel hayatı hakkında merak edilenleri açık açık anlattı.

Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşıyor! Kerem Bursin özel hayatını açık açık anlattı! 'İlişkilerimdeki en büyük problem...'

Yaşadığı aşklar ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiğimiz Kerem Bursin son olarak Devrim Özkan ile rol aldığı Mavi Mağara filmindeki cesur sahneleriyle gündemdeydi.

Daha önce verdiği bir röportajda “Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” diyen Kerem Bursin'in yaklaşık iki aydır, Sakıp Sabancı’nın da torunu olan Melisa Tapan’la sevgili olduğu ortaya çıktı.

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HİÇ ÇEKİNMEDEN ANLATTI

Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken Kerem Bürsin'den ve Melisa Tapan'dan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. Son olarak
"Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu olan Kerem Bürsin özel hayatı hakkında merak edilenleri açık açık anlattı.

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'İLİŞKİLERİMDEKİ EN BÜYÜK SIKINTI...'

Aslı Şafak’ın, "Romantik misin?" sorusuna karşılık Kerem Bürsin; "Mektup yazmayı, mektup saklamayı seven biriyim. Ben tatil yapmayı sevmeyen biriyim. Bence ilişkilerimde en büyük sıkıntım buydu. Çalışmayı seven bir insanım. Çalışmak benim için evde oturup yazmaksa, evde oturur yazarım" yanıtını verdi.

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Kerem Bürsin ayrıca, "İlişkilerde yapılan ve beklenenler yeni nesil gibi geliyor bana. Evin salonunun ortasında piknik yapılabilir" ifadelerini kullandı.

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Kerem Bürsin
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