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'Şabaniye' benzetmesi Bergüzar Korel'i kızdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.12.2018 15:01 | Son Güncelleme

Bergüzar Korel kısa saçlarıyla Kemal Sunal'ın canlandırdığı efsane karakter Şabaniye'ye benzetildi. Bu benzetme sonrası yapılan yorumlar hoşuna gitmedi ve bir açıklama yaptı. "Ezberletilmiş güzellik dayatmanız sizin olsun" diyen Korel sert çıktı.

'Şabaniye' benzetmesi Bergüzar Korel'i kızdırdı

Geçtiğimiz günlerde ilk şarkısıyla sahneye çıkan Bergüzar Korel'in hayranlarından ilginç bir benzetme geldi. Korel, kısa saçlarıyla Kemal Sunal'ın canlandırdığı efsane karakter Şabaniye'ye benzetildi.

Bergüzar Korel'in yeni imajı Şabaniye'ye benzetildiBergüzar Korel'in yeni imajı Şabaniye'ye benzetildi

Bu benzetmenin yapılmasının ardından Korel sosyal medyada yaptığı açıklamayla ateş püskürdü. "Sorun aklınızca kendi basit ve zeka seviyesi yerlerde olan espri anlayışınızla bir kadını küçük düşürme çabanız" diye sözlerine başlayan Korel şu açıklamayı yaptı:

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"Peki şimdi yakıştı mı bu yaptığınız muhabbetimizin hatrına?

Beni tanıyanlar bilir ki kendiyle çok dalga geçen, eleştiren, nasıl göründüğü konusunda asla bir çekincesi olmayan bir kadınım. Yaptığım işler ve günlük yaşamımda süsten püsten uzak, oyunculuğu sadece meslek edinmiş bir kadın olarak yaşarım.

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Bu mesleğe ilk başladığım günlerde beni son derece şaşkınlığa uğratan küçük düşürme çabanızla bir adet ineğe benzetilmiştim hatırlarsınız, günlerce mesleğe yeni başlamış genç bir kadını fiziksel görüntüsü üzerinden taciz ettiniz. Alay ettiniz. Güldünüz eğlendiniz.

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Aradan on yıl geçti ve siz kendinizce bir kadını küçük düşürmek adına bu sefer "Şabaniye"ye benzettiniz beni."

İşte o açıklama:

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Bergüzar Korel Bergüzar Korel şabaniye

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